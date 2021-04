Natürlich darf die St.-Anna-Kirche in Twistringen bei der Ausstellung im Kreismuseum nicht fehlen. (Michael Galian)

Syke. Es gibt natürlich eine Menge Gründe, sich über Corona und die Hygienevorschriften dazu zu ärgern. Aber dass man dadurch einfach auch mehr Muße haben kann, in Museen und Galerien die Ausstellungen zu betrachten, sollte man nicht vergessen. Zwar müssen sich Interessierte vorher anmelden, aber dann ist doch Ruhe vor Ort. Vor allem, um sich einmal ausführlich Bildtafeln anzuschauen und die Texte zu lesen, niemand hinter oder neben einem, der zu drängeln scheint. Das geht beispielsweise so in der neuen Präsentation im Ackerbürgerhaus des Syker Kreismuseums: „Aus der Geschichte von Glocken im Altkreis Grafschaft Hoya“.

Übersichtlich auf 20 Bild- und Texttafeln bietet sich dem Besucher eine Vielzahl von Informationen über Kirchenglocken. Über die Entstehung derselben und die Orte, an denen sie zu anzutreffen sind. Meist sind Glocken ja für die Mehrzahl der Menschen ziemlich unmöglich aufzusuchen, denn nach oben in den Kirchturm gelangt man für gewöhnlich nicht. Das hatte der einheimische Fotograf Hans-Jürgen Dehn unternommen, daraus entstanden dann diese Ausstellung und ein sehr aufschlussreiches Buch.

Im Museum ist eine kleine Auswahl von Kirchen unserer Region zu sehen - wie Twistringen oder Heiligenfelde, Kirchweyhe, Riede oder Neubruchhausen. Dazu jeweils die Fotos der Klangkörper mit entweder sehr altem oder neuerem Baujahr. Sehr spannend wird es bei den anderen Tafeln, auf denen man über die Entstehungsgeschichte mehr erfährt, nachlesen kann, wer damals oder auch heute Glockengießer war und ist, über den Unterschied der verschiedenen Metallsorten sowie über Inschriften.

Und dann lernen die Besucher noch, was eigentlich mit vielen alten Glocken während der beiden Weltkriege passierte. Nämlich dass ein Großteil von ihnen eingezogen wurde. Man brauchte Metall, im Ersten Weltkrieg insbesondere Bronze, um daraus Kanonen herzustellen. Wie auch im Zweiten Weltkrieg wurden kriegswichtige Metalle wie Kupfer und Zinn zur Rüstungsverwertung benötigt, das erfährt der Leser aus dem Text: „Mit Kriegsfortschritt wurden Kupfer, Nickel und Zinne beschlagnahmt. Nun mussten auch Kirchenglocken den unersättlichen ‚Metallhunger’ des Kriegsmolochs befriedigen … Letztlich wurden im Deutschen Reich 65.000 Kirchenglocken verhüttet.“ In der Zeit des Zweiten Weltkrieges steigerten das auf 102.500 Glocken. Nur sehr wenige alte wie unter anderem die in der Heiligenroder Kirche aus dem Ende des 13. Jahrhunderts - eine der ältesten im Kirchenkreis - blieben verschont.

Außerdem befindet sich in der Ausstellung auch eine echte kleine Glocke, eine aus dem ehemaligen ostpreußischen Kreis Wehlau. Die Allenburger Glocke, die in den 1990er-Jahren vom russischen Družba, wie der Ort heute heißt, in den Altkreis Grafschaft Hoya gelangte, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wehlau eine Patenschaft eingegangen war. Daneben ist ein Lehmabdruck der ältesten Martfelder Glocke vor Ort. Des Weiteren zwei Videos: Zum einen kann man sich das Glockenläuten der Bassumer Stiftskirche anhören, zum anderen einen gut vierminütigen Film ansehen über das Glockengießen – also wie eine Kirchenglocke entsteht.

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Juni im Kreismuseum in Syke zu den Öffnungszeiten zu sehen.

Zur Sache

Weiterhin geöffnet

Das Kreismuseum Syke mit dem neuen Forum Gesseler Goldhort hat weiterhin auf Voranmeldung geöffnet. So besteht die Möglichkeit, den vollständigen Gesseler Goldhort aus der Bronzezeit mit seinen zahlreichen Einzelstücken zu besichtigen. „Nach dem 20. Juni werden bis auf drei alle Einzelstücke durch Repliken ersetzt. Die Originale gehen dann zurück ins Landesmuseum Hannover“, teilt Birgit Neumann vom Museum mit.

Anmeldungen für einen Besuch des Kreismuseums inklusive Forum sind sowohl telefonisch unter 04242/9764330 als auch über die Webseiten www.kreismuseum-syke.de und www.forum-gesseler-goldhort.de möglich. Dort ist ein Kontaktformular eingerichtet. Hierbei ist zu beachten, dass jede Person ein eigenes Formular benötigt.