Was es nicht alles gibt: Ob der Alterssimulationsanzug vom Pflegestützpunkt des Landkreises Diepholz auch am 2. November in Twistringen gezeigt wird, ist noch offen. (Udo Meissner)

Twistringen. Der erste Versuch einer Seniorenmesse in Twistringen stieg vor vier Jahren. „Aber das kann man nicht vergleichen“, findet Hedwig Harms vom Seniorenbeirat. Damals war durch das landesweite Programm „Älter, Bunter, Weiblicher“ ausreichend Geld vorhanden, die Veranstaltung zog sich im örtlichen Gymnasium sogar über zwei Tage hin. 76 Stände zählten die Organisatoren der „Senta“, einer Eintagsfliege. Das, was Anke Döpkens, Hedwig Harms, Hedwig Thomes, Susanne Siemers und die städtische Seniorenbeauftragte Anke Döpkens nun auf die Beine gestellt haben, soll Zukunft haben. Die Premiere wird am Sonnabend, 2. November, von 10 bis 17 Uhr gefeiert. Im Rathaus und in der Bücherei.

Die Idee entstammt dem Twistringer Seniorenbeirat, stellt Hedwig Harms klar. Im September 2018 sei das gewesen. Die Ideengeberinnen besuchten eine thematisch ähnlich gelagerte Veranstaltung in Syke und gründeten im Januar dieses Jahres eine Planungsgruppe. „Wir haben uns dann mit der GUT (Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen, d.Red.) getroffen und anschließend mögliche Aussteller angeschrieben“, erinnert sich Heike Wuttke an die Anfänge der Organisation. Und überraschenderweise war es „überhaupt kein Problem, an Anbieter heranzukommen. Wir hätten sogar noch mehr unterbringen können.“

33 Aussteller sind es nun, die Twistringer Bibliothek inklusive. Alle drei Stockwerke des Rathauses gehören am 2. November den Senioren, dazu kommen sportliche Mitmachangebote in der Bücherei. Hörgeräteakustik, Optik, Möbel, Heizung und Sanitär, Fitness und Physiotherapie, Hausnotrufsysteme – die Themen, die ältere Generationen betreffen, sind vielfältig und abwechslungsreich. Ein Sanitätshaus wird vor Ort sein, die Generationen-AG, ein Zweiradhandel wegen E-Bikes und ambulante Pflegedienste. Pflegehilfsmittel werden ebenso angeboten wie Ergotherapie, Tagespflege, unterschiedliche Wohnformen, barrierefreie Wohnungen, Kriminalprävention, Fahrdienste und Einkaufshilfen. Auch der Seniorenbeirat baut einen Stand auf, um sich vor Ort vorzustellen. „Wir wollen ein bisschen Werbung für uns machen.“ Draußen, auf dem Rathausvorplatz, wird ein Taxi für Rollstuhlfahrer und ein Großraumtaxi bereitstehen. Nicht für den Weg zur Bibliothek, sondern um ein weiteres Angebot zu präsentieren. „Wir haben dabei viele Firmen aus Twistringen eingebunden“, sagt Hedwig Harms.

Wichtig sei den Organisatorinnen gewesen, eine breite Masse anzusprechen. „Das ist nicht nur für Senioren, sondern auch auch für Angehörige, für Kinder von alten Eltern“, erzählt Anke Döpkens. Und letztlich ist die Seniorenmesse, die den Namen „Selbstbestimmt leben – auch im Alter“ trägt, auch keine reine Aufreihung von Messeständen. Sechs Vorträge werden im Ein-Stunden-Takt im kleinen Sitzungssaal im zweiten Obergeschoss des Rathauses gehalten. Es geht um E-Bikes, ein komfortables Zuhause, Fahrseminare, den richtigen Umgang mit dem Rollator und Sturzprophylaxe. Zudem stellt Ursel Born die Frage: Pflege – und was nun?

Wem bummeln und zuhören nicht ausreicht, der kann sich gerne auch in Bewegung versetzen lassen. Judith Habermann bittet die Anwesenden ab 11 Uhr in der Stadtbibliothek zu „Bewegung im Alter“. Es folgt Hockergymnastik mit Axel Seefeld (12 Uhr), Aktivierung der Muskulatur mit dem Smovey (14 Uhr) und Mobilität mit dem Brasil (15 Uhr).

Möglichkeiten, das Leben im Alter selbst zu bestimmen, gibt es zahlreich. Viele sind mit einer Schamgrenze besetzt, andere scheitern an der Finanzierung. Die Seniorenmesse in Twistringen kann informieren, aufklären. Und sie kann auch genussvoll sein. Denn im Besprechungsraum im Erdgeschoss des Rathauses gibt es Leckereien. „Wenn's Kaffee und Kuchen gibt, kommen immer noch ein paar mehr Menschen“, weiß Heike Wuttke.