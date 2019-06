Die Schüler der Prinzhöfte-Schule haben sich im Vorfeld Gedanken gemacht und für die erste Demonstration im Zuge von Fridays For Future in Bassum zahlreiche Plakate gebastelt. Damit sind sie am Freitag zur Sulinger Straße gezogen. (Tobias Denne)

Bassum. Sie sind kreativ, sie sind laut, sie sind viele. Und sie wollen etwas bewegen. „Wir müssen eingreifen, bevor es zu spät ist. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird die Welt irgendwann zusammenbrechen“, ist es laut Rebecca bereits allerhöchste Zeit. Die Elfjährige ist eine von nahezu 100 Schülerinnen und Schülern der Prinzhöfte-Schule, die am Freitag an einer Fridays-For-Future-Demonstration in Bassum teilgenommen haben. Vom Bahnhof sind die Kinder und Jugendlichen – unterstützt von einigen Erwachsenen und Lehrern – Richtung der Innenstadt zur Sulinger Straße gezogen. „Die Schule ist leer“, unterstreicht Dominik Stege.

War es bislang eher so, dass die Demonstrationen für den Klimaschutz eher in größeren Städten stattfanden – Berlin, Frankfurt, Bremen – zieht jetzt auch Bassum nach. Denn gerade das haben die fünf Organisatoren als Anlass genommen, um ihre Themen auch in der Lindenstadt unterzubringen. „Wir waren in Weyhe (Fridays-For-Future-Demonstration am 26. April, Anm. d. Red.) und haben uns dann zusammengesetzt und besprochen, ob wir das hier in Bassum machen können“, erzählt Tabea Peters und fügt hinzu: „Wir haben dann den Entschluss gefasst, wir wollen das organisieren.“

Und das war gar nicht so einfach wie anfangs gedacht. „Mehr als die Hälfte von uns ist in der Prüfungsphase“, verrät Stege. Denn gerade befindet sich ein Großteil zwischen den schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen. Wenn der 15-Jährige auf die vergangenen Wochen zurückblickt, dann waren es „60 Prozent in der Schule und 40 Prozent in der Freizeit“, die das Team für die Planung der Demonstration aufgebracht hat. Denn schließlich konnten sie nicht einfach nur Schilder basteln und losziehen. Die Stadt wurde informiert und die übrigen Schulen angeschrieben. „Das war eigentlich ziemlich spontan“, gibt Tabea Peters zu. Denn erst in den vergangenen zwei Wochen liefen die Planungen auf Hochtouren.

Stege, der mit Peters, Charlotte Thom, Jona Brand und Janis Helmke die Demonstration durch Bassum geplant hat, sieht gleichzeitig einen ganz klaren Vorteil der kleineren Stadt im Vergleich zum großen Nachbarn. „In Bremen kennt man die großen Demos. Hier ist das was Neues. So etwas gab es vorher hier nicht. Das ist einzigartig“, freut sich Stege, dass so viele Schüler mitmachen. Das Team, das auch von Eltern unterstützt wird, schrieb auch die anderen Bassumer Schulen an, allerdings blieben die Schüler aus Helldiek unter sich.

Davon lassen sich die Demonstranten allerdings nicht unterkriegen, als sie loslaufen. Begleitet von Beamten der Bassumer Polizei ziehen sie los vom Bahnhof in Richtung der Innenstadt. Sie halten ihre selbst gestalteten Plakate hoch und singen. „Irgendetwas müssen wir machen“, sagt Rebecca. Gerade da diese Demonstrationen mehrheitlich in größeren Städten gemacht werden, „finden wir das gut, dass es in Orte getragen wird, wo das nicht so präsent ist“. Der Meinung ist auch die achtjährige Leni. „Wir machen mit, weil das Klima besser werden muss“, sagt sie und hält ihr Plakat hoch.

Allerdings wollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern haben auch im Vorfeld Ziele formuliert. „So etwas funktioniert nur, wenn auch die Gemeinden mitmachen“, weiß Dominik Stege. Denn das Ziel vom Team sei es, kommunal etwas zu ändern. Zum einen wollen die Jugendlichen die nachhaltige Mobilität fördern – etwa mehr auf das Fahrrad setzen. Darüber hinaus wollen sie, dass auch Bassum den Klimanotstand ausruft, wie es etwa schon Städte wie Konstanz oder Münster vorgemacht haben. Es geht um den Umgang mit dem Klimawandel und wie man diesen aufhalten kann. Damit ordnen Verwaltung und Politik Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz die höchste Priorität zu. Stege untermauert: „Bei jeder Entscheidung.“