Syke. Schöner und einladender lässt sich ein Frühjahrskonzert wohl kaum betiteln: „Romance – Musik zum Träumen und Genießen“. Die Besucher bekamen am Freitagabend im Konzertsaal der Kreissparkasse Syke wunderschöne Werke von Schubert, Laló und Bruch zu hören, von der Klassischen Philharmonie Nordwest unter der Leitung von Ulrich Semrau konzertant offeriert.

Und sogleich, die Erwartungen steigernd, kündigte der Dirigent einen „spannenden Abend mit interessanten Kompositionen“ an. Folgend eröffnete Semrau mit seinen Philharmonikern unverzüglich den musikalischen Part mittels der Ouvertüre „Die Zauberharfe“ des österreichischen Komponisten und Frühromantikers Franz Schubert. Das 1820 ursprünglich zum gleichnamigen Zauberspiel entstandene Stück wurde später als Rosamunden-Ouvertüre bekannt. Bereits hier zeigte sich die Romantik im Konflikt zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Im Zentrum der Musik dieser Epoche stehen adäquat Mensch und Natur, folglich die Bandbreite der Stimmungen und Empfindungen mit dem Anliegen, diesen Ausdruck zu verleihen.

Zur besonderen Freude aller Anwesenden bereicherte diesmal Karin Tilch das aktuelle Sinfoniekonzert. Sie ist als Mitglied der ersten Violinen im weltweit berühmten Philharmonia Orchestra London engagiert. Die Solistin bildete mit der „Symphonie Espagnole“ von Edouard Laló den abendlichen Fokus. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhundert feierte der französische Komponist und Dirigent spanischer Herkunft einen größeren Erfolg mit dem hier dargebotenen Werk. Hierbei geht es weniger um eine sinfonisch-thematische Verknüpfung, sondern eher um die gleichberechtigte Stellung von Solovioline und Orchester. Somit ist es prädestiniert für das Gastspiel von Karin Tilch. Intrinsisch motiviert stellte sie sich den für sie neuen Herausforderungen der Komposition. Bekannt ist, dass der Solopart aufgrund des Schwierigkeitsgrades Virtuosität erfordert.

Nicht zum ersten Mal spielte sie in der Region mit den hiesigen Philharmonikern. Semrau ließ es sich nicht nehmen, die langjährigen Erfahrungen der Musikerin und ihre Freundschaft seit der gemeinsamen Zeit im Bremer Jugendsinfonieorchester anzusprechen. Aktuell überzeugte Tilch durch ihr Violinspiel. So übertrug sie zusammen mit der orchestralen Umsetzung die Wirkung der spanisch orientierten Rhythmen und Melodien harmonisch auf das Publikum, so etwa im Scherzando und Intermezzo des zweiten und dritten Satzes von heiterem und tänzerischem Charakter oder im Andante des vierten Satzes, träumerisch entführend und seelisch anrührend. Der langanhaltende Applaus „verführte“ wiederum die Violinisten zu einem weiteren Solo, einer Bach-Interpretation.

Ein Streicheln der Seele

Im weiteren Verlauf des Abends konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Max Bruchs Sinfonie Nr. 1 Es-Dur op. 28 uneingeschränkt genießen. Sicherlich mochten alle Semraus Wertung, sie sei „von außerordentlich musikalischer Schönheit und Vielfalt gekennzeichnet“, zustimmen. Denn auch Bruchs Werk, 1868 uraufgeführt, berührte das Innere: sehnsuchtsvoll, ein Streicheln der Seele durch die wunderschönen Melodien im Kontrast mit leidenschaftlichen Anteilen. Das expressive Spektrum reichte von einem lebhaft majestätischen über ein heitereres und schnelleres Tempo, führte leidenschaftlich aber auch schwermütig, im Wechsel auch wieder leichter werdend, in die Welt der mystischen Phantasie, um sich letztlich dramatisch zu steigern und sich wieder zu „erlösen“. Hier beeindruckten die Blechbläser in ihren Passagen unter dem einfühlsamen und führungsstarken Dirigat Semraus. Kein Wunder also, dass abschließend mit einem besonders herzlichen Applaus gedankt wurde.

Insgesamt rief das Konzert eine positive Resonanz hervor, „sehr gut“ hieß es dazu. Anwesende, die schon häufiger Aufführungen des Sinfonieorchesters besuchten, empfanden auch diesmal, dass „alle Erwartungen erfüllt“ worden seien. Tilchs Solo führte ebenfalls zur vorbehaltlosen Bewunderung. Als „großartig“, „beeindruckend“ und „zauberhaft“ wurde ihr Auftritt bewertet. Außerdem erfreuten ihre Offenheit, sich auf kurze Gespräche einzulassen, und ihre Professionalität als Musikerin. Zudem wurde ihre „schöne Ausstrahlung“ anerkennend wahrgenommen. Insofern bleibt der zweiwöchige Aufenthalt Karin Tilchs, der für die gemeinsamen Proben und Auftritte genutzt worden ist, auch nach der Rückkehr in die britische Hauptstadt von Erfolg gekrönt.