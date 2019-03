Hoch die Tassen: Matthias Müller (v. l.), Laura Wohlfromm und Alexander Lenz sind bestens für die Namenlosen Tage ausgestattet. (Dominik Albrecht)

Syke. Normalerweise ist die 25 die Zahl des Tages, wenn es um Jubiläen geht. Das ist im Kosmos des „Namenlosen“ undenkbar. Denn er ist nicht nur Namensgeber der Namenlosen Tage (NT), sondern auch der 13. Gott im Rollenspiel „Das schwarze Auge“. Und mit diesem Vorbild im Hinterkopf feiern die Organisatoren Matthias Müller, Laura Wohlfromm und Alexander Lenz logischerweise lieber die 26. Ausgabe als zweites großes Jubiläum der NT. Und die konzentriert sich diesmal auf den Feinschliff statt auf große Namen der Fantasy-Literatur. Das Grundrezept aber bleibt: 48 Stunden dauerzocken im Jugend- und Kulturzentrum Syke. Am Freitag, 29. März, geht es um 18 Uhr los, Schluss ist am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr.

Besucher können dabei jegliche technische Spielerei zu Hause lassen, es wird der analogen Unterhaltung gefrönt. Nach Abgabe von fünf Euro Eintritt erhalten die Orkschlächter, Feen-Fans und Schlachtfeld-Taktiker ein Bändchen zur Erkennung Gleichgesinnter. Die ersten 200 Besucher freuen sich darüber hinaus über einen schwarzen Jutebeutel voller Goodies diverser Sponsoren. „Auch von uns wird etwas enthalten sein. Was, wird aber noch nicht verraten“, sagt Matthias Müller.

Selbiger verkauft zudem die heiß begehrten „Namenlosen Tassen“ für zehn Euro. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Stückzahl auf 222 verdoppelt, die vorangegangene schwarz-güldene Version war nach 50 Minuten ausverkauft. Die Tasse ist dabei nicht nur ein schmuckes Erinnerungsstück, sondern dank inbegriffener Flatrate auch das Tor zum grenzenlosen Tee-, Kaffee- und Trinkschokoladengenuss – alles Fairtrade übrigens. Die Trinkschokolade ist bei ihrer Premiere auf den vergangenen NT zum Publikums-Hit mutiert. „Wir haben 80 Liter in vier Stunden verkauft. Darum haben wir diesmal 300 Liter im Vorrat und schauen, wie weit wir kommen“, ist selbst Matthias Müller gespannt. Feste Lebensmittel geben wahlweise der Chili- und Grillmeister, die Brötchen-Fee oder Mitarbeiter des Jugend- und Kulturzentrums in Form von Pizzen aus.

Mehr Tassen, mehr Trinkschokolade

„Und dann ist man eigentlich gut bestückt und muss erst mal abladen gehen“, leitet Müller auf die Schlafmöglichkeiten im benachbarten Kindergarten über. Die Hände sind frei, die Versorgung der lebenswichtigen Organe mit Nährstoffen gesichert. Und nun? Jetzt kommt der eigentliche Grund für das Potpourri der gesellschaftlichen Unterhaltung: das Spielen. An 50 Tischen können sich die Besucher – die Organisatoren hoffen auf gut 400 davon – niederlassen. Und wenn es doch voller wird als gedacht? Kein Problem: „Wir arbeiten erstmals mit dem Technischen Hilfswerk zusammen, das uns bei Tischnot draußen ein Zelt aufbauen wird.“

Für den nötigen Sitzkomfort sorgen extra angeschaffte Stühle mit Polster und Metallrahmen. „Von den Plastikstühlen gehen uns pro Veranstaltungen etwa fünf kaputt. Dann lieber etwas Stabiles“, findet Matthias Müller. Die Tische präsentieren sich derweil in purpurrotem Samt. „Wir wollten das Ambiente noch einmal verstärken“, begründet Alexander Lenz die neue Optik. Was letzten Endes gespielt wird, bestimmen die Rollenspieler selber. Getreu des Mottos: Gleich und gleich gesellt sich gern. Vertreter diverser Spieleverlage wie Pegasus und Asmodee sowie des Fantasyladens Highlander aus Bremen sind darüber hinaus mit eigenen Spielen vertreten und führen diese auch gerne vor. Für das geistige Messen sorgen Turniere der Kartenspiele „Magic: The Gathering“ und „Keyforge“. Um das erste Eis bei der Kontaktaufnahme zu brechen, steht die Nostalgie-Fotowand mit Schnappschüssen aus 13 Jahren NT zur Verfügung. Hier können sich Greenhorns über die Entwicklung der Convention informieren und Stammbesucher in Erinnerung schwelgen.

Neuanschaffungen und Nerdseife

Vor dem Organisations-Trio liegen neben Plakaten und den Jutebeuteln derweil auch zwei Stücke Seife. Eine Meerjungfrau spielt darauf mit ihren optischen Reizen, während die hellbraune Untermalung die Geruchssinne umspielt. „Diesmal haben wir gesagt: Hygiene First“, scherzt Matthias Müller. Der ausströmende Kaffee-Vanille-Geruch kommt nicht von ungefähr, besteht die Seife doch aus dem Kaffeesatz der NT 25. Müller war es auch, der auf die schräge und zugleich lobende Idee gekommen ist. „Von den gut 20 Kilogramm Kaffeesatz landet ein großer Teil als Dünger auf meinem Komposthaufen. Da ich mich für das Seifengießen interessiere, habe ich fertige Seife gekauft und mit dem Kaffeesatz vermischt“, beschreibt er. Die Seife werde es zwar (erstmal?) nicht zu kaufen geben, auf den Toiletten des Jugend- und Kulturzentrums soll sie aber als kleiner Gag für wohlriechende Hände sorgen.

Es wurde also wieder an alles gedacht. Nur eine Sache fehlt diesmal: eine Autorenlesung. Dies sei vorrangig den, im gleichen Zeitraum stattfindenden, Buchmessen in Leipzig und Frankfurt zuzuschreiben. „Dieses Mal kommt erschwerend hinzu, dass diejenigen, die Interesse hatten, schon langfristige Termine angenommen haben. Da passen wir nicht zwischen“, ist sich Matthias Müller bewusst. Aber die NT seien ja ohnehin keine „Leseveranstaltung“.

Und selbst nach so viel Zeilen wurde noch immer nicht alles erwähnt. Da wären noch die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Tombola, eine extra Lotterie, für die die Eintrittskarte das Los ist, eine Feuershow der Gruppe Incendio und Sabine Weiss, die auf Wunsch Bilder anfertigt. Ach ja: Am Donnerstag, 28. März, wird auf der Internetseite www.namenlosetage.de – dort gibt es auch weitere Infos – eine Telefonnummer veröffentlicht. Unter der ist das NT-Shuttle erreichbar. Dieses pendelt Freitag und Sonntag für Besucher zwischen dem Jugend- und Kulturzentrum und dem Syker Bahnhof. Jetzt aber genug der vielen Worte. Auf geht's: Taschen packen.



Zu guter Letzt verlost der SYKER KURIER insgesamt sechs Preise zu den Namenlosen Tagen. Der erste bis dritte Platz dürfen sich über ein Paket bestehend aus der Namenlosen Tasse, dem Eintritt sowie zwei Keyforge-Decks freuen. Die Plätze vier und fünf erhalten noch je zwei Keyforge-Decks. Eine Teilnahme ist sowohl per E-Mail an redaktion@syker-kurier.de als auch auf www.facebook.de/sykerkurier möglich. Teilnahmeschluss ist Dienstag, 26. März, um 15 Uhr.