Reges Treiben: Die Bassumer Schützenhalle lockte mit der breiten Auswahl viele Besucher an. (Jonas Kako)

Bassum. Unter dem Namen „Advent und Weihnachten“ hat Marlies Duhr am Sonntag die diesjährige Hobbykunstausstellung in der Bassumer Schützenhalle – zwischen Sportplatz und Tierpark Petermoor gelegen – eröffnet. „Immer zu Beginn des Novembers, wenn in den Morgenstunden die letzten herbstlichen Hochnebelfelder langsam verschwinden, zieht es uns nach Bassum, um schon einmal vorweihnachtliche Gefühle zu wecken“, so Marlies Duhr, die das Event zusammen mit ihrer Mitstreiterin Kirsten Brand und 15 weiteren Freizeitkünstlern jährlich organisiert.

Am Sonntag präsentierten 29 Freizeit- und Hobbykünstler aus dem gesamten Landkreis Diepholz, Bremen, Delmenhorst und sogar Oldenburg ihre während des gesamten Jahres geschnitzten, gestrickten, genähten, gehäkelten und gebastelten Kreationen. „Erstmalig wurde die Schützenhalle in Bassum gewählt, denn hier haben wir genügend Platz für unsere Verkaufsstände und den Luxus, Kaffee trinken und leckeren Kuchen essen zu können“, so Marlies Duhr schon im Vorfeld gedanklich genießend.

Nur Selbstgemachtes mit hoher Qualität, schöne Dinge in schönem Ambiente, kam beim Kunsthandwerkermarkt in Bassum auf die Tische. Die vielen Besucher haben es genossen, zwischen den diversen Unikaten zu stöbern. Da wurde ein Großteil der Gäste auch schnell fündig. Eingepackt, bezahlt und voller Stolz in großer Einkaufstüte nach Hause tragend, so ereilte es auch Gisela Rohlfs aus Bramstedt. „Ich freue mich schon Wochen vorher auf die Hobbykunstausstellung in Bassum. Hier kann ich viele weihnachtliche Ideen aufnehmen und manchmal auch schon fertige Basteleien kaufen“, so Gisela Rohlfs. Ob für Wohnung, Freizeit oder Arbeitsplatz, Unikate aus den unterschiedlichsten Materialen wie Ton, Holz, Leinen und sonstige Stoffe, Silber, Papier oder Glas stellten nur einen Bruchteil der Materialen des feinen Kunsthandwerks dar, das den Besuchern geboten wurde.

Freizeitkünstlerin Jutta Sage war der „Oldie“ unter den Anbietern. Jutta Sage ist seit weit mehr als 25 Jahren bei der Hobbykunstausstellung in Bassum mit dabei. Sie zeigt und verkauft ihre selbst erstellten Puppen. Highlight sind auf ihrer Verkaufsfläche die Tilda-Puppen, die ihren Ursprung in Schweden haben. Zum ersten Mal war Bernhard Wohlers aus Twistringen nach Bassum gekommen. „Im Sommer bin ich in meinem Garten, und im Herbst fange ich an zu basteln. In meiner Werkstatt kann ich meine eigenen Ideen aus Holz verwirklichen“, so Bernhard Wohlers. Wer wollte, konnte an seinem Stand beleuchtete Holzfiguren erwerben. Auch die Bassumer Schriftstellerin Christa Bohlmann war zur Ausstellung gekommen, um ihre mittlerweile 19 selbstgeschriebenen Bücher zu präsentieren. „Die Renner sind meine Werke ,Als Oma noch Kind war‘ und ,Oma und Opa erzählen‘", so Christa Bohlmann. „Aber auch meine Krimis aus der hiesigen Region wecken bei den Besuchern Interesse. Ich habe immer neue Ideen, auch heute brodelt es bei mir schon wieder im Kopf“, so Bohlmann weiter. „Der Vergleich mit dem Ostfrieslandkrimiautor Klaus-Peter Wolf ist aber nicht berechtigt“, erklärt die Autorin bescheiden. Vor den vielen Ausstellungstischen sammelten sich immer wieder Menschentrauben, um die Basteleien zu bewundern und auch Informationen zu erhalten. Ob Origami 3D-Papierfaltung am Stand von Ingrid und Uwe Schweers und Petra Woitewitz sowie Jürgen Twietmeyer aus Delmenhorst, das in Etageren verwandelte Porzellan-Sammelgeschirr am Stand „Erste Sanäh“ von Sandra Danowski aus Martfeld oder auch die von Jutta Bischoff aus Seckenhausen selbst genähten Jeanstaschen, all diese und auch weitere Dinge versetzten die Besucher in Erstaunen und verursachten die sonst nur bei Kindern zu beobachtenden offenstehenden Münder und großen Augen.

Um 18 Uhr schlossen sich die Türen der Schützenhalle wieder bei schon vorzeitig abgegebenem positiven Resümee aller Beteiligten. „Die Hobbykünstler hatten auch in diesem Jahr wieder viel Freude daran, ihre Arbeiten zu präsentieren. Für alle Künstler steht die Freude an der Arbeit und der Unterhaltungswert während der Ausstellung im Vordergrund. Die geleistete Arbeitszeit wird von keinem der Anbieter auf den Erlös umgerechnet, es macht einfach nur Freude, mit dabei zu sein“, so Marlies Duhr.