Ab dem 12. April können sich Bassumer auch im Modehaus Maas schnelltesten lassen. (Björn Hake)

Nun also auch in Bassum: Die Stadt eröffnet in Kooperation mit der Lindenmarkt-Apotheke und dem Modehaus Maas ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum. Wie Bürgermeister Christian Porsch freudig mitteilt, können sich Bassumerinnen und Bassumer ab vier Jahren ab diesem Montag, 12. April, einmal in der Woche kostenlos schnelltesten lassen. „Ein erfahrenes Testteam der Lindenmarkt-Apotheke hilft bei der Durchführung der Tests“, berichtet Porsch weiter. Für die Koordination vor und nach dem Test stellen Stadt und Maas jeweils einen Mitarbeiter ab.

Los geht es am Montag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Auch donnerstags wird das Testzentrum im Bistro des Modehauses Maas an der Alten Poststraße geöffnet sein - dann allerdings von 9 bis 12 Uhr. Derzeit müssen Interessierte keinen Termin vorab vereinbaren, der Eingang zum Testzentrum im Bistro erfolgt vom Parkplatz des Modehauses. „Das Bistro wurde räumlich etwas umgestaltet. Besucher, die sich testen lassen möchten, können die Zeit bis zum Testergebnis in unserem Modehaus verweilen. Das ist angenehmer als draußen in der Kälte“, findet Michael Maas.

Weitere Zeiten wären möglich

„Die Tests können pro Person einmal pro Woche in Anspruch genommen werden und sind kostenlos. Die Getesteten bekommen einen Nachweis über das Testergebnis ausgehändigt“, berichtet der Bürgermeister und ergänzt: „Wir wollen uns auf die kommende Zeit konzentrieren und vorbereitet sein, wenn es irgendwann soweit kommt, dass man einen negativen Test braucht“, berichtet Porsch.

Er freue sich, dass nun zusätzlich zu den sechs Arztpraxen (unter https://www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/ aufgeführt) und dem Pflegedienst Stecker es eine weitere Möglichkeit gebe, die wöchentlichen kostenlosen Corona-Tests anzubieten. Theoretisch ist es möglich, zu weiteren Zeiten Tests anzubieten, wie Maas versichert: „Wir sind gespannt, wie die ersten Wochen angenommen werden und stehen einer Ausweitung der Zeiten sehr positiv entgegen.“ Zu Beginn werden rund 40 bis 50 Tests zur Verfügung stehen. „Das ist eine gute Zahl für den Anfang, es muss sich ja auch einspielen“, sagt Porsch. Dennoch bestehe die Möglichkeit, nicht nur die Zeiten auszuweiten, sondern auch andere Apotheker mit ins Boot zu holen.