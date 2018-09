Christa Bohlmanns Lesung im Treffpunkt Bassum kommt gut an: Oft fühlen sich die Zuhörenden dabei an ihr eigenes Leben erinnert. (Janina Rahn)

Bassum. 19 Bücher hat Christa Bohlmann nun schon geschrieben. Nun präsentierte die Schriftstellerin ihr neuestes Buch „Wenn Oma und Opa erzählen“ in der Bassumer Kneipe Treffpunkt – und es warten noch weitere Termine.

In dem Erzählroman geht es um die beiden Senioren Hella und Udo. Das Ehepaar tauscht sich nach dem Abendessen und bis zum Beginn der Tagesschau über ihre Erinnerungen aus den 50er- und 60er-Jahren aus. Die Zeit in der sie sich kennen und lieben lernten, Kinder bekamen und ihr junges Leben gemeinsam meisterten. Das Besondere dabei: die Unterhaltungen von Hella und Udo sind keineswegs zufällig. Nein – Memory-Karten bestimmen das Thema ihrer Gespräche. So wird zum Beispiel über Musik geredet, als das Kärtchen eine Gitarre zeigt.

Bohlmanns aktuelles Werk, das gibt die Bassumerin zu, hat durchaus autobiographische Anteile. Sie sagt auf charmante Art und Weise: „Es ist eine Mischung aus Erlebtem, Erdachtem und Erlauschtem.“ Dennoch sei alles anonym, sie habe keine richtigen Namen genannt. Die Fotos, mit denen die Seiten teilweise geschmückt sind, stammen allerdings aus dem privaten Archiv der früheren Bankkauffrau. Auf dem Cover zu sehen ist die kleine Christa Bohlmann mit ihrer großen Schwester Rosi. Die Jüngere schmiegt sich an die Ältere. „Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Schwester. Sie hilft mir immer beim Fehlersuchen.“ Sie seien eben aus einem Töpfchen, hätten die gleichen Erinnerungen. „Rosi habe ich auch den Namen für meine Hauptperson zu verdanken.“ Erst wäre ihr Name Ute gewesen. Doch Hella habe eine Freundin ihrer Schwester gehießen, die krank geworden und gestorben sei. „Deshalb wollte ich an die Erinnerung dieser liebenswerten Person meine Hauptfigur so nennen, wie sie“, gibt sie einen privaten und sentimentalen Einblick.

Meist sind es schöne Erinnerungen, die das Paar im Roman teilt. Doch natürlich beschäftigt es eben auch Krankheiten. „Beim Doktor“ heißt das Kapitel, das sich mit den Arztbesuchen aus vergangen Zeiten auseinandersetzt. Diesmal auf der Memory-Karte zu sehen, nicht verwunderlich: Ein Mediziner im weißen Kittel, in der Hand hält er ein Stethoskop. Christa Bohlmann liest vor: „Wenn wir früher erkältet waren, wurden erst mal die alten Hausmittel eingesetzt. Es gab so eine Masse aus gekochten Zwiebeln mit Honig, gegen Husten. Erst wenn all diese Mittel nicht halfen, wurde um einen Hausbesuch beim Arzt gebeten.“ Ihr Publikum im Treffpunkt, auch alle noch bestens mit diesen Mitteln vertraut, rümpft lachend und zugleich angeekelt die Nasen. „Falls jemand einen Schnupfen hatte, trocknete er die nassen Taschentücher auf der Herdstange, Tempos waren eben noch ein Luxusartikel“, setzt Bohlmann noch eins drauf. Und obwohl das Thema eigentlich nicht amüsant sei, amüsiert es Udo und Hella dann doch, so die Rentnerin lächelnd.

Dann gewährt sie bei ihrer Lesung auch noch einen Einblick in das Kapitel „Lehrjahre“. Diesmal als Motiv auf dem Memory: eine Säge. Klar, dass das Udo auf seine Ausbildungszeit bringt, ist er doch Zimmermann gewesen. So die Erklärung der Schriftstellerin. Sie liest vor: „Als Lehrling war man damals bestrebt, jeden Auftrag sofort und zufriedenstellend zu erledigen. Mich hatten meine Kollegen in den April geschickt und mit einer leeren Flasche ins Eisenwarengeschäft geschickt. Ich sollte spezielles Wasser zum Nachfüllen der Wasserwagen holen.“ Als er wiedergekommen war, hätten ihn alle ausgelacht. „Tja, Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre“, sagt die Protagonistin Hella noch und: „Das können sich die Chefs heute nicht mehr erlauben.“

Wen das jetzt neugierig aufs Lesen gemacht hat, der kann sich „Wenn Oma und Opa erzählen“ im Bassumer Schreibwarengeschäft „Papier und Tinte“, bei Schüttert in Syke oder bei Vergissmeinnicht in Nordwohlde für 9,90 Euro kaufen. Oder man bestellt es im Internet, wo es auch als Ebook für 4,99 Euro erhältlich ist. Wer die Autorin noch mal eigens aus ihrem Buch lesen hören möchte, der kann das beim Bassumer Oktoberfest am 7. Oktober, am 28. Oktober in Stövers Landgasthaus in Groß Henstedt, am 11. November bei der Hobby-Ausstellung in der Grundschule Barrien sowie am 2. Dezember beim Bassumer Advent tun.