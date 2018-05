Lesestündchen an der Hache: Noah Baron mit einer Broschüre zum Wettbewerb "Theo". (Jonas Kako)

Bassum. Lesen. Lesen ist seine Leidenschaft. Wenn er aus der Bibliothek zurückkommt, hat er zehn Bücher dabei. Mindestens. Pausen kennt Noah Baron nicht, wenn er sich einmal in ein Werk vertieft hat. Und wenn er mit einem Buch fertig ist, beginnt er mit dem nächsten. Lesen. Pausenlos. Nee, nicht ganz. Denn der Zwölfjährige hat mittlerweile die Lust am Schreiben entdeckt. Und das scheint der Syker ausgesprochen gut zu können. Denn jüngst landete er in seiner Altersklasse auf Platz zwei des bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerbs "Theo".

Noah Baron hat bereits zum zweiten Mal an diesem Wettstreit teilgenommen. Auch beim ersten Versuch schaffte er es in die Top-Drei. Für seinen Papa Tobias eine Erleichterung. "Noah hatte viel Kummer zu der Zeit, war der Meinung, er könne nichts." Vater und Sohn begaben sich auf Internetrecherche nach einer Zusammenkunft für Schreibende und stolperten virtuell über den "Theo". "Es ist schön, dass es so etwas gibt", findet Tobias Baron. "Etwas für jemanden, der das Lesen und Schreiben liebt."

Der "Theo" ist ein Werk des Vereins Schreibende Schüler und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels Berlin/Brandenburg. Seit 2018 gibt es ihn. Ursprünglich war der "Theo" auch nur für Pennäler aus diesen Bundesländern offen. Doch das änderte sich schnell. Mittlerweile wurden beim Verein Schreibende Schüler rund 4200 Geschichten eingereicht – in den Kategorien Prosa und Lyrik, in den Altersklassen 10 bis 12 Jahre, 13 bis 15 Jahre und 16 bis 18 Jahre. Zwölf Geschichten schaffen es Jahr für Jahr in die Endausscheidung. Die findet immer am Welttag des deutschen Buches statt, immer abwechselnd im Roten Rathaus von Berlin und in der Staatskanzlei Potsdam. In der Jury sitzen Autoren von Rang, beispielsweise Feridun Zaimoglu.

Damit nicht genug. Die Autoren der 35 besten von insgesamt 604 Einsendungen werden zu einem Seminar eingeladen. Darauf freut sich Noah Baron schon ganz besonders. Auf das Wiedersehen mit Dozenten, denn er war ja schon im Vorjahr mit von der Partie. Mit der Schriftstellerin Alice Pantermüller steht er seitdem in E-Mailkontakt, auch Alexander London hat er bereits kennengelernt.

Und das nur, weil er vom Lesen teils aufs Schreiben umgestiegen ist. "Ich habe schon immer Geschichten erzählt", erzählt Noah Baron. Streng genommen sei viel Quatsch dabei gewesen, so habe er gemeinsam mit Kindergartenfreunden bereits das Radio Kinderfuchs erfunden. Seine Deutschlehrerin in der Lukas-Schule in Bassum habe ihn dann dazu animiert, seine Geschichten aufzuschreiben. "Ich hatte damals eine Geschichte angefangen", erinnert sich der Zwölfjährige. Letztlich sei er davon so gefesselt gewesen, "dass ich eine Woche lang weiter geschrieben habe".

Damit war der Knoten geplatzt. "Ich lese auf jeden Fall immer noch mehr, als ich schreibe", sagt Noah Baron. Aber das zweite Hobby scheint Erfolg zu bringen. Und damit Selbstbewusstsein. Aber Schriftsteller als Beruf? Da winkt der Syker Junge ab. "Ich wollte schon U-Bahnpolizist werden", zählt er auf. Regisseur und Drehbuch standen auch schon auf der beruflichen Wunschliste. "Aber jetzt will ich doch lieber zum Mars fliegen." Das gäbe bestimmt eine tolle Geschichte her.