Martina Schulze stellt ihre Werke unter dem Titel "Shallow depth" derzeit im Syker Vorwerk aus. Zu sehen sind die Bilder aufgrund der coronabedingten Schließung des Museums zunächst jedoch nur online. (Vasil Dinev)

Syke. Licht und Farbe, Strukturen und gestaffelte Überlagerungen, vorwiegend in großformatigen Werken sind das Hauptthema von Marina Schulze. Die Bilder der gebürtigen Delmenhorster Künstlerin sind derzeit im Syker Vorwerk, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst, ausgestellt. Eigentlich hätte die Ausstellung schon Ende vergangenen Jahres eröffnen sollen. Doch coronabedingt fiel das aus. Aber immerhin können Kunstfreunde auf einem virtuellen Rundgang schon mal schnuppern.

Da sind auf den beiden Etagen des historischen Vorwerks ungewöhnliche Malereien zu sehen. Ausgehend von eigenen Körperwahrnehmungen und dem Beobachten anderer entstehen bei ihr Bilder, die möglicherweise als fotorealistisch benannt werden könnten. Doch spätestens im großen Raum oben muss sich der Betrachter noch einmal besinnen. Denn da hat Schulze drei Wände mit einer Art Netzstruktur versehen.

„Das ist eine Essenz ihrer Arbeiten“, meint Vorwerk-Kuratorin Nicole Giese-Kroner; sie sieht die Raumbemalung als „Haut des Raumes.“ Mit mehreren Farbschichten hat die Künstlerin da gearbeitet, sodass im Hintergrund eine Art Hologramm entstanden ist.

Zwar erwecken die Bilder manches Mal den Eindruck, man wisse, was da sei, aber gerade im Erdgeschoss stellen sich dann doch Rätsel ein. Sind es Landschaften? Oder eher Nahaufnahmen von … ja, wovon? Die Bezeichnungen auf den daneben angebrachten Titeln geben dazu nichts her, es sind nur Abkürzungen: FR II oder WP II. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als sich diesen Rätseln zu stellen. Giese-Kroner sagt: „Durch die Art, wie Marina Schulze den Bildausschnitt wählt und verkleinert, treibt sie ihren Bildern in irritierender Weise oft genug jede Eindeutigkeit aus.“

Den Titel der Ausstellung „Shallow depth“ erklärt die Kuratorin wie folgt: „Das Oxymeron 'shallow depth' – zu Deutsch seichte oder oberflächliche Tiefe – nimmt zum einen Bezug zu diesen sich widersprechenden Eigenschaften ihrer Bilder. Was ist erhaben, was ist flach, was ist oben, was ist unten?“ Außerdem komme dieser Begriff ja auch in der Fotografie vor, die deutsche Tiefenschärfe. „Das Maß für die Ausdehnung des scharfen Bereichs der optischen Abbildung. Marina Schulzes Bilder besitzen im übertragenen Sinne genau diese geringe Schärfentiefe, da nur ein ganz kleiner Ausschnitt eines Objekts im Fokus des Gemäldes steht.“ In überzeugender Weise gelinge es Schulze dabei, dass ihre Werke somit abstrakt erscheinen. Und selbst wenn augenscheinlich etwas erkennbar wird, wie im oberen Bereich bei den Beinen oder Aktdarstellungen, so ist doch ersichtlich, dass es mehr ist, als eine schlichte Darstellung.

Die Ausstellung zeigt auf 400 Quadratmetern in elf Räumen auf zwei Etagen des Ausstellungshauses Syker Vorwerk neben ganz neuen Gemälden auch einige ältere Schlüsselwerke aus Schulzes Oeuvre. Im Ausstellungsverlauf erscheint ein Katalog zur Ausstellung. Er ist für Februar geplant. Wegen des verlängerten Lockdowns ist das Gebäude zurzeit geschlossen. Die Kuratorin hofft, ab dem 3. Februar wieder öffnen zu können. Die Präsentation „Shallow depth“ soll dann bis zum 2. Mai zu sehen sein. Öffnungszeiten sind – außerhalb von Pandemiezeiten – mittwochs 15 bis 19 Uhr, sonnabends 14 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr. Den virtuellen Ausstellungsrundgang findet man unter dem Menüpunkt Ausstellungen auf der Internetseite des Vorwerks unter www.syker-vorwerk.de.