Hermann Möllers (Firma Infratech, von links), Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, Landrat Cord Bockhop und Karl Olthoff (Firma Infratech) gaben den offiziellen Startschuss für den Glasfaserausbau in Ristedt. (Michael Galian)

Syke-Ristedt. „Ich freue mich, dass es auch in Syke losgeht“, sagte Bürgermeisterin Suse Laue zum Auftakt der Bauarbeiten für den Glasfaserausbau. Nachdem im vergangenen Dezember in Ochtmannien die Breitbandinitiative des Landkreises auch im Nordkreis angekommen war (der SYKER KURIER berichtete), fiel nun der Startschuss in der Hachestadt. An der Ristedter Hauptstraße genauer gesagt, wo ein Schild weithin verkündet, dass man sich im Landkreis Diepholz von den Kupferkabeln verabschiedet und sich in Richtung Glasfaser und damit in Richtung schnelleres Internet für alle bewegt.

„Die Syker sind ungeduldig“, weiß Suse Laue um die Dringlichkeit des Vorhabens, allen Haushalten in den sogenannten „weißen Flecken“, also solchen Gebieten, in denen die Übertragungsrate unter 30 Megabyte pro Sekunde liegt, einen Glasfaseranschluss zu ermöglichen. Daher freue sie sich, dass es nun losgeht, sodass die Menschen vor Ort den Anschluss haben, den sie haben möchten.

Höchst zufrieden zeigte sich auch Landrat Cord Bockhop. „Die Bürger warten drauf.“ Das sei ihm bewusst, dennoch bat er auch um Verständnis. „Wir können nicht überall gleichzeitig sein.“ 180 Millionen Euro investiert der Landkreis in den Ausbau des Glasfasernetzes. Rund 2000 Kilometer Kabel werden dabei verlegt. „Das muss man erst mal heben“, sagte er, denn immerhin sei dies das „größte Breitbandprojekt Deutschlands“. Die Reihenfolge, in der die Kabel verlegt werden, erfolge dabei ausschließlich nach technischen und praktischen Gründen, betonte er. „Damit hat die Politik nichts zu tun.“

Wichtig war es ihm zudem, daran zu erinnern, dass der Landkreis mit dem Glasfaserausbau etwas mache, „wofür wir eigentlich nicht zuständig sind.“ Die Zuständigkeit habe sich der Landkreis quasi „herangezogen“ denn der Breitbandausbau sei ein entscheidendes Kriterium für die Zukunftsfähigkeit des Landkreises. „Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein bedeutender wirtschaftlicher Standortfaktor und trägt gleichermaßen zu einem attraktiven Lebensumfeld bei“, ist der Landrat überzeugt. Das ausgewiesene Ziel sei die 100-prozentige Abdeckung mit schnellem Internet. „Aber das ist nicht in zwei, drei Jahren machbar.“

Bisher habe man daher Glück gehabt, dass es keinen richtigen Winter gab, so der Landrat weiter. Eine Einschätzung, die auch der verantwortliche Bauleiter der ausführenden Firma Infratech, Karl Olthoff, teilt. Die Witterung habe mitgespielt, so dass man geradezu „fulminant“ habe starten können. Rund zwölf Prozent der Kabelstrecke, die von Ristedt bis runter nach Wachendorf reicht, haben sie in den vergangenen Tagen bereits geschafft. „Da sind wir selbst auch sehr glücklich drüber“, so Olthoff. Dabei werden zunächst die Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Leerrohre an der Straße und an jedes Gebäude getätigt. In etwa drei Monaten, so hoffen Olthoff, Polier Hermann Möllers und Bauüberwacher Markus Leusser von der Planungsfirma Seim und Partner, sollen dann die Glasfaserleitungen eingeblasen werden.

Das gehe aber auch nur, so Olthoff weiter, „weil wir alle an einem Strang ziehen“. Die Zusammenarbeit sowohl mit dem Landkreis als auch mit den beteiligten Städten und Kommune sei sehr gut. „Das habe ich so noch nicht erlebt.“ Eine Einschätzung, die auch Landrat Cord Bockhop teilt. Die gute Vorbereitung in der Planung und nunmehr der Einsatz der ausführenden Firmen – mit insgesamt 150 Mann ist Infratech in Syke vor Ort, um die Tiefbauarbeiten vorzunehmen – trage dazu bei, dass man gut vorankomme. Er lobte zudem, dass es trotz der zahlreichen gleichzeitigen Baustellen nur zu wenig Verkehrsbeeinträchtigungen komme. Ob die Tiefbauarbeiten allerdings auch weiterhin so zügig voranschreiten können, sei auch von der Witterung in den kommenden Wochen abhängig.

In Syke können künftig rund 550 Haushalte von dem neuen Glasfasernetz profitieren. 350 Haushalte haben bereits einen Vertrag abgeschlossen. Und Cord Bockhop wagte auch bereits einen Blick in die Zukunft. Sind die „weißen Flecken“ versorgt, könne man sich um eine weitere Verbesserung des Internets kümmern.