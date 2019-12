Dorothee von Harsdorf (von links), Michael Niemeyer, Maike Kruse und Dejan Karting begutachten das Werk einer Schülerin. Das Modell soll auf die weltweiten Wald- und Buschbrände aufmerksam machen. (Dominik Albrecht)

Syke. Wahrlich Fantasie bewiesen haben die Schüler der Gymnasien Syke und Twistringen. Als Teil der Land-Art-Projekte bereichern die jungen Menschen mit ihren Ideen die rekultivierte Altdeponie, die am 1. März 2020 von der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) an die Öffentlichkeit übergeben werden soll. Am Montagmorgen präsentierten die Schüler daher dem Projektplaner Michael Niemeyer und Dominik Albrecht, Öffentlichkeitsreferent der AWG, ihren aktuellen Stand.

„Der Anblick war gewaltig“, schildert Albrecht seine Eindrücke. Mehr als 30 Modelle haben die Gymnasiasten gebaut. Die Bandbreite reichte dabei von Schildkröten aus Metallteilen über Wendeltreppen und einer Pendel-Kuppel bis hin zu einer Sonnenuhr. Auch ein überdimensionales Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, bei dem die Besucher selber zu Spielfigur werden, haben die Schüler gefertigt.

Ebenso wusste die wenige Zentimeter große Version einer Himmelsschaukel die beiden Vertreter der AWG zu überzeugen. Zwei große Holzgebilde an beiden Seiten ragen aus dem Boden, in der Mitte schwingt eine Schaukel. Der Lehrer Dejan Kartin erklärt, was es damit auf sich hat: „Das sollen Stoßzähne sein, die sich aus dem Berg erheben.“ Michael Niemeyer war positiv überrascht und konnte sich solch eine Umsetzung „toll vorstellen“. Damit die Konstruktion jedoch als Spielgerät gebaut werden kann, müssten die Auflagen des Tüv berücksichtigt werden. Doch Niemeyer versprach, die Idee weiterzugeben und eine Umsetzung durch einen Holzbauer prüfen zu lassen.

Es gab viele Ideen, die als Modell viel hermachten, aber schwer umzusetzen seien, teilte Albrecht mit. Dazu zähle auch eine Anordnung von Stäben, in deren Mitte Steine Platz finden sollen. Diesen Kontrast fand die zuständige Schülerin besonders interessant. Doch der Projektleiter war skeptisch. „Wenn man sich vorstellt, dass die Stäbe später etwa 1,50 Meter hoch sind, wiegt ein entsprechender Stein bis zu zwei Tonnen“, gab er zu bedenken. Doch er regte an, das Projekt einfach mit einer zuvor vorgestellten Weltkugel zu kombinieren, deren Kontinente aus Chips-Tüten geformt wurden. So sei die Arbeit nicht umsonst gewesen. Laut Niemeyer könnte das die verschmutzte Erde darstellen.

Auch die Schülerin Maria hatte sich für ihr Projekt viel vorgenommen, sagte der AWG-Öffentlichkeitsreferent. Die Gymnasiastin hat eine Ansammlung von Bäumen zusammengestellt, von denen einige in Flammen stehen. „Es soll das Problem aufzeigen, dass es überall auf der Welt brennt“, sagte sie. Wird ihr Projekt realisiert, möchte sie die Bäume selber pflanzen und zwischendurch „ansprühen, damit es aussieht, als wären sie verbrannt.“ Projektplaner Niemeyer sah darin ein großes Anliegen, das fast von der ganzen Klasse umgesetzt werden müsse.

Michael Niemeyer sieht in der Einbindung der Land-Art-Projekte auch eine Herausforderung. Denn gerade die Naturschutz-Auflagen würden viel Arbeit bedeuten, weswegen Planungssicherheit zu einem Luxusgut wird, heißt es von Seiten der AWG. „Eigentlich ist ein Kunstwerk kein störendes Objekt für die Natur. Aber wenn die Objekte Menschen anziehen, können diese die Natur stören“, führt Niemeyer weiter aus. Außerdem plane die AWG, die Projekte an Orten aufzustellen, „wo sie wirken können“. Dafür seien die Projekte nicht konzipiert worden und auch zu bedeutungsträchtig. Laut Albrecht werte Land-Art den ehemaligen Deponie-Hügel nicht nur optisch auf, sondern lade die Besucher des Naherholungsgebietes dazu ein, das elf Hektar große Gelände zu erkunden. Dennoch zeigte er sich optimistisch, wie er selbst sagt: „Die Schüler machen sich viele Gedanken, da war viel Schönes bei. Jetzt hoffen wir, dass wir mit der Umsetzung möglichst vieler Projekte diese großartige Arbeit auch honorieren können.“