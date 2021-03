Ulrich Hoferichter und Eva-Maria Meyer freuen sich auf vielfältige Einsendungen für den erstmals ausgeschriebenen Literaturwettbewerb der Stadtbibliothek Syke und ihres Fördervereins. (Sarah Essing)

Fast jeder spürt es: Das öffentlich-kulturelle Leben ist quasi stillgelegt. Viele suchen nach Möglichkeiten, die den privaten Alltag in irgendeiner Form aufwerten. Nicht jede der bisherigen Freizeitbeschäftigungen kann ausgeübt werden oder ist geeignet, in Zeiten von Corona für eine aufbauende und schöne Stimmung zu sorgen. Aber wer gerne kreative Texte verfasst, kann dieser Passion auch unter den gegebenen Bedingungen nachgehen. Wer an einem offenen Schreibwettbewerb teilnehmen möchte, dem bietet sich in der Region aktuell eine adäquate Gelegenheit. Den aktiven Mitgliedern des Fördervereins der Stadtbibliothek Syke ist die Idee zu verdanken, einen solchen unter dem Motto „Schreiben macht Spaß!“ auszuschreiben.

Wie der Vereinsvorsitzende Ulrich Hoferichter berichtet, möchten sie durch ihre Initiative in Kooperation mit dem Team der Stadtbibliothek „die Bürgerinnen und Bürger motivieren, kreativ zu werden“. In dieser Zeit passiere wenig. Durch das Mitmachen ließe sich der „reglementierte Alltag“ durchbrechen. Erfreulicherweise seien erste Texte verschiedener Gattungen bereits eingegangen.

Mit dem Thema „2020“ wenden sich die Organisatoren an alle Schreibfreudigen ab einem Mindestalter von 15 Jahren. Außerdem sollten die Teilnehmenden „im Großraum Syke wohnen“. Hoferichter erklärt freundlich, eine solche regionale Eingrenzung müsse es zwar geben, aber sie werde doch schon relativ weitläufig ausgelegt. Hinsichtlich des Themas sei lediglich die Zahl an sich vorgegeben. Was die Teilnehmer damit verbinden, bleibe ihnen überlassen. Auch welche Gattung aus dem Bereich der Belletristik gewählt werde, entscheiden die Schreibenden selbst. Möglich sei, was favorisiert werde. So etwa Parabeln, Kurzgeschichten oder Poetry-Slam-Texte. Alle Textarten seien willkommen, deren Länge sechs Seiten nicht überschreite. Es liegt also die Vermutung nahe, dass mit einer breitgefächerten Resonanz zu rechnen ist.

Der Stichtag für die Abgabe der individuellen Schreibresultate in digitalem Format ist der 31. Mai 2021. Noch ein wichtiger Hinweis: Nur bisher unveröffentlichte und eigenständig verfasste Texte sind zugelassen. Vertreter des Fördervereins und der Sponsoren sowie Bibliotheksleiterin Eva-Maria Meyer werden eine kompetente Jury bilden. Für die ermittelten Preisträger sind Sach- und Geldpreise vorgesehen. Eventuell soll aus den eingesendeten Beiträgen auch ein „kleines Büchlein“ entstehen, verrät Ulrich Hoferichter. Die Einhaltung des Datenschutzes sichert er zu. Gleichwohl liege es in der Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers, die Rechte Dritter oder fremde Persönlichkeitsrechte zu wahren. Diese und weitere Informationen zur Teilnahme sind auf der Internetseite des Fördervereins abrufbar.

Der Förderverein hat sich aber noch Weiteres einfallen lassen, um Lichtblicke in den Alltag zu bringen. Anstatt des bisherigen und sehr beliebten Lesefrühstücks wird es ab Dienstag, 30. März, eine Alternative geben. Die Lesung 50 plus ist für dienstags um 10 Uhr eingeplant. Als Präsenzveranstaltung. Viele Mitglieder des Vereins haben sich bereit erklärt vorzulesen. Den ersten Termin gestaltet Ulrich Hoferichter mit literarischen Texten etablierter und beliebter Autoren. Mit offenkundiger Vorfreude gibt er preis, welche er dafür ausgewählt hat: Erich Kästner, Kurt Tucholsky und Horst Evers aus dem Landkreis Diepholz. Auch Literatur der Neuen Frankfurter Schule gehört hierbei zum Repertoire.

Die Anmeldung in der Bibliothek direkt, per E-Mail oder Telefon sollte möglichst frühzeitig erfolgen. Denn nur zehn Personen können zusammen einen Termin wahrnehmen, lautet der unabdingbare Hinweis. Es können nicht so viele dabei sein wie zuvor, doch bereits die sehr schönen Aussichten wirken sicherlich aufmunternd.

Auch Eva-Maria Meyer freut sich über die Initiativen des Fördervereins und die Kooperation. Außerdem schätzt sie sich glücklich - jetzt wieder, wie eigentlich üblich - die alltägliche Nutzung der Bibliothek erleben zu können. Als diese seit Oktober für so viele Monate geschlossen war, habe sie sogar die übliche Geräuschkulisse vermisst. Umso größer ist die Freude bei der Leiterin, „dass die Bibliothek wieder allen zugänglich ist“.

Weitere Informationen

Unter folgendem Kontakt können alle relevanten Informationen zum Schreibwettbewerb „2020“ eingeholt werden. Neben einem Flyer und den Teilnahmebedingungen ist dort auch das Anmeldeformular aufzufinden: www.foerderverein-stadtbibliothek-syke.de. Weitere Auskünfte sind über die Stadtbibliothek Syke unter der Rufnummer 04242/164235 möglich. Auch dort liegen Flyer und Anmeldeformulare aus.