Die Protestler verliehen ihrer Stimme mit ihren Schildern ordentlich Nachdruck. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Ein symbolischer Akt sollte es sein, zugunsten des Erhalts des Sozialkaufhauses der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bruchhausen-Vilsen. Eine große Gruppe von Mitgliedern des Tafeltheaters mit ihrem Initiator Peter Henze wollten sich jüngst solidarisch erweisen mit Menschen, die hier günstig einkaufen können, und den Verkaufskräften, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Auch die Martfelder Bürgermeisterin Marlies Plate hatte sich den Protestlern an diesem Tag angeschlossen. „Wir wissen nur aus der Presse, dass die Schließung droht“, hieß es seitens der Betroffenen.

Almut Lehman von Weyhe, die seit Eröffnung im Jahr 2009 die Leitung innehat, spricht von der großen Verunsicherung aller Mitarbeiter. „Keiner von der Awo hat bisher mit uns über Schließung gesprochen. Der Bedarf ist da. Sie sehen Publikum. Es gibt Menschen, die sind auf die Möglichkeit, hier günstig Bekleidung, Wäsche oder Haushaltwaren zu kaufen, angewiesen.“ Fünf, sechs Kunden in den Gängen zwischen den Kleiderständern bestätigen die Aussage. Jemand gibt eine Kleiderspende ab. Kurze Zeit später ist von einer Dame mit einem Karton zu hören: „Ich hätte hier etwas gut Erhaltenes abzugeben.“ Wo findet man eine tadellose Strickjacke für vier Euro, ein Kinderbuch für 60 Cent oder eine moderne Schrankwand für 100 Euro? Bei Bedürftigkeit sind die Preise sogar noch reduzierbar.

Erst Gerücht

In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit propagiert wird, lassen sich so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, gut Erhaltenes weiter zu verwenden. Vom Oktober 2019 datiert die Aussage Luzia Moldenhauers, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands Diepholz, das Sozialkaufhaus in Bruchhausen 2020 zu schließen. Aus wirtschaftlichen Gründen, so die Erklärung. Aber ist bei einer Einrichtung wie einem Sozialkaufhaus das Erzielen von Profit nicht als zweitrangig zu betrachten? Peter Henze vom Verein Land und Kunst hatte in der damaligen Einwohnerfragestunde bei der Sitzung des Gemeinderats die Frage aufgeworfen, ob das Gerücht der Schließung stimme.

Seit mittlerweile elf Jahren betreibt die Arbeiterwohlfahrt als Träger das Kaufhaus in Bruchhausen am Marktplatz 6. Eine Nachfrage Henzes im Samtgemeinderat ergab, dass nach zusätzlichen Bürgerprotesten überlegt werde seitens der Gemeinde eine Überbrückungshilfe für einen Neustart oder die Fortführung zu gewähren. Am 26. Februar soll die Entscheidung durch den Awo-Vorstand fallen, ob eine Schließung vom Tisch ist. Kay Kaspuhl, regelmäßiger Käufer, zeigt auf seine überaus schicke braune Patchwork-Lederhose und den grünen Anorak. „Alles hier gekauft. Ich finde immer etwas Passendes.“ Eine Dame kauft Besteckteile. Mit einer Karre mit Kleinkindern ist eine Tagesmutter gekommen. Auch sie wäre als Käuferin äußerst befremdet, wenn das Kaufhaus wirklich schließen würde.

Die Tafeltheaterfreunde recken ihre gebastelten Schilder in die Höhe. „Das soziale Kaufhaus muss bleiben“, „Wegwerfgesellschaft“, „Profit Awo – sozial?“ „Oldies an eurer Seite“, ist zu lesen. Peter Henze verweist auf die Webseite der Arbeiterwohlfahrt. „Da steht: 'Unser Treff mit Herz ist ein Erlebnis für jedermann. Hier können Menschen mit wenig Geld Dinge erwerben, die sie sich in einem 'normalen' Kaufhaus nicht leisten können. Ein Besuch lohnt immer'."

Almut Lehman von Weyhe ergänzt: „Das Wort 'sozial' wird mit Füßen getreten bei einer Schließung. Nicht nur Käufer kommen. Mancher Alleinstehende findet bei uns einen Zuhörer, eine Anlaufstelle, um nicht zu vereinsamen.“ Ingrid Cordes, eine der fest angestellten Damen, arbeitet seit sieben Jahren hier. „Warum lässt man uns so im Stich? Die Arbeit ist erfüllend und wichtig.“ Alle Betroffenen warten nun angespannt auf die Aussage der Verantwortlichen am 26. Februar.