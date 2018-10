Scholen. Ein Bauwagen steht noch im großen Garten. Ein Überrest aus vergangenen Tagen. Ein umgestaltetes Ortsschild weist den Weg in Richtung des Jugendhauses Scholen, in dem Kinder und Jugendliche zweimal die Woche zusammen kochen, backen oder basteln. In der Küche sitzt Lucas Hägermann auf einem Barhocker. Der 25-Jährige ist neben Simon Cossens einer der beiden Vorsitzenden des Samtgemeindejugendrings (SGJR). „Es hat sich irgendwann einfach so ergeben und ich bin hineingestolpert“, sagt er zu seinem Engagement, das vor etwa sieben Jahren begonnen hat, und lacht.

Und Hägermann ist dabeigeblieben. So kümmert er sich mit dem siebenköpfigen Vorstand des Jugendrings unter anderem um die Kommunikation zwischen den Vereinen. Der SGJR an sich ist eine Interessenvertretung gegenüber der Politik. So stehen ihnen auch in zwei Ausschüssen – wie etwa im Sozialausschuss – zwei Sitze zu. „Wir sind wirklich gut aufgestellt“, weiß der 25-Jährige. So sind nicht nur die Vereine im Jugendring vertreten, sondern auch die fünf Jugendhäuser der Samtgemeinde. „Der Vorteil ist, dass wir dadurch in den Gemeinden mit mehreren Stimmen vertreten sind“, erzählt Hägermann. Doch allein auf Ausschusssitzungen legt sich der Jugendring nicht fest, er organisiert auch Aktionen für den Nachwuchs. Beispielsweise wird in der Mensa der Schule in Bruchhausen-Vilsen jedes Jahr im Februar der Indoorspieletag veranstaltet. Darüber hinaus gibt es noch den Kinder- und Jugendtag auf dem Marktplatz im Luftkurort, den die Jugendlichen planen. „Alle zwei Jahre wollen wir diesen auch in einer der kleineren Gemeinde wie Süstedt oder Schwarme machen“, erklärt der gebürtige Weseloher, der bereits als Kind zum Scholer Jugendhaus kam.

Zwar könne er sich aufgrund seiner Arbeitszeiten nicht mehr so einbringen wie früher, doch Hägermann setzt sich weiter für die Jugendarbeit ein. Schließlich weiß er, wie wichtig guter Nachwuchs ist. Derzeit gebe es nämlich beim Jugendhaus in Scholen ein kleines Nachwuchsproblem. Denn Betreuer, die ihre Jugendleitercard (Juleica) machen können, gibt es momentan noch nicht. „Als der alte Jugendpfleger in Rente ging, blieb nur der harte Kern von ein paar Leuten“, erzählt Hägermann davon, dass diese nun das Jugendhaus-Team neu aufbauten. Und das ist auch nötig, denn zum Indoorspieletag etwa kommen rund 300 Kinder. Und die müssen beaufsichtigt werden. „Wir suchen immer wieder neue Helfer“, macht er ein wenig Werbung für die Aktion im Februar.

Damals fanden die Treffen zweimal pro Woche indes noch nicht in dem Gebäude statt, das den Jugendlichen seit 2007 zur Verfügung steht, sondern in zwei Bauwagen. Diese standen in einer L-Form zusammen, darin waren Tische und Stühle aufgebaut. Auch eine Heizung gab es für die kälteren Tage. „Das Gemeinschaftsgefühl war damals stärker“, erinnert sich Hägermann an die Nachmittage auf engstem Raum, von denen einer der Bauwagen von einst noch immer im Garten zeugt. Mittlerweile haben die Kinder und Jugendlichen in den Räumen des Jugendhauses deutlich mehr Platz. Mehrere Zimmer stehen ihnen zur Verfügung, in denen sie gemeinsam Zeit verbringen können. Dennoch ist der Grundgedanke des Jugendhauses derselbe geblieben wie früher. „Man kann etwas mit Freunden unternehmen und neue kennenlernen“, spricht Hägermann aus eigener Erfahrung.

Die Räume sind in hellen Farben gestrichen, die Fenster wurden zum Teil angemalt. In einem steht ein Billardtisch. Im Ruheraum können sich die Kinder etwas entspannen. Laken mit Handabdrücken hängen locker an der Decke und geben dem Zimmer eine persönliche Note. Lucas Hägermann erinnert sich noch an gemeinsame Werkaktionen mit selbst gebauten Seifenkisten oder einem Kanu. Auch das Jugendhaus haben die Jugendlichen teils selbstständig renoviert und so gestaltet, wie sie es wollten. Mitgeholfen hat auch der heute 25-Jährige, der 2008 das erste Mal als Betreuer beim Indoorspieletag dabei war. „Simon und ich haben gemeinsam angefangen“, erinnert sich Hägermann an seine und Cossens' Anfänge. Gleichwohl blieb es dabei nicht, der Weseloher machte mit 16 Jahren seine Juleica und ist nun im Vorstand des Jugendrings – zusammen mit Cossens, zu dem er immer noch eine enge Verbindung pflegt. Der Weseloher grinst, wenn er sich erinnert: „Er ist immer noch mein bester Freund.“