Werner Adolph (v. l.), Heike Stelloh, Grete Limberg, Willi Wittgenfeld, Petra Weibel und Hertha Sabin informieren sich mit passender Lektüre. (Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Ende September soll ein Schiff mit 16 Senioren und vier Betreuern des DRK-Seniorenheims Bruchhausen-Vilsen ablegen. Soll. Denn aktuell fehlt noch das Geld. 12 000 Euro braucht Heimleiterin Petra Weibel, damit die Gruppe in See stechen kann. Jetzt hofft sie auf die Güte von Sponsoren.

"Das Altenheim ist keine Endstation, sondern so eine Art ,andere Wohnung' ", ist Petra Weibel überzeugt. Eine Option, die viele ältere Menschen in Anspruch nähmen, die entweder ein großes Haus nicht mehr unterhalten können oder selber aufgrund körperlicher Einschränkungen eine Betreuung benötigen. Sie findet, dass ein Leben im Altenheim durchaus Spaß machen kann und soll. "Jeder weiß, dass irgendwann alle Senioren hier mit den Füßen zuerst rausgehen. Aber bis dahin kann man ja noch Spaß haben", findet Weibel. Ähnliches weiß ihre Kollegin Heike Stelloh von der kooperierenden DRK-Tagespflege in Kirchdorf zu berichten. "Die Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet. Und dann können die sich mal etwas leisten und wollen verreisen, haben aber ein Handicap und können es nicht mehr."

All inclusive

Seit sechs Jahren organisiert Petra Weibel, damals noch als Leiterin der Tagespflege in Kirchdorf, Urlaubsreisen für die Senioren. Dieses Vorgehen hat sie vor drei Jahren mit an ihren neuen Arbeitsplatz, das DRK-Seniorenheim in Bruchhausen-Vilsen, übernommen, sodass auch die Brokser Senioren in den Genuss der Reisen kommen. Je 16 Senioren plus vier Betreuer machen sich seitdem auf zu verschiedensten Zielen. Die Lüneburger Heide, die Nordsee, die Niederlande, selbst ein Abstecher beim Center Park. Ja, die Bewohner des Seniorenheimes haben schon viel gesehen. Doch bei einem sind sich alle sicher: Eine Kreuzfahrt, die fehlt noch zum Glück.

Im Reisebüro haben sich Petra Weibel und Heike Stelloh erkundigt, wie die Reise aussehen könnte. Im Ergebnis soll ein AIDA-Dampfer zum Traumschiff der Senioren werden. "Das ist am freundlichsten im Bezug auf den Service für körperbehinderte Menschen", erklärt Petra Weibel die spezielle Wahl. Ein wichtiger Faktor, wenn man bedenkt, dass auch bis zu vier Rollstuhlfahrern eine Teilnahme ermöglicht werden soll. Das für die Senioren vorgesehene Schiff startet am 27. September in Hamburg. Von dort geht es über Nacht in die Niederlande, eine Nacht später weiter nach London. "Am 1. Oktober sind wir dann wieder in Deutschland", schließt die Heimleiterin. Und eine Nummer kleiner ging es nicht? "Wenn ich mit den Senioren in ein Kurhaus in Bad Bevensen fahre, zahlen wir für eine Woche auch rund 500 Euro pro Person", zeigt Weibel auf. Darüber hinaus sei alles inklusive. "Im Prinzip brauchen die Senioren gar kein Geld mitzunehmen", verdeutlicht sie.

Die bisherigen Reisen wurden teilweise ebenfalls über Sponsoring finanziert, der restliche Teil wird von den normalen Einnahmen beglichen. "Die Bewohner werden 24 Stunden von uns betreut. Da ist es egal, ob ich das hier mache oder wir auf einem Schiff sind. Das kostet zwar Geld, aber es ist mal etwas Besonderes für die Senioren", sagt Petra Weibel.

"Wir haben so einen Kahn von innen noch nie gesehen", platzt es aus Grete Limberg heraus, und alle beginnen zu lachen. Auch Hertha Sabin kommt neben den Tagesausflügen nur selten aus dem Seniorenheim raus. "Zwei, drei Mal zu Geburtstagen, aber sonst nicht wirklich", gibt sie zu. Bewohner Willi Wittgenfeld war mit dem Seniorenheim bereits auf Borkum und hätte ebenfalls nichts gegen eine Kreuzfahrt einzuwenden. "Ich will mal etwas sehen", sagt er entschlossen.

Bis Mitte August hat Petra Weibel nun Zeit, die 12 000 Euro zusammenzubekommen. Sich angesprochen fühlen von dem Aufruf sollen nicht nur Unternehmen, wie Petra Weibel betont. "Alle, die einen Euro übrig haben" können sich ihr zufolge beteiligen und so den Urlaub für die rüstigen Senioren immer einen Schritt weiter in Richtung Realisierung rücken. Wer sich mit einer Geldspende an der Aktion beteiligen möchte, kann dafür sowohl Kontakt zu Petra Weibel, Telefon 0 42 52 / 91 13 35 10, als auch Heike Stelloh (0 42 73 / 9 63 02 65) aufnehmen.