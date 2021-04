Eine 64-jährige Frau muss sich vor dem Landgericht Verden verantworten. Sie soll Tiere extrem vernachlässigt haben. Von Schuldeingeständnis war aber kaum etwas zu merken. (Björn Hake)

An Beweismaterial in Form von Fotos und Protokollen fehlt es nicht, die Aussagen fachkundiger Zeuginnen und Zeugen sind eindeutig: Auf der Anlage in Martfeld müssen 2017 zumindest einige Monate so verheerende Zustände geherrscht haben, dass das Veterinäramt Diepholz schließlich im September fast 40 Pferde und sieben Hunde vom Hof holte. Doch für die wegen vielfachen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angeklagte Betreiberin (64) ist das alles kein Grund, von ihrer starren Sichtweise abzuweichen. Nicht sie, sondern andere Personen sollen dafür verantwortlich sein, dass es überhaupt so weit kommen konnte.

Für den zweiten Termin der in der vergangenen Woche zum zweiten Mal gestarteten Berufungsverhandlung hatte die 8. Kleine Jugendkammer eigentlich schon die Plädoyers und möglichst auch die Urteilsverkündung vorgesehen. Das Verfahren gegen die mitangeklagte 23-jährige Tochter war am ersten Tag, wie berichtet, ohne Auflagen und Weisungen eingestellt worden. Ihr Verschulden sei nur gering, hieß es. Dies soll allerdings ganz und gar nicht für die Mutter gelten, die im März 2020 zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Das Amtsgericht Syke hatte zudem ein dauerhaftes, umfassendes Tierhaltungsverbot ausgesprochen.

Dass das Strafverfahren gegen die 64-Jährige noch nicht wie geplant zum Abschluss gebracht werden konnte, lag nicht zuletzt an den unablässigen Bemühungen der Frau, ihr mutmaßliches Fehlverhalten kleinzureden und stattdessen andere zu bezichtigen. So sollen etwa – nicht genannte Nachbarn – und dubiose Pferdehändler, die angeblich Tiere „zum Nulltarif“ haben wollten, in den Stallungen „Zerstörungen“ organisiert haben. Bis etwa eine Woche vor der ersten Kontrolle durch das Veterinäramt, Ende Juni 2017, habe man es doch „erfolgreich geschafft, die Tiere gut zu versorgen“, trotz aller „Schwierigkeiten“.

Angeklagte nutzt goldene Brücken nicht

In diesem Stil ging es in der Einlassung noch lange weiter. Und dies nicht nur beim Hauptkomplex der Anklage, der die Pferde betrifft. Nach aktuellem Stand haben 23 der seinerzeit beschlagnahmten Pferde laut Begutachtung eklatante körperliche Mängel aufgewiesen, die auf unzureichende Ernährung und katastrophale Bedingungen bei der Unterbringung zurückzuführen sind. Alle sollen, dies wurde seitens der befragten Veterinäre auch immer wieder betont, extremen Durst gelitten haben. Anordnungen und Weisungen der Behördenmitarbeiter sollen immer wieder ignoriert und nur in geringem Maße befolgt worden sein – bis es schließlich zum großen Kehraus auf dem Hof kam.

Wie viele der sprichwörtlichen goldenen Brücken der Angeklagten nun während der Verhandlung gebaut wurden, ließ sich schon gar nicht mehr zählen. Der Vorsitzende Richter mühte sich redlich, die Frau von ihrem störrischen Festhalten an Schuldzuweisungen abzubringen und vielleicht doch persönliches Versagen einzuräumen. Den Tieren sei es nachweislich schlecht gegangen und: „Sie waren die Tierhalterin, Sie waren verantwortlich! Das waren doch nicht die Nachbarn!“ Ob es denn nicht sinnvoller sei, zu sagen, man sei einfach „nicht mehr klargekommen“. Ein bisschen knickte die Angeklagte dann ein: „Dann konnten wir das eben nicht mehr leisten.“

Beim Thema Hunde gab sich die Frau später durchgängig trotzig und beratungsresistent. Keine Rede davon, dass sie die sieben Schäferhunde vernachlässigt haben könnte. Die meisten waren im Wohnhaus entdeckt worden, einer in einem Schuppen. Da habe „ein Gerippe im Sperrmüll“ gelegen, sagte eine Amtstierärztin im Zeugenstand, „ein mit Haut überzogenes Skelett“ auf einer Decke voller Erbrochenem und Kot. Kurz vor der Befragung der Veterinärin hatte die Angeklagte noch erklärt: “Ich habe 30 Jahre meine Tiere und meine Kinder bestens versorgt“ – Der Prozess wird am 26. April fortgesetzt.