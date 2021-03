Derzeit steht die alte Schmiede an der Mittelstraße in Bassum leer und wird nicht genutzt. Wenn die Bassumer Stadtverwaltung schnell genug war, dann könnte das Kultusministerium den Umbau in diesem Jahr mit 65 Prozent fördern. (Michael Galian)

Bassum. Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Im aktuellen Fall der alten Schmiede in Bassum könnte dabei sogar noch mehr als die Hälfte herausspringen. Denn: Derzeit liegt dem Kultusministerium ein Antrag der Lindenstadt auf Förderung in Höhe von 65 Prozent vor. Gute Vorbereitung ist die zweidrittel Miete – sozusagen. Wie dem auch sei: In der alten Schmiede an der Mittelstraße passiert bald etwas.

Der Grund dafür ist der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule für die Kinder ab 2025. So sollen Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, wenn die Eltern denn wünschen, acht Stunden am Tag an fünf Tagen in der Woche betreut werden. Mehr als 50 Prozent der Grundschüler würden das bereits, sagte Familienministerin Franziska Giffey. Dennoch fehlen Plätze, und darauf muss sich auch die Stadt Bassum vorbereiten und plante schon mal mit dem Gebäude an der Mittelstraße, das derzeit nicht genutzt wird. Vorher war dort der Schulkindergarten beheimatet. Als dann die Fördermöglichkeit ausgelobt wurde, konnte Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko schnell handeln. „Wir hatten den Antrag schon in der Schublade“, sagt er. Eigentlich war der Umbau der Räumlichkeiten nicht für dieses Jahr geplant gewesen. Aber durch die Höhe der Förderung stellte die Verwaltung die Kosten in Höhe von 260.000 Euro in den Haushalt für dieses Jahr ein (wir berichteten).

Die Frage, die sich aber stellt: Wie schnell werden die Umbauarbeiten starten? Wenn alles optimal läuft, dann könnten schon in wenigen Wochen die Handwerker am Gebäude beginnen. Wenn es funktioniert, dann dauert es noch etwas länger. „Wir warten jetzt auf eine kurzfristige Rückmeldung. Die Maßnahme muss bis zum Ende des Jahres abgerechnet sein“, sagt Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Das Zünglein an der Waage ist das Kultusministerium. Diese Förderung wurde schnell ausgeschrieben, es gilt das Windhundprinzip. Wer also zuerst seinen Antrag eingereicht hat, hat gute Chancen. Wenn es in diesem Jahr nicht klappt, wird sich weiter beworben. „Die Förderung wäre eine gute Sache“, hofft Lyko auf einen positiven Bescheid aus Hannover.

Früher bereits im Gespräch

Schon einmal war die alte Schmiede Thema der politischen Beratung. Damals, vor neun Jahren, ging es darum, dass Bassum eine neue Krippe bekommen sollte – das spätere Haus der kleinen Strolche am Petermoor. Insbesondere die Kosten von knapp 500.000 Euro hatten für Diskussionsstoff innerhalb der Fraktionen geführt. Der Bürger-Block hatte sich dazumal gewünscht, dass der Neubau günstiger wäre. Innerhalb der Fraktion hatte man überlegt, ob man nicht die alte Schmiede zur Krippe hätte umbauen können. Doch dem stand der damalige technische Leiter der Stadt, Marco Appel, eher ablehnend gegenüber. „Das Gebäude ist sehr alt und energetisch nicht auf dem neuesten Stand “, gab er zu bedenken. Am Ende wurde nichts daraus, der Neubau kam.

Wenn die alte Schmiede nun, neun Jahre später, doch umgebaut wird, dann liegen die Hauptaufgaben bei der Energetik, wie Lyko betont: „Wir müssen einiges tun.“ Auch Heizung und Toiletten stehen dabei auf dem Plan. Angegliedert – wie sollte es auch anders sein? – wird das Angebot an die Grundschule Mittelstraße, die direkt nebenan liegt. Kreativ- und Werkraum sollen dort untergebracht werden.

Dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, ist klar. „Wir brauchen noch weitere Räume“, betont Lyko. Der Stadtrat hofft aber, dort einen ersten Schritt Richtung Erfüllung des Rechtsanspruchs gehen zu können. Ob das klappt, hängt nicht nur am Kultusministerium, sondern auch an den Gewerken. „Beim positiven Bescheid legen wir sofort los, wir dürfen nicht warten“, sagt er angesichts von zahlreichen Ausschreibungen. Immerhin sind die Auftragsbücher der Handwerker nicht leer. Und durch die Haushaltsberatungen ist die Politik sowieso an Bord, was die Kosten und den Umbau angehen. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Bassumer Stadtverwaltung schnell genug die Schublade aufziehen konnte.