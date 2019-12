Mit Sohn Roman (rechts) und dessen Geschwistern hat Hartmut Fricke auch die nächste Generation ins Unternehmen eingebracht. (Fotos: Braunschädel)

Bassum-Neubruchhausen. Hartmut Fricke sitzt an seinem langen Schreibtisch in seinem Büro. Zeichnungen liegen vor ihm, Ordner ebenfalls. „Hier bin ich geboren“, erzählt er. Vor 68 Jahren war das. Mittlerweile ist aus dem ehemaligen Wohnhaus an der Sudwalder Straße ein modernes Büro geworden. Der Neubruchhauser führt seit 35 Jahren das Unternehmen Tischlerei und Möbelbau Fricke, das sein Urahn Cord-Albert Gevers vor 160 Jahren gegründet hat, mit seiner Frau Beate. „Bei meinem Opa wurden die Möbel noch mit Pferd und Wagen durch die Gegend gefahren“, erzählt Hartmut Fricke.

Das muss nicht mehr sein, jetzt werden die Möbel etwa mit einem Transporter zum Zielort gebracht. Gerade laden zwei Mitarbeiter in der Halle eine Küche ein. „Alles, was unsere Kunden bis dahin gesehen haben, hat ihnen nicht gefallen“, sagt Fricke. Also lassen sie sich von seinem Team beraten, die Möbel anfertigen und ausliefern. Besagte Küche kommt nach Bremen, Frickes Verbreitungsgebiet dehnt sich aber über die gesamte Republik und den Globus aus. So hat das Unternehmen, bei dem derzeit 26 Menschen arbeiten, etwa eine Luxusvilla auf den Bahamas ausgestattet. „Für zehn Jahre haben wir uns auch Richtung Sylt orientiert“, berichtet der Inhaber, dessen Vater noch mit dem Rad nach Bremen zum Markt gefahren ist. Vor Ort wurde er gefragt, ob er nicht Sparkassen und andere Banken ausstatten will. Ein erster Schritt raus aus dem Ort zwischen Bruchhausen-Vilsen und Bassum.

Der bis heute fortgesetzt wird, denn den Großteil der Arbeit im Unternehmen macht mittlerweile der Ausbau von Luxusjachten aus. Zwei Drittel, würde Fricke schätzen. Seit 20 Jahren hat er den Kontakt zu einer Werft in Bremen. „Sie brauchte damals dringend jemanden, der die Jachten ausbaut“, erinnert sich Fricke. Neben den Zeichnungen gibt es auch einen Materialkatalog, dann beginnt die Arbeit von Frickes Team. „Manche Materialien kannte ich vorher gar nicht“, gibt er zu. Das ist nun natürlich anders. „Wir fahren hin. Vor Ort dürfen wir keine Fotos machen. Und darüber reden auch nicht“, betont Fricke die Verschwiegenheit. Ganz zu Anfang fragte er mal jemanden, für wen die Jacht sei, die er ausstatten müsse. Der Blick seines Gegenübers reichte aus, um jedwede weitere Frage zum Auftraggeber im Keim zu ersticken.

Hartmut Fricke leitet das Unternehmen in der fünften Generation. „Ich konnte meine eigene Duftnote einbringen“, sagt er. So begann unter seiner Führung nicht nur das Ausbauen der Jachten – auch der Ausbau von Privathäusern oder Arztpraxen und Banken wird immer noch betrieben. „Wir sind gesund gewachsen“, findet er. Das zeigt auch die zweite Halle, die vor 30 Jahren gegenüber der alten Werkstatt gebaut wurde. Dort lackieren die Mitarbeiter die Teile und sorgen für präzise Bohrungen beim Holz, das dann auf den Jachten eingebaut wird. Millimeterarbeit. „Wir wollten immer den Standort behalten. Und von Bassum oder Syke hätte man auch die Möbel fahren müssen“, sagt Fricke, der selbst die Ausbildung zum Tischler machte und danach ein Studium absolviert hat. Das hatte zur Folge, dass auch Architekten ihn beim Hausbau nach seiner Meinung gefragt haben. „Irgendwann kamen sie nicht mehr, weil ich eine Konkurrenz war“, erinnert sich der Neubruchhauser und fügt hinzu: „Wir haben Häuser komplett eingerichtet.“

Immer größer wurde das Unternehmen. Waren unter seinem Vater noch rund zehn Menschen angestellt, sind es unter Hartmut Fricke nun 26. Drei davon sind seine Kinder. Vanessa, Roman und Kim, mit denen die Aufgaben verteilt sind. So ist etwa Roman Fricke für die Auszubildenden zuständig. „Wir sind einer der stärksten Ausbildungsbetriebe in Niedersachsen. 40 Prozent beenden mit Auszeichnung. Derzeit haben wir drei Lehrlinge“, erzählt Hartmut Fricke stolz. Und klar, dass man sie aus Unternehmersicht behalten möchte. Und das klappt auch: So ist etwa Werner Dreyer seit 41 Jahren in Neubruchhausen angestellt. „Wir haben hier gute Leute, die etwas machen wollen. Wenn dann das Telefon klingelt, kann man schwer sagen: 'Der Auftrag ist mir zu weit weg'. Man sollte nicht ängstlich sein“, weiß Fricke aus seiner Erfahrung und nennt gleichzeitig den Grund, weswegen sein Unternehmen nicht auf Bassum und umzu beschränkt ist.

Was natürlich nicht heißen soll, dass man nicht in der Umgebung aktiv ist. So geht die Umgestaltung des Forsthauses Heiligenberg teilweise auf die Kappe Frickes und ein Schuhregal bei der Kita Haus der kleinen Füße in Neubruchhausen. Ebenso arbeitet man mit Cultmobil in Barrien und der Innenausstattung der Wohnmobile zusammen. „Eigentlich machen wir nur schöne Sachen und dürfen Lebensräume einrichten. Das ist eine große Verantwortung, ist aber auch das Schöne am Beruf.“