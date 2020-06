Vicky Sebode und ihre Kollegen haben das Becken im Syker Hallenbad vorbereitet. Am 22. Juni startet der Schwimmbetrieb wieder – unter Corona-Bedingungen. (Michael Braunschädel)

Syke. Freunde des Schwimm- und Badespaßes können aufatmen: Das Hallen- und das Freibad in Syke öffnen ihre Pforten. Schwimmen wird ab Montag, 22. Juni, wieder möglich sein. Corona finde allerdings auch dabei seinen Niederschlag, betont Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem. Dennoch sagt er: „Wir sind heilfroh, dass wir Zeiten anbieten können – sowohl der Öffentlichkeit als auch den Vereinen.“

Die Badnutzer werden sich dabei auf einige Regelungen einstellen müssen. So ist das Hallenbad bis zu den Sommerferien für die Öffentlichkeit reserviert, das Freibad für die Vereine. „Dort müssen die Vereine selbst für die Sicherheit sorgen“, erläutert Badleiter Stefan Sebode diese Aufteilung. Denn aufgrund von Corona und der Unwägbarkeiten, wann und wie es weitergeht, habe man in diesem Jahr darauf verzichtet, für die Sommersaison zu engagieren. Während der Sommerferien, vom 18. Juli bis zum 28. August, wird dann das Freibad für alle geöffnet. Das Hallenbad bleibt hingegen zu. Das gehe nicht anders, da die Technik im Hallenbad zu komplex sei, als dass sie von Laien bedient werden kann, so Sebode. Vereine, die das Freibad nutzen möchten, werden gebeten, sich zwecks Terminabsprache bei ihm zu melden. Das ist möglich unter der Rufnummer 0 42 42 / 13 20 oder per E-Mail an s.sebode@syke.de

In beiden Bädern sind zudem die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Bei Betreten der Bäder und im Umkleidebereich gilt Maskenpflicht, führt Sebode weiter aus. In den Becken sind Bahnen abgetrennt auf denen maximal vier Personen im Kreis schwimmen können. Im Hallenbad sind die Leinen dafür bereits vorhanden. „Für das Freibad baut der Bauhof gerade etwas, damit auch dort Leinen angebracht werden können“, führt Sebode weiter aus.

Des Weiteren wird der Zugang zum Hallenbad beschränkt. Es wurden jeweils zweistündige Schwimmzeiten eingerichtet, für die Schwimmwillige sich jeweils einen Tag vorher von 9 bis 11 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 01 75 / 8 06 33 64 anmelden müssen. Für Sonnabend und Sonntag ist eine Anmeldung am Freitag möglich; Anmeldungen für den Montag werden am Sonntag jeweils von 12.30 bis 14.30 Uhr angenommen. Dauerkarteninhaber haben dabei ein Vorrecht auf die Schwimmzeiten am Montag, Mittwoch und Freitag. „Es geht erstmal nur ums Schwimmen“, unterstreicht Sebode, der damit rechnet, das anfangs auch nur diejenigen kommen, die ihre Bahnen ziehen wollen.

Jugendliche ab 14 Jahren können ebenfalls allein kommen. Allerdings müssen sie nachweisen können, dass sie schwimmfähig sind. Das heißt mindestens der Bronzeschwimmschein ist beim Eintritt vorzuzeigen. „Das wird auch kontrolliert“, betont er. Die Nichtschwimmerbecken sind ebenfalls geöffnet. Allerdings bleiben die Sprungtürme vorläufig geschlossen, Spielgeräte werden nur auf Anfrage für Familien oder Personen aus einem Haushalt ausgegeben.

„Jeder, der sich anmeldet, erhält eine Nummer“, erläutert Sebode die Vorgehensweise. Jede Nummer gehört zu einer Umkleidekabine, die für diese Schwimmzeit allein für den Nummerninhaber reserviert ist. „Es wird in dieser Zeit keine Schlüsselausgabe stattfinden“, so Sebode. In der Regel sind das Einzelkabinen, für Familien und Personen aus einem Haushalt stehen die beiden Sammelumkleiden zur Verfügung. Sind alle Kabinen für die gewünschte Schwimmzeit schon vergeben, muss auf einen anderen Tag oder eine andere Zeit ausgewichen werden. Auch Namen und Kontaktdaten müssen beim Betreten des Bades angegeben werden. Ähnlich wie bei Restaurantbesuchen. Sebode weist zudem darauf hin, dass auch die Wertsachenschränke derzeit nicht in Betrieb sind. Auf das Mitbringen von Wertsachen sollte daher verzichtet werden.

Ebenso wie auf das Erscheinen in Badebekleidung, betont er mit Blick auf Badeshorts, die auch gern zum Schwimmen angelassen werden. „Das würden wir im Moment gerne vermeiden.“ Im Umkleide- und Duschbereich wurde ein Einbahnverkehr eingerichtet, der sicherstellen soll, dass es zu möglichst wenigen Begegnungen kommt und die Abstände eingehalten werden. Dadurch wird es auch keine Trennung mehr zwischen Frauen- und Männerbereich geben. „Die Duschen sind jetzt unisex“, erläutert Sebode. „Eine Dusche für diejenigen, die ins Bad hineingehen, die andere für diejenigen, die hinausgehen.“ Daher sei duschen zurzeit auch nur in Badekleidung möglich. Maximal vier Personen dürfen sich in den Duschräumen zeitgleich aufhalten. „Das ist alles so abgesprochen und geklärt mit dem Gesundheitsamt“, macht Sebode deutlich, wieviel Überlegung in die Wiedereröffnung des Bades geflossen ist. „Es ist alles nicht einfach“, weiß auch Kuchem. „Aber es ist ein erster Schritt.“ Ein erster Schritt, über den sich die Schwimmer freuen werden, ist der Badleiter überzeugt. „Alle werden sich an die Regeln halten, damit sie wieder ins Wasser können.“ Die meisten hätten sich an die derzeit geltenden Vorsichtsmaßnahmen ohnehin schon gewöhnt. Die Alternative – kein Badebetrieb – wäre schlimmer.

Und wenn alles gut läuft, dann könne man auch weiterdenken, wie und ob das Kursprogramm wieder aufgenommen werden kann. „Derzeit geht ja alles sehr schnell“, sagt Sebode. „Wer weiß, was in zwei Wochen ist.“ In jedem Fall sieht sich die Stadt gut aufgestellt. Die erzwungene Schließung wurde sinnvoll genutzt. Die Grundreinigung, die sonst in den Sommerferien durchgeführt wird, ist bereits abgeschlossen. Auf Lockerungen wie auf einen verregneten Sommer könne auch kurzfristig reagiert werden, so Kuchem.

Die Schwimmzeiten im Syker Hallenbad:

Montags bis freitags 6 bis 7.30 Uhr, 15 bis 16.30 Uhr, 17 bis 18.30 Uhr, 19 bis 20.30 Uhr; sonnabends 14 bis 15.30 Uhr, 16 bis 17.30 Uhr; sonntags 8 bis 9.30 Uhr, 10 bis 11.30 Uhr und 12 bis 13.30 Uhr. Anmeldungen für die Schwimmzeiten müssen jeweils einen Tag vorher von 9 bis 11 Uhr unter der Rufnummer 01 75 / 8 06 33 64 erfolgen. Ist das Telefon zu dieser Zeit bereits ausgeschaltet, sind alle Schwimmzeiten für den folgenden Tag vergeben. Dauerkarteninhaber haben für die Schwimmzeiten am Montag, Mittwoch und Freitag ein Vorrecht. Sind dort noch Kapazitäten frei, können aber auch andere nachrücken.