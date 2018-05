Neues Leben in der Garage: Michael Wessels (von links), Cord Bockhop, Klaus Speckmann und Dirk Seifert präsentieren die neuen Fahrzeuge in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien. (Sebi Berens)

Landkreis Diepholz. Im Schatten des Schlauchturms an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien steht ein Tisch. Landrat Cord Bockhop sitzt daran, Kreisbrandmeister Michael Wessels und Dirk Seifert vom Rettungsdienst. Daneben: Klaus Speckmann, Leiter des Fachdienstes für Ordnung und Sicherheit beim Landkreis Diepholz. Ihre Augen richten sich auf den Hof der FTZ. Dort stehen vier neue Fahrzeuge. "Das macht summa summarum mal eben eine halbe Million Euro", sagt Bockhop. "Und das ist nicht für uns, das ist für die Sicherheit der Bevölkerung."

Schneller, besser, sicherer – so soll es sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Rettungsdienst durch die vier Neuzugänge zugehen. Nicht fürs Tempo zuständig ist dabei der Teleskoplader. Mit maximal 20 Stundenkilometern ist dieses Gefährt unterwegs. "Um schwere Lasten zu verladen, ist das eine super Anschaffung", findet Klaus Speckmann. Michael Wessels findet ein griffiges Beispiel: Sandsäcke. "Im Katastrophenfall ist dieses Gefährt Gold wert." Das meint auch Cord Bockhop: "Den Teleskoplader braucht man nicht jeden Tag. Aber wenn er gebraucht wird, merkt man sofort, wenn er fehlt."

Praktische Rucksäcke

Neuanschaffung Nummer zwei: ein Wechsellader. Sieht im ersten Moment aus wie ein normaler Pritschen-LKW, aber: Die Abrollbehälter können gewechselt werden. So können auf der Mulde beispielsweise Wohncontainer transportiert werden. "Damit machen wir uns unabhängig von Logistikunternehmen", weiß Michael Wessels. Standardmäßig ist der Wechsellader aber mit dem Abrollbehälter Logistik unterwegs. "Wechsellader setzen sich bei der Feuerwehr gerade durch", berichtet Wessels. Dadurch brauchen die Brandbekämpfer nicht mehrere Fahrzeuge. Der MAN-Laster "erspart uns erhebliche Kosten".

Der Dritte im Feuerwehr-Bunde ist ein Mehrzweckfahrzeug der Marke Mercecdes-Benz. Er ist für das Transportieren kleinerer Materialien wie zum Beispiel Atemschutzgeräten gut. Oder für Werkstattfahrten. Michael Wessels erklärt, dass mit dem Teleskop auch Paletten aufgeladen werden können. Alle Neuanschaffungen sollen so ihre 25 Jahre halten. Da schließt sich dann der Kreis.

Eine deutlich kürzere Lebensdauer hat der Rettungswagen für die Rettungswache in Bruchhausen-Vilsen. Auf "so drei bis vier Jahre" schätzt Dirk Seifert das Dasein des Mercedes. Kein Wunder bei einer Jahresleistung von rund 90 000 Kilometern, die in rund 1700 Einsätzen zustande kommen. Von Bruchhausen-Vilsen zum nächsten Krankenhaus sei es halt immer ziemlich weit, so Klaus Speckmann. Deswegen muss der Wagen auch ordentlich ausgerüstet sein. "Er ist eine kleine Intensivstation", erläutert Dirk Seifert. Beatmungsgerät, Defillibrator – alles an Bord. Das alte Fahrzeug bleibt als Ersatz in Bruchhausen-Vilsen. "Es kann auch für den erweiterten Rettungsdienst bei größeren Schadenslagen eingesetzt werden."

Neu im Einsatz sind auch Rucksäcke, die die Hartschalenkoffer für die medizinischen Geräte ersetzen. "Sie sind leichter, weniger stoßempfindlich und einfacher zu transportieren", begründet Klaus Speckmann. Auch Dirk Seifert findet die Rucksäcke "arbeitsergonomisch deutlich besser". So einen Koffer merke man "schon nach zwei, drei Treppen".