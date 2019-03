Eltern als Führungskräfte: Viele verpassen es, ihren Kindern frühzeitig klare Grenzen zu setzen, findet Manfred Bartscher. (Karsten Bödeker)

Syke. „Das wird heute wie mein Elternkabarett – nur in ernst“, umschrieb Manfred Bartscher das Motto seines Info-Abends. Mit dem Titel „Führungskräftetraining für Eltern“ hatte der Coach das Programm überschrieben, zu dem die Kreisvolkshochschule in die Syker Stadtbibliothek eingeladen hatte. Die Gäste bekamen Input mit Hinweisen aus der Führungslehre und hatten dann Gelegenheit, ihre eigenen Situationen zu schildern – Ansätze einer Selbsthilfestunde inklusive.

Dabei wurde deutlich, dass auch Bartscher mal über seine Situation reden musste. Frei nach dem Motto: Auch ein Coach muss sich mal aussprechen. Das war, als er erzählte, dass sein Vorgesetzter seine ausführlichen Berichte offenbar gar nicht lese, sondern pauschal lobe und in Besprechungen dann genau die Dinge frage, die im Bericht stehen. „Wer ist Chef und wer hat einen guten Chef?“, fragte Bartscher zum Auftakt. Denn genau die Verhaltensweise, die sich Erwachsene von Vorgesetzten wünschen, sollten sie ihren Kindern gegenüber anwenden. Eine Binsenweisheit und trotzdem so schwierig.

Gemurmel im Publikum

Klarheit, Präsenz, Beteiligung, Feedback und Ziele waren seine Leitworte, die im Laufe der anderthalb Stunden zur Sprache kamen. Bartscher verteilte auch Fragebögen, und allein das Stichwort der klaren Grenzen sorgte für Gemurmel im Publikum – übrigens nicht nur bei den Ehepaaren, die so manches Mal unterschiedliche Auffassungen haben. Eine kleine Übung zweier Väter zum richtigen Feedback war auch dabei. Positives Feedback sei wichtig und richtig, denn es verstärke positive Verhaltensweisen. „Verwechseln Sie Feedback aber nicht mit Lob. Schildern Sie, was Sie sehen und nennen Sie ihre Gefühle dabei.“ Eine Mutter warnte aber davor, alles zu benennen: „Kinder werden laufend kommentiert, das schränkt die Selbstständigkeit ein.“

Bartscher stimmte dem zu und wies auf einen Fehler der modernen Erziehung hin: Je jünger das Kind sei, desto engere Leitplanken brauche es. „Häufig werden die Kleinen zu früh mit zu viel Entscheidungsfreiheiten überfordert. Später versuchen die Eltern, das mit zu strengen Regeln einzugrenzen.“ Das müsse genau anders herum sein. Eltern seien heutzutage verunsichert. „Früher war das zwar kein Zuckerschlecken, wenn die Großeltern im gleichen Haus lebten und sich einmischten. Aber sie hatten auch Erfahrung.“

Äußerst interessant waren die Ansätze von Haim Omer zur modernen Erziehung. So solle die frühere Distanz zu den Kindern durch Präsenz ersetzt, in Problemsituationen nicht abgegrenzt, sondern enttabuisiert werden. Keine Frage: Kinder brauchen Leitlinie und Vorbilder – wie die Mitarbeitenden eben auch.

Manfred Bartscher ist von Haus aus Diplom-Pädagoge. Er ist Mitarbeiter einer Erziehungsberatungsstelle im westfälischen Hamm und seit zwei Jahrzehnten als systemischer Berater unterwegs. Er weilte im Herbst vergangenen Jahres in Syke, wo er vor rund 100 Eltern einen augenzwinkernden Blick in kabarettistischer Form auf Eltern- und Kinderverhalten warf. Am Vormittag hatte er schon einen Workshop vor Lehrkräften gehalten und aufgrund der guten Resonanz im Herbst noch eine Veranstaltung in Syke drangehängt. Nach dem Elternworkshop vor einigen Tagen, den die Stadt Syke mit dem Jugendamt des Landkreises veranstaltet hatte, war Bartschers Vortrag eine weitere Veranstaltung, um den immer mehr werdenden Fragen junger und nicht mehr ganz so junger Eltern zu begegnen.

Diesmal waren gut zwei Dutzend Menschen gekommen – übrigens deutlich mehr Mütter als Väter. Für diese halbwegs interaktive Veranstaltung hätte die Gruppe auch nicht viel größer sein dürfen.