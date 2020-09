Bevor mobile Endgeräte und Präsentationsmedien wie zum Beispiel interaktive Tafeln oder Tablets über den Digitalpakt gefördert werden, muss zunächst die digitale Infrastruktur in den Schulen vorhanden sein. (Julian Stratenschulte/DPA)

Landkreis Diepholz. Um im digitalen Zeitalter und in Sachen digitaler Bildung mithalten zu können, müssen die Schulen in Deutschland technisch aufrüsten. Das ist nicht zuletzt erst durch die Corona-Krise und dem damit verbundenen Homeschooling deutlich geworden. Abhilfe soll der Digitalpakt Schule schaffen, der vor einem Jahr angelaufen ist und über den Bund und Länder insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro in die Schulen und entsprechende Fortbildungen der Mitarbeiter investieren. Auf den Schulträger Landkreis Diepholz allein entfallen davon rund 5,3 Millionen Euro – ohne die Schulen in Trägerschaft der kreisangehörigen Gemeinden.

Allerdings scheinen bislang bundesweit betrachtet, nur wenige Schulen oder Schulträger von dem Digitalpakt auch bereits Gebrauch gemacht zu haben. Denn lediglich rund 15,7 Millionen Euro sind bisher aus dem Fördertopf geflossen. Das hängt aber auch mit den bürokratischen Hürden bei der Antragstellung zusammen. „Man braucht dafür aus den einzelnen Schulen ein pädagogisches Medienkonzept“, erzählt Fabian von Weyhe, Fachbereichsleiter Bildung und Freizeit bei der Gemeinde Weyhe. Aus diesem müsse dann der Schulträger außerdem einen Medienentwicklungsplan entwickeln – und der ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt.

In dem Medienentwicklungsplan „finden sich Aussagen zu Beschaffungen, Verwaltung, Pflege und Support der Hard- und Software an Schulen. Zum einen werden die Verwaltungsbereiche der Schulen ausgestattet, gewartet und betreut, zum anderen separat davon der Bereich der pädagogischen Unterrichtsmedien“, erklärt Erster Kreisrat Wolfram van Lessen. Durch den Medienentwicklungsplan würden Schulen auch Planungssicherheit für die Umsetzung ihrer eigenen pädagogischen Medienbildungskonzepte erhalten.

Darüber hinaus gibt das Förderprogramm den Schulträgern grundsätzlich eine gewisse Umsetzungsreihenfolge vor. So werden etwa mobile Endgeräte und Präsentationsmedien wie zum Beispiel interaktive Tafeln oder Displays nur dann gefördert, wenn die Infrastruktur in den Schulen deren Einsatz auch ermöglicht. Sprich: Erst mal müssen die technischen Voraussetzungen vor Ort stimmen.

Der Landkreis Diepholz befindet sich als Schulträger deswegen derzeit in der Umsetzung einer flächendeckenden WLAN-Ausstattung in den Schulen. Dabei geht es unter anderem um die Verfügbarkeit von WLAN in jedem Unterrichtsraum. Für die 19 kreiseigenen Schulen an 21 Standorten ist dafür laut van Lessen insgesamt eine zeitliche Schiene bis Ende 2021 vorgesehen. Außerdem wurden im August 2020 bereits Hardware-Beschaffungen in Auftrag gegeben. „Für die sich bereits in der Umsetzung befindlichen Schulen werden demnächst die ersten Förderanträge gestellt“, erklärt der Erste Kreisrat. Der Medienentwicklungsplan des Landkreises wird derzeit außerdem durch ein externes Institut in enger Zusammenarbeit mit Schulen und Schulträger erstellt. Er soll noch in diesem Jahr in die politische Diskussion eingebracht werden.

Smartboards und Laptops

Kritische Stimmen, dass es mit dem digitalen Fortschritt zu langsam gehe, kann die Fachbereichsleiterin Bildung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Cattrin Siemers, nicht verstehen. „Es geht eben nur Schritt für Schritt“, erklärt sie. Momentan sei man in der Samtgemeinde mit der Erstellung der Medienentwicklungskonzepte und der Schaffung der notwendigen Infrastruktur, in erster Linie geht es auch um hier die WLAN-Ausstattung, beschäftigt. Im Anschluss sollen dann Smartboards sowie Laptops gekauft und natürlich die dafür vorgesehenen Mittel abgerufen werden. Klar sei zudem, dass manche Schulen schon weiter sind als andere. „Schließlich hatten die Schulen nicht dieselben Startbedingungen“, so Siemers.

Dies zeigt sich in Bassum, wo rund 210 000 Euro ankommen. Während der Entwicklungsplan an der Grundschule Mittelstraße noch vorangetrieben wird, sind die Grundschulen Bramstedt und Petermoor schon weiter. „Die beiden Grundschulen haben ihre Konzepte fertiggestellt und bereits Tablets angeschafft. Die Zuschüsse haben wir auch schon vom Minister erhalten“, weiß Bassums Bürgermeister Christian Porsch zu berichten.

Fortschrittlich präsentiert sich auch die Gemeinde Stuhr. Dort hat man das vergangene Jahr genutzt, um gemeinsam mit den Schulen den Medienentwicklungsplan aufzustellen. Außerdem sind in den vergangenen Jahren bereits Schulen mit interaktiven Displays und Tablets ausgestattet worden. „Eine Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt ist bislang noch nicht erfolgt“, erläutert Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Freizeit bei der Gemeinde.

Bis 2023 ist noch Zeit, die Mittel des Digitalpakts Schule zu beantragen. Als Ergänzung zum Digitalpakt ist in diesem Jahr noch das „Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht" über 500 Millionen Euro beschlossen worden, das insbesondere in der aktuellen Corona-Krise Schulen und Schulträger in die Lage versetzen soll, mit Endgeräten den digitalen Unterricht zu Hause zu ermöglichen. Der Landkreis Diepholz hat im Zuge dieses Programms im August bereits 900 mobile Endgeräte als Leihgabe für bedürftige Schüler beschafft (wir berichteten). In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zum Beispiel, das erzählt Cattrin Siemers, "sind die Bestellung gelaufen".