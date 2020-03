Während des Basars schauten Tina Simon (links) und Kathrin Fligge von den Organisatoren nach dem Rechten. (Vasil Dinev)

Bassum-Bramstedt. Weit sichtbar waren die Menschenschlangen am Sonnabendnachmittag schon am Parkplatz der Grundschule in Bramstedt bis hin zum Schulflur im dortigen Grundschulgebäude. Der Förderverein der Grundschule Bramstedt hatte wieder zum Basar "Rund ums Kind“ eingeladen. Immer an den ersten Sonnabenden der Monate März und September öffnen die Fördervereinsmitglieder, in Absprache mit der Grundschule, die dortigen Türen zum jeweiligen Frühjahrs- oder Herbstbasar. Diese Aufgabe war etwas ganz besonderes, denn die Bramstedter feierten die zehnte Auflage. So eroberten neben dem eigentlichen Absatzmarkt auch Luftballone, Popcorn oder auch ein Kinderschminken als kostenloses Zusatzangebot schnell die Herzen der kleinsten Besucher.

Wer wollte, konnte in den Klassenräumen günstig einkaufen. Die vielen Schnäppchenjäger hatten sich schon vor 14 Uhr, der eigentlichen Basar-Eröffnung aufgestellt, um sofort nach dem Öffnen der Tür ihren Zielen entgegen zu eilen und die Kleidung ihres Nachwuchses durch gebrauchte Neuzugänge wieder aufzufrischen oder Spiele, Autokindersitze, Kinderwagen oder sogar Kettcars und Fahrräder zu erwerben – also alles Dinge, die man für die heranwachsenden Kinder braucht. Ob Eltern oder auch Großeltern: Alle waren mit ihren Jüngsten gekommen, um vielleicht eine Hose, ein Kleid oder auch einen Pullover, eine Bluse oder den schon immer gewünschten Gebrauchsgegenstand kostengünstig zu kaufen.

Feilschen nicht erlaubt

Für die Organisation des Basars zeichneten Bianca Simon, Korinna Wessels und Kathrin Fligge verantwortlich. Aus einem seinerzeit kaum noch lockenden Flohmarkt wurde die Idee eines Basars mit völlig neuem Konzept geboren. Die Basarneuerungen konnten die Besucher erstmalig im November 2015 miterleben. Alle waren begeistert. „Der Umsatz von 2015 bis heute hat sich verdreifacht“, so die Organisatoren voller Stolz. Wer gebrauchte Sachen rund ums Kind veräußern wollte, konnte sich bis im Vorfeld als Anbieter registrieren lassen und erhielt anschließend eine Verkäufernummer. „Innerhalb einer Stunde waren alle der 50 Plätze vergeben“, erinnert sich Korinna Wessels noch sehr genau. Bis zu fünf Kartons voller Kleidung oder Ähnlichem konnten abgegeben werden, alles rund ums Kind – außer Kuscheltiere und Unterwäsche. Die Artikel erhielten ein Anhängeschild mit Verkäufernummer und dem gewünschten Preis. Die geübten Basar-Besucher hatten riesige Einkaufstaschen mitgebracht und schlenderten durch die Klassenräume. Wer das passende Stück gefunden hatte, ließ es in seiner großen Tasche verschwinden, um alle gefundenen Teile an den am Ausgang aufgestellten Kassen zu bezahlen. Preisverhandlungen waren nicht zulässig und so bekamen die Anbieter den gewünschten Verkaufspreis, abzüglich einer 20-prozentigen Umsatzbeteiligung, die in die Kasse des Fördervereins floss.

Lanah war mit ihrer Mutter gekommen, hatte sich ihr Gesicht zunächst mit einem Schmetterling bemalen lassen, um sich anschließend ein schönes Kleid auszusuchen. Modebewusst schritt Lanah an den Auslagetischen vorbei, bis sie endlich das Richtige für sich gefunden hatte. Den ersten Deal des Tages machte allerdings Christine Balk. Für ihren Sohn Levi, der den Bramstedter Kindergarten besucht, hatte sie ein Kettcar gefunden und sofort gekauft, weil sie genau wusste, dass ein solches Tretauto ganz oben auf der Wunschliste ihres Sohnes steht.

Für Organisation, Aufbau, Verkauf und Abbau leisten die rund 50 Helfer etliche Arbeitsstunden. „Arbeit, die sich lohnt. Nicht nur der Erlös für den Förderverein tut den Bramstedter Einrichtungen gut, sondern auch die vielen zufriedenen Menschen am Basar-Tag machen uns alle glücklich“, so Korinna Wessels zufrieden mit dem zehnten Basar-Nachmittag in der Grundschule Bramstedt.