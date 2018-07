Zielgenau: Zwei Vereinsmitglieder schießen im Schützenhaus an der Lindenstraße auf die Scheiben (Bild links). Konfettiregen: Die Schützen feiern ihre Königin Michaela Borchers (Bild rechts). (Jonas Kako)

Es ist Montag, 12.47 Uhr: Königin Michaela Borchers marschiert durchs Festzelt, alle Schützen stehen auf den Bänken, klatschen und singen: "Schützenliesel, drei Mal hat's gekracht. Schützenliesel, du hast mir das Glück gebracht. Ja, Schützenliesel, dafür dank' ich dir. Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir" – den Polka-Hit von Tony Marshall. Borchers begrüßt ihren König Dieter Kathmann. Als der Vorsitzende des Twistringer Schützenvereins, André Meyer, ihr die Königinnenkette überreicht, ist Borchers stark gerührt. "Ich bin total überwältigt, mir laufen die Tränen", sagt sie.

Für sie ist es etwas ganz Besonderes, Schützenkönigin beim größten Schützenfest im Landkreis Diepholz zu sein. Das Fest ist nicht nur für Borchers der Höhepunkt des Jahres in Twistringen, sondern auch für ihre Vorgängerin Melanie Sieverding. Sie wohnt seit ihrer Geburt in Twistringen, besuchte oft das Schützenfest. Seit sie mit ihrem Mann Christian zusammen ist – also seit 13 Jahren – feiert sie noch häufiger bei Veranstaltungen des Vereins mit, dem ihr Mann angehört. Doch eines ist am Montag für sie neu: "Den Kommers erlebe ich nun zum ersten Mal", sagt die 33-Jährige. Denn in den Vorjahren ist sie immer erst nachmittags mit ihren Freundinnen zum Fest gekommen. Sieverding schätzt an dem Fest vor allem das: "Man trifft viele Leute und hat Spaß zusammen."

Dass der Spaß nicht zu kurz kommt, wird unter anderem deutlich, als Jürgen Born, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen, davon erzählt, dass die Armut alle beschäftigt. Das habe nämlich schon dazu geführt, dass er als Stimmenimitator nebenbei arbeiten muss. Und seine Rede schließt er dann noch mit diesem Spruch ab: "Jeder weiß, dass wir auch ohne Alkohol Spaß haben können, aber heute gehen wir lieber auf Nummer sicher." Witzig wird's auch, als André Meyer den neuen Kinderkönig – seinen Sohn Lukas – den Schützen vorstellt und ihn interviewt. Auf die Frage des Moderators, warum er denn keine Königin habe, antwortet Lukas kurz und knapp: "Zu anstrengend".

Melanie Sieverding beeindruckt, dass die "ganze Stadt" an diesem Tag zusammenkommt und eine "gute Stimmung" verbreitet. Manche Unternehmer würden schon um 11 Uhr ihre Geschäfte schließen. "Das lohnt sich ja auch nicht, heute fährt keiner einkaufen", sagt die Erzieherin aus einem Twistringer Kindergarten. Angenehm findet sie, dass sie während ihrer Amtsperiode frei entscheiden konnte, welches Dorfschützenfest sie besucht.

Unter den vielen Schützen, die an den langen Tischen im Festzelt sitzen, ist auch Norbert Lange, den der Verein für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt hat. Er hat sich 1958 dem Spielmannszug des Vereins angeschlossen, spielt Querflöte und Fanfare. Am Montag unterhält der 78-Jährige die Schützen immer noch mit seinen Kollegen. Die Musik und die Geselligkeit sind das, was dem Senior am Schützenfest am besten gefällt. Mit dem Spielmannszug ist er viel in der Welt herumgekommen. So ist er mit Kollegen sogar mal bei der German-American-Steuben-Parade mitgelaufen – einem traditionsreichen Umzug, der jedes Jahr am dritten Sonnabend des Septembers auf der Fifth Avenue in New York City zelebriert wird. Die Parade gilt als eines der größten Ereignisse im deutsch-amerikanischen Festkalender. Lange hat im Alter von 18 Jahren von einem Berufsmusiker das Querflöte- und Fanfarespielen gelernt. Mit dem Musikzug hat der ehemalige Twistringer Beamte der Deutschen Post auch bei einem europäischen Musikfest in Spanien, beim Bremer Freimarktumzug und im Bremer Parkhotel musiziert.

Manchmal, sagt Lange, habe er es gegenüber seiner Frau nicht leicht gehabt, seine vielen Reisen mit dem Spielmannszug zu rechtfertigen. Doch seine Teilnahme am Schützenkommers und Amtszeit als Schützenkönig 1983/1984 habe sie immer unterstützt, freut sich Lange. "Ich musste mir ja eine andere Frau als Königin aussuchen", erklärt er das Reglement des Twistringer Schützenvereins. Im Verein fühlt er sich zuhause – denn da geht auch im Rentenalter noch die Post ab.