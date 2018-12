Gödesdorf oder Gödestorf? Das ist hier die Frage, wenn man in den vergangenen Wochen auf der Straße Specken unterwegs war. Stein des Anstoßes: das neue Ortsschild an der Straße. Vor Wochen wurde es gestohlen und die Stadt Syke hat daraufhin ein neues bestellt. Das Problem: Der Ortsname ist falsch. „So etwas kann immer passieren, wir sind alle Menschen. Es war ein Druckfehler“, sagt Freya Söchtig von der Stadt Syke. Nach ein paar Irritationen wurde es am Freitag abgehängt und wird Anfang des Jahres durch ein neues ersetzt. „Wir haben das neue Schild schon bestellt“, versichert Söchtig. Zwar hätte man das Schild auch hängen lassen können, aber „wir wollten den Gödestorfern nicht auf den Schlips treten“. Oder etwa den Gödesdörfern?