Selbstbewusste Künstlerin: Vira Vaysberg sagt von sich selber, dass sie die Kunst erfunden hätte, wäre sie nicht schon da. (Janina Rahn)

Syke-Barrien. Die Wahrnehmungen Riechen, Schmecken und Tasten konnten die Besucher am Donnerstagabend getrost vernachlässigen. Die Sinne Sehen und Hören waren in den Räumen der Kreissparkassengeschäftsstelle Barrien am Krusenberg und der Wassermühle Barrien, gegenüber der Schule direkt am Flüsschen „Hache“ liegend, gefordert.

Die Künstler Vira Vaysberg und Sibylle Kynast hatten zunächst zu einer Vernissage in die Räume der Kreissparkasse und später auch in die der Wassermühle eingeladen. Besonderes Bonbon war das Doppelangebot. Während die Gäste,die unter dem Titel „Mehrdeutig“ ausgestellten 21 Bilder Vira Vaysbergs in beiden Häusern betrachten und bestaunen konnten, verbreiteten sich die musikalischen Klänge von Sibylle Kynast und Tilman Hübner ausschließlich über die Etagen der Wassermühle.

Die seit 2002 in Hamburg lebende Malerin Vira Vaysberg wurde 1958 in Kiew (Ukraine) geboren. Sie besuchte dort die Nationale Kunstschule und studierte später Malerei in Moskau. Mit 18 Jahren schloss sie sich einer Underground-Künstlergruppe in Kiew an, und schon 1987 wurde ihr erstes Bild ausgestellt. Vira Vaysberg arbeitet heute in Hamburg in traditioneller Weise mit Öl auf Leinwand und lässt bei der Arbeit den Kräften der Malerei freien Lauf. Sie schafft damit eigene Symbole und Zeichen, die nur für ihre Darstellungsweise zu gebrauchen sind. Durch das Zusammenspiel aus Formen und Farben entsteht eine neue Realität, die unterschiedlich interpretiert werden kann. „Wenn die Kunst nicht wäre, dann würde ich sie erfinden“, ist Vira Vaysberg von sich überzeugt. „Die Stadt ist mein Thema beim Malen. Ich könnte heute nicht mehr als zwei Tage auf dem Lande leben.“ Und so lässt sie sich von ihrer neuen Heimatstadt Hamburg inspirieren.

Der Geschäftsstellenleiter der Kreissparkasse in Barrien, Ulrich Meyer, begrüßte mit der Vorsitzenden der Kulturinitiative Rüttelschuh, Christiane Palm-Hoffmeister, Künstler und Gäste. Mit Hinweisen über das Zustandekommen der Vernissage mit dem Namen „Mehrdeutig“ und des Konzertes wurden die 13 in der Kreissparkasse und die weiteren acht in der Wassermühle platzierten Bilder zur Begutachtung freigegeben. Bis zum 18. November können die Kunstwerke noch besichtigt werden.

Von den Ausstellungsstücken hatte Vira Vaysberg 20 Bilder aus Hamburg mitgebracht und schon in den frühen Morgenstunden in den Einrichtungen aufgehängt. „Ich kannte die Räumlichkeiten in Barrien nicht, und so musste zunächst an einer Stelle des Kreissparkassenflures eine weiße Stelle glänzen“, so die Künstlerin. „Schnell habe ich mir im Ort Acrylfarben gekauft und innerhalb einer halben Stunde ein zusätzliches Bild gemalt“, berichtete sie weiter. Kurz bevor die Besucher kamen, hängte sie dieses Bild mit dem Hinweis „bitte nicht anfassen, frische Farbe“ an die noch weiße Stelle des Flures. „Nach mehr als 35 Jahren malerische Tätigkeit ist das für mich kein Problem“, so Vira Vaysberg mit einem Lächeln. Ohne die Hintergründe zu kennen, gestand Manfred Palm, dass ihm dieses Bild mit dem Namen „Hier und jetzt“ so gut gefiel, dass er es kaufte.

Vira Vaysbergs Lieblingsbild hing in der Schalterhalle der Kreissparkasse. Es trägt den Namen „Nachtigallen lachen“ und zeigt mittig ein Paar mit seitlich arrangierten Blumen. Inspiriert wurde die Malerin durch ein Gedicht. „Es lacht und weint die Nachtigall und trifft ins Herz mit Liedern“, wusste Vira Vaysberg hieraus zu zitieren. Begeistert betrachtete auch Günther Ribke aus Syke die Ausstellungsstücke. „Mich interessiert Kunst, speziell die heutigen Bilder sehr“, so Ribke. „Ganz besonders freue ich mich aber auf die Musik von Sibylle Kynast und Tilman Hübner. Beide habe ich schon einmal bei der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Westflügel gehört“, so Ribke weiter.

Verbindung zwischen Bild und Lied

Um in den musikalischen Genuss zu kommen, war ein Wechsel der Standorte erforderlich. Sängerin Sibylle Kynast und Gitarrist Tilman Hübner hatten sich in der Wassermühle auf ihr Konzert vorbereitet. Bevor sie aber starten konnten, beschrieb Laudator und CD-Produzent Thomas Frick noch den Werdegang und die Verbindungen zwischen zusammengestellter Musik und den ausgestellten Bildern. Es sollte und wurde eine Hommage als Huldigung an „Belina und Behrend“, zwei zuletzt in Hamburg lebende und heute schon verstorbene Künstler, einer Sängerin und einem Gitarristen. Bei den City Preachers, der ersten Folklore-Gruppe Deutschlands, begann Sibylle Kynast neben Alexandra, Inga Rumpf und Udo Lindenberg ihre Karriere als Sängerin. Seit 2009 tritt sie als Solistin und mit eigenem Ensemble auf. In Barrien ging es mit „Tumbalalajka“ auf jiddisch, mit starker Stimme und leisen Gitarrenklängen vorgetragen, los. „Wenn ich mir was wünschen dürfte“ und „Laja laja“ bis hin zu „Baj mir bistu schejn“ folgten. Sprachlich wechselte Sibylle Kynast von Deutsch über Jiddisch und Französisch bis hin zum Spanischen.