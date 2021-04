Sie waren beim Baubeginn dabei: Felix Hüsch-Waligura von der S&P Beratungs- und Planungsgesellschaft (von links), Jens Bley, Cord Bockhop, Andreas Niehaus sowie Benjamin Behling, Rolf Wilkens, Carsten Moss und Heinrich Deters von der Baufirma Strabag. (Vasil Dinev)

In Twistringen wird fleißig gebuddelt. Denn auch dort schreitet der Bau der Glasfaserarbeiten des Landkreises (wir berichteten) voran. Die sogenannten weißen Flecken - Gebiete, in denen es bislang nur langsames Internet gibt - sollen so ebenfalls mit einer schnellen Internetversorgung versorgt werden. In Twistringen begannen nun die Glasfaserarbeiten im Baulos 23, westlich der Bahn. Vom Baubeginn an der Ecke Bramenbusch/Neuenmarhorster Straße machten sich Twistringens Bürgermeister Jens Bley, Landrat Cord Bockhop und Andreas Niehaus, Gebietsleiter von GVG Glasfaser, jetzt selbst ein Bild. „Schön zu sehen, wie es sich entwickelt“, betonte Niehaus.

24 der 157 Kilometer Breitbandtrasse in den weißen Flecken der Stadt sind östlich der Bahnstrecke bereits geschaffen worden. Dennoch gilt der jetzige Baustart als Beginn des Hauptausbaus in Twistringen. Schließlich umfasst der Abschnitt 630 der 890 Adressen in der Stadt, die von dem Ausbau profitieren. Entsprechend sprach Jens Bley von einem „positiven Auftakt“. Nun müsse es so weitergehen. „Unser Zusammenleben wird zunehmend digitaler. Demnach betrachte ich Glasfaser als eine elementare Voraussetzung für unsere weitere Entwicklung“, erklärte Bley. Der Ausbau westlich der Bahnstrecken soll bis Mitte 2022 abgeschlossen sein, östlich noch in diesem Jahr.

Parallel geht es vorwärts

Auch insgesamt schreitet der Glasfaserausbau im Landkreis voran. Zur Erinnerung: Die Beseitigung der weißen Flecken, in denen die Übertragungsrate unter 30 Mbit pro Sekunde liegt, werden vom Landkreis Diepholz mit insgesamt 180 Millionen Euro gefördert. Die aktuelle Bausituation im Landkreis nannte Bockhop beim Termin in Twistringen einen „Schweizer Käse“. Denn: Über den Landkreis verteilt laufen derzeit fast 100 Glasfaserbauarbeiten gleichzeitig. Der Landrat machte zudem darauf aufmerksam, dass im Landkreis bereits mehr als 1100 Kilometer Leerrohre verlegt worden seien. In Bassum und Wagenfeld sind die Tiefbauarbeiten für den Ausbau der weißen Flecken schon abgeschlossen.

Voraussetzung für einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss war der Abschluss eines Vertrages bis Ende März bei dem Unternehmen GVG Glasfaser, das mit seiner Marke Nordischnet Internetprodukte anbietet. In Twistringen gab es in den weißen Flecken eine Abschlussquote von mehr als 70 Prozent. „Die Arbeiten in weißen und schwarzen Flecken gehen Hand in Hand“, verdeutlichte derweil Niehaus. Als schwarze Flecken werden die Gebiete bezeichnet, die mit 30 Mbit pro Sekunde zwar gut ausgestattet sind, in denen die bisherigen Kupferkabel aber auf lange Sicht ebenfalls an Grenzen stoßen. Dort hatte sich die Firma GVG Glasfaser das Ziel gesetzt, im Landkreis auf eigene Rechnung nachzubessern. Auch dieses Angebot galt bis zum 31. März.

Mehr zum Thema Glasfaser in Syke Endspurt in der Vermarktung Die GVG Glasfaser mit ihrer Marke Nordischnet geht in Syke in die heiße Phase. Noch bis zum 30. Juni können sich Bewohner von sogenannten schwarzen Flecken entscheiden, ... mehr »

Zu Beginn der Vermarktung hieß es: 40 Prozent der Haushalte in den schwarzen Flecken müssten einen Vertrag abschließen, damit es sich wirtschaftlich für das Unternehmen in den jeweiligen Gebieten rechne und folglich der Ausbau erfolge. In Syke etwa wurde die Zielvorgabe bisher verpasst. Deshalb kam es in der Hachestadt zu einer Fristverlängerung bis zum 30. Juni. Twistringen ist da schon einen Schritt weiter. Dort wurde das Ziel von GVG Glasfaser erreicht. „Vor allem während des Endspurts sind noch zahlreiche Verträge eingegangen“, schilderte Niehaus. Durch die erfolgreiche Vermarktung kann das dortige Glasfasernetz jetzt gebaut werden. Im nächsten Schritt beginnt die Feinplanung des Glasfaserausbaus.

Sowohl in weißen als auch in schwarzen Flecken können noch Verträge mit Nordischnet abgeschlossen werden. Interessierte können weiterhin einen Anschluss zu vergünstigten Konditionen bekommen. Fragen beantworten die Mitarbeiter von Nordischnet unter der Telefonnummer 04 31 / 80 64 96 49, per E-Mail an info@nordischnet.de sowie über die Internetseite www.nordischnet.de. Bei Fragen zum Ausbauverlauf in den weißen Flecken stehen Danny Soller (Telefon: 0 54 41 / 9 76 14 65, E-Mail: danny.soller@diepholz.de) und Alexander Schlemper (Telefon: 0 54 41 / 9 76 14 66, E-Mail: alexander.schlemper@diepholz.de) vom Eigenbetrieb Breitbandausbau Landkreis Diepholz zur Verfügung.

Zur Sache

Das ist Glasfaser

Es gibt mehrere Breitbandtechnologien, die für Internetverbindungen genutzt werden. Glasfaser ist der schnellste Breitbandanschluss und deshalb so gefragt. Das Glasfasernetz ist bisher jedoch nicht deutschlandweit ausgebaut. Insgesamt zeigt sich, dass vor allem ländliche Regionen noch Nachholbedarf haben. Die entsprechenden Kabel setzen sich aus vielen einzelnen Glasfasern zusammen, die aus Quarzglas als Übertragungsmedium bestehen und einen Lichtwellenleiter bilden. Heißt: Die Kabel übertragen Lichtsignale über weite Strecken.