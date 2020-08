Auch Alkohol und Drogen testen die Jugendlichen aus. CTC soll Angebote zur Aufklärung und Prävention schaffen. (Oliver Berg/dpa)

Bassum. „Erschreckend viel“, kommentiert Anne-Kathrin Heinze einen ganz bestimmten Wert. Zwischen 25 und 38 Prozent der Jugendlichen, die an der Befragung teilgenommen haben, zeigen depressive Gefühle. Das ist aber nicht die einzige Erkenntnis, die bei einer anonymen Schülerbefragung herausgekommen ist. Das Ziel ist es, die Präventionsarbeit in Bassum besser zu machen und eine langfristige Prävention sicherzustellen. Dazu wurde vor rund einem Jahr die Präventionsmethode „Communities That Care“ (CTC, deutsch: Gemeinschaften, die sich kümmern) von Politik und Verwaltung auf den Weg gebracht. Nun hat die Projektleiterin mithilfe eines Gebietsteams die Ergebnisse der Befragung gesichtet und ausgewertet. Insgesamt wurden 1439 Schüler befragt, 380 davon kamen aus Bassum (alle Zahlen beziehen sich auf die Bassumer).

Denn um die geht es. CTC soll in diesem Fall Bassum bei Präventionsangeboten unterstützen, diese besser an den Bedarf der Kinder und Jugendlichen in der Lindenstadt anpassen und die vorhandenen besser aufeinander abstimmen. Als einen ersten Schritt wurden per Fragebogen im vergangenen Schuljahr Kinder und Jugendliche (elf bis 16 Jahre) zu ganz unterschiedlichen Themen befragt. Unter anderem ging es um Drogen- und Alkoholkonsum, depressive Symptome, Toleranz von Andersartigkeit, Gesundheitszustand und Lebensqualität.

Aus den Ergebnissen können dann Angebote entwickelt werden, um diese Zahlen zu verringern. So haben bereits zwölf Prozent der befragten Schüler innerhalb eines Jahres „etwas im Geschäft geklaut“, „eine Waffe bei sich getragen“ (12,7 Prozent), „mit Absicht etwas kaputt gemacht, was ihnen nicht gehört“ (17,5) oder „illegal Musik oder Filme aus dem Internet geladen“ (27,3). Die bereits angesprochenen depressiven Gefühle (25 bis 38) stechen dabei heraus. Aber auch hinsichtlich Diskriminierung aufgrund von anderer Meinung, Herkunft, Geschlecht, sozialem Status oder Behinderung wurden Kinder und Jugendliche mehrheitlich Opfer von Beleidigungen (24 Prozent), Zerstörungen (18,3) oder Bedrohungen (11). 5,3 Prozent der Befragten wurde deswegen geschlagen oder getreten. CTC sieht vor, dass nicht nur der Istzustand betrachtet wird, sondern auch Rückschlüsse gezogen und Handlungsschwerpunkte festgelegt werden. Insgesamt sind vier dabei herausgekommen.

Der erste ist: „Probleme mit dem Familienmanagement.“ „Die Eltern haben kein klares Bild vom Verhalten ihrer Kinder und wo die Grenzen sind“, sagt Heinze dazu. Das kann mit einer ungenügenden Beaufsichtigung oder inkonsequenter Bestrafung zu tun haben. Um das zu verbessern, sollen Eltern unterstützt werden. Auch mit Angeboten, bei denen sie Hilfe bekommen. Der zweite: „Zustimmende Haltungen der Kinder und Jugendlichen zu antisozialem Verhalten.“ „Jugendliche missachten absichtlich soziale Normen, sind schnell aggressiv, haben kein Schamgefühl oder machen Sachen kaputt“, führt Heinze aus. Depressionen seien dabei als Folge möglich. Hierbei sollen die Kinder und Jugendlichen begleitet und bei der Bewältigung unterstützt werden. Der dritte: „Frühes und anhaltendes unsoziales Verhalten von Kindern in den Bildungseinrichtungen.“ „Es gibt mehr Unruhe in den Kindergärten und in den Klassen als früher und es fehlt die Wertschätzung von Material“, beschreibt Heinze. Gerade das frühe unsoziale Verhalten wolle man angehen. Der vierte: „Gelegenheiten für prosoziale Mitwirkung.“ Heißt konkret: Die Jugendlichen wünschen sich mehr Aktivitäten. „Mehr Treffpunkte neben dem Fönix, mehr Veranstaltungen und mehr Mülleimer“, sagt Heinze. Die Projektleiterin hebt das Umweltbewusstsein der Jugendlichen hervor.

Verlängerung von CTC

Wie diese einzelnen Punkte genau umgesetzt werden, das wird in der nächsten Zeit besprochen. CTC ist auf zwei Jahre begrenzt, allerdings hat der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Verlängerung gestimmt. Bassums Erster Stadtrat Nobert Lyko freut sich über die ersten Schritte, die das Präventionsprojekt in der Lindenstadt getan hat: „Wir haben jetzt eine Handlungsgrundlage, sehen, wo es hakt und können entsprechende Angebote schaffen.“