Steht schon in den Startlöchern: Matthias Schwarz freut sich auf Rundfahrten mit anderen Roller-Begeisterten. (Dominik Flinkert)

Syke. Das rechte Bein von Matthias Schwarz ist gelähmt. Wegen seines Handicaps darf er keinen zweirädrigen Roller fahren. Weil er sich damit nicht abfinden konnte, suchte er nach einer Alternative – und wurde mit dem Piaggio MP3 LT400 fündig. Dieser Roller hat vorn zwei Räder und hinten eins. Weil Schwarz nicht immer allein fahren möchte und zeigen will, dass auch Menschen mit einer Behinderung mit dem Roller unterwegs sein können, lädt er Roller- und Motorradfreunde zu einem Treffen in Wessels Hotel nach Syke ein. Dort stellt er am Sonnabend, 4. August, seine Idee eines Roller-Stammtisches vor. Interessierte sind von 15 bis 18 Uhr willkommen.

Dem Syker schwebt vor, dass eine Initiative entsteht – eine Art Roller-Stammtisch –, deren Mitglieder gemeinsame Touren unternehmen, sich gegenseitig bei Reparaturen ihrer Fahrzeuge helfen, sich austauschen und gemeinsam feiern. Der Initiative könnten sich Besitzer von Rollern mit einem Hubraum von mindestens 125 Kubikzentimetern und Motorradfahrer anschließen, sagt Schwarz und ergänzt zu Letzteren: „Die müssen sich dann an die Geschwindigkeit anpassen.“ Eine Satzung wie in einem Verein und Mitgliedsbeiträge wird es beim Roller-Stammtisch nicht geben. Nur in eine Spendenkasse soll eingezahlt werden, damit die Kosten bei Roller-Rundfahrten bezahlt werden können. Jedes Mitglied der Initiative kann sich einbringen und Veranstaltungen wie Ausfahrten organisieren.

Fahrer sollen Rücksicht nehmen

Eines liegt dem Rentner besonders am Herzen: Alle Fahrer sollen bei Ausflügen Rücksicht auf Behinderte nehmen und mit der Gruppe zum Reiseziel hinfahren und wieder zurück zum Startpunkt. Denkbar seien beispielsweise Tages- und Wochenendfahrten in den Harz, nach Holland und Dänemark. In den Niederlanden war Schwarz im Juni, wo 250 Fahrer zu einem internationalen MP3-Treffen gekommen waren. In Hoevelaken war Schwarz längst nicht der Einzige mit einem dreirädrigen Roller. „In Holland sind dreirädrige Maschinen verbreiteter“, erzählt er. Dass so viele Fahrer – darunter auch welche aus Belgien, Frankreich, Italien und Dänemark – zu dem Treffen anreisten, beeindruckte den Mann aus der Hachestadt. Während des zweitägigen Aufenthalts im Nachbarland imponierte Schwarz auch die Fahrt entlang eines Nationalparks, dessen Landschaft der Lüneburger Heide ähnelte.

Mit seinem Dreirad, das er mit dem Autoführerschein fahren darf, ist Schwarz gut zufrieden. Der erste Roller für Autofahrer besitzt einen Einzylinder-Motor, einen Hubraum von 400 Kubikzentimetern und 33 PS. Auf der Autobahn erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Eine Fußbremse sorgt für eine größere Sicherheit und es gibt einen Zauberknopf, der die Piaggio beim Anhalten starrstehen lässt und vorm Umfallen bewahrt. Kleine Defekte – außer am Motor – repariert Schwarz allein. Und wenn ihn etwas stört, was beim Roller unpraktisch ist, dann baut er ihn um. So hatte er anfangs nur hinten einen Stromanschluss, mittlerweile aber auch vorn. Dort kann er nun auch ein Navigationsgerät nutzen. An seinem Kofferraum baute der 54-Jährige ein zusätzliches Licht ein, damit er besser gesehen wird.

Bei dem Treffen am 4. August will Schwarz einen Ball auslegen, auf dem Spender unterschreiben können, die mit Geld die Lebenshilfe Syke unterstützen möchten. Wenn sich an diesem Tag ein paar Rollerfreunde finden, möchte sich Schwarz mit ihnen an jedem ersten Sonnabend im Monat treffen. Zwei Mal pro Jahr plant er eine Rollertaufe. Schwarz sagt: „Ich möchte das gerne mit einem Pastor machen. Das muss ich noch abklären, ob er diesen Spaß mitmacht.“ Dieser Geistliche soll Pastor Arnim Hermsmeyer aus Heiligenfelde sein. Bei der Taufe können sich Rollerfreunde einen Namen für ihren Roller ausdenken.