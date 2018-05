Losgespielt: Besucher können sich Mitte Juni auf zwei Sets à 45 Minuten von Klaus Irmscher freuen. Um sich neue Texte zu merken, druckt er sie sich übrigens aus und klebt die Blätter an die Küchenschränke und ins Bad. (Janina Rahn)

Bassum. Gudrun Lösche, Claus Ulbrich und Berthold Kollschen heben bei ihrer Pressekonferenz ihr Glas. Einerseits, um sich nach 91 Veranstaltungen stilecht in den wohlverdienten Kulturforum-Ruhestand zu begeben. Andererseits jedoch, um ihren Gast Klaus Irmscher gebührend zu begrüßen. Dieser wird am 15. Juni ab 20.15 Uhr auf der Bassumer Kulturbühne spielen.

"Musik ist mein Lebensinhalt." Was bei vielen zu einer Floskel geworden ist, sagt Klaus Irmscher spürbar aus ganzem Herzen. Der Musiker aus Mölln sitzt im Sitzungssaal des Bassumer Rathauses und erzählt schon fast schüchtern aus seiner Biografie, nippt zwischendurch an einem Glas Wasser. Doch als er zu seiner Gitarre greift, um den Anwesenden eine kleine Kostprobe seines Könnens zu geben, wirkt er wie verwandelt. Lässig stimmt er die Saiten, setzt sich aufrecht hin und startet mit vollem Elan. Seine Augen beginnen zu leuchten, als er sieht, dass seinem kleinen Publikum ein breites Grinsen ins Gesicht steht, während sie ihm lauschen, wie er von einer Bahnfahrt erzählt. Im Fokus steht ein junges Mädchen, welches so impulsiv und freizügig die intimsten Sachen verriet, dass der Sänger gar nicht realisierte, dass sie nur telefonierte.

Geschichten aus dem Alltag wie diese sind es, die den frisch gebackenen Träger des Möllner Eulenspiegel-Preises auszeichnen. Weiteres Beispiel gefällig? Als wäre es gestern gewesen, beschreibt der ehemalige Arbeitsvermittler – der den Posten nach eigenen Worten nur annahm, um die interessanten Schicksale für seine Lieder zu nutzen – den Tag, als der Bahnhof Altona ein neues Stellwerk installierte. "Die Bahn hat vergessen, ihre Mitarbeiter an dem neuen Computerprogramm zu schulen. Es war nur noch Chaos", sagt Klaus Irmscher. Dies veranlasste den auch als Erfinder tätigen Barden dazu, einen Rap in Form einer unvorschriftsmäßigen Lautsprecherdurchsage eines Mitarbeiters an die Bahngäste zu schreiben. Die Freude, skurrile Alltagsgeschichten zu verarbeiten, entspringt selbst Erlebtem oder Zeitungsgeschichten. Wie der Bericht über ein Paar, das sich in Venedig einen romantischen Abend machen wollte und eine Gondel stahl. Leider hatten sie keine Ahnung, wie man diese steuert, sodass sie dauernd mit den Kai-Mauern kollidierten und von der Polizei verhaftet wurden – voilà, "La Gondola". Beim Singen macht Klaus Irmscher des Weiteren kein Geheimnis daraus, dass er gerne mit den Sprachen spielt. So kommt "La Gondola" erst mit ungewohntem Frallemand (eine Mischung aus Französisch und Deutsch), nur, um dann zum italodeutsch zu wechseln. Dabei begleitet sich das einstige Liederjan-Mitglied stets auf Gitarre oder Mandola.

Den Weg zur Musik fand Klaus Irmscher mit zarten 13 Jahren. Er lernte das Gitarrespielen und versuchte sich an kleinen Eigenkompositionen. Später folgte die Aufnahme als Sologitarrist und Sänger in Beat-Bands. Das Singen gab Irmscher auch in seiner Zeit als Student in München nicht auf. In der Bayernmetropole trat er der Leitung der Kleinkunstbühne Kabarett und engagierte Kleinkunst (KEKK) bei. "Es war sehr anregend, dass da lauter Kollegen waren, die das Gleiche wie ich machten und wir uns austauschen konnten", sagt Irmscher. 1972 folgte dann seine erste Reise nach Irland. Auch dort konnte er das Musizieren nicht lassen und adaptierte den Irish Folk in seine Lieder. Eben jener Musikstil bot Irmscher seinerzeit eine neue Anregung für seine Lieder. "Dabei habe ich es nicht so mit dem bekennenden und behauptenden Politsong-Stil, sondern mehr mit dem volksliedhaften Erzählenden", beschreibt Klaus Irmscher. In den 1980er-Jahren befand sich der Sänger nach eigenen Worten in einem "Linken Tunnelblick", konnte nur für oder gegen etwas sein und fand seine eigenen Lieder uninteressant. "Nach ein paar Jahren Abstand reizte es mich aber wieder, anzufangen. Und auf einmal konnte ich mit meinen Themen spielen und war beim Schreiben auf Entdeckungsreise", beschreibt er die Rückkehr aus seiner Abstinenz.

Für den Eulenspiegel-Preis befasste sich Irmscher mit dem namensgebenden Bagaluten. Der Musiker aus dem Jahrgang 1949 fing an, einige Geschichten zu vertonen und hat sich dafür von der Renaissance inspirieren lassen, da auch die Geschichten aus dem 15. Jahrhundert stammen. "Till Eulenspiegel ist eine dankbare Satire-Figur, den ich nicht im Mittelalter versauern lassen konnte", stand für Irmscher fest. Und so muss sich Eulenspiegel sechs Jahrhunderte später mit Fastfood, Fracking und Billigfliegern und Dieselskandalen auseinandersetzen. Doch es geht auch ernster. Für eine iranische Freundin schrieb Klaus Irmscher ein Lied über ihre Erfahrungen, landete damit im vergangenen Jahr sogar auf Platz 20 der Liederbestenliste. "Das war zwar nur ein Monat, aber immerhin war ich drauf", gibt sich der sympathische Gitarrist und Sänger zufrieden.

Für den Mix aus skurrilen Alltagsgeschichten, Liebesliedern und Stücken, bei dem einem "das Herz aufgeht" ist ab sofort der Vorverkauf eröffnet. Karten gibt es beim Bassumer Bürgerservice, Papier und Tinte sowie allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER für 18 Euro. Wer auf sein Glück an der Abendkasse vertrauen möchte, muss hingegen 20 Euro mitbringen. Der Einlass beginnt bereits um 19.30 Uhr.