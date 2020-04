Über drei Drehleitern rückten die Einsatzkräfte dem Feuer zu Leibe. (Sarah Essing)

Syke. Wer am Mittwochabend die Stadtgrenze von Syke überquerte, konnte es schon riechen: Brandgeruch in der Luft. Und über dem Ortskern östlich der Bundesstraße 6 stieg eine eine dicke schwarze Wolke ins Firmament. Eine Zäsur im ansonsten blitzblauen Aprilhimmel. Die Polizei regelte im Süden und Norden den Verkehr. Wer nicht nach Syke musste, wurde am Ortseingang umgeleitet. Ein Großbrand im Seniorenzentrum an der Waldstraße forderte den vollen Einsatz von rund 380 Feuerwehrleuten, 100 Rettungskräften und etwa 20 Polizisten (wir berichteten).

Kurz vor 18 Uhr war der Alarm in der Einsatzleitung angekommen, teilte Kreisfeuerwehrsprecher Matthias Thom mit. Die Brandmeldeanlage des Seniorenwohnheims hatte ausgelöst. Mitten in der Corona-Krise, in der die Schutzmaßnahmen insbesondere für Altenheime gelten, wurde vorsorglich ein sogenannter MANV30-Alarm ausgelöst, ein Massenanfall an Verletzten, erläuterte Thom. Dazu wurden die Ortsfeuerwehren von Syke, Henstedt und Gessel-Ristedt umgehend ausgeschickt. „Als die ersten Einsatzkräfte hier ankamen, hatte das Feuer bereits durchgezündet“, sagte Thom. „Die Flammen kamen von oben, unten, rechts, links.“ Da sich der Brand so rasch ausbreitete und angesichts der Vielzahl von potenziell gefährdeten Personen im Gebäude wurden umgehend alle weiteren Syker Ortsfeuerwehren, zwei weitere Drehleitern sowie ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Polizei nachalarmiert.

Unterstützt von den Mitarbeitern der Senioreneinrichtung galt es zunächst, die Bewohner zu evakuieren, berichtet Sykes Feuerwehrsprecher Torben Schmidt. Unter Atemschutz gingen die Trupps in das Gebäude und übergaben die Bewohner draußen an den Rettungsdienst. Dabei habe auch die gute Organisation der Mitarbeiter geholfen, hebt Schmidt hervor. Außerhalb des Gebäudes wurden die Bewohner den Rettungskräften übergeben, die diese dank der Unterstützung eines Lokalbetreibers in der Nähe dort zunächst unterbringen konnten. „Für diese unkomplizierte Bereitschaft waren die Einsatzkräfte sehr dankbar“, streicht Schmidt heraus. Einige hatten eine leichte Rauchgasvergiftung, berichtet er weiter, doch alle 61 Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Die Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser in der Nachbarschaft – nach Bassum, Sulingen sowie in die Ausweichstation in Bruchhausen-Vilsen, die der Landkreis erst kurz vor Ostern vorsorglich für Notfälle vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hat einrichten lassen (wir berichteten).

Über die Drehleitern starteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung in einem Teil des zweiflügeligen Gebäudes. Rund eine Stunde nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle und verhindert, dass es auch auf den zweiten Flügel übersprang. „Für den ersten Löschangriff reichte die Wasserversorgung aus, für den zweiten haben wir eine Wasserleitung aus dem Mühlenteich aufgebaut“, berichtet Thom. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten zudem weitere Atemschutzträger aus Bruchhausen-Vilsen, Bassum und Weyhe nachalarmiert werden.

Die Löscharbeiten zogen sich bis kurz vor Mitternacht hin. Einige Anwohner, die aufgrund des Qualms ihre Wohnungen verlassen mussten, konnten am späten Abend wieder zurückkehren, berichtet Polizeisprecher Thomas Gissing. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Evakuierungsmaßnahmen war die Bundesstraße 6 in der Ortsdurchfahrt Syke für mehrere Stunden gesperrt. In der Nacht löschte eine Wache der Feuerwehr immer wieder aufflammende Brandnester, ehe die Brandstelle am Donnerstagmorgen an die Polizei übergeben werden konnte. Die Polizeibeamten haben nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilt Gissing weiter mit.

Sykes Bürgermeisterin Suse Laue ist „heilfroh“, dass alle Senioren rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten und beeindruckt wie gut bei diesem „gewaltigen Einsatz“ die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen funktioniert hat. Etwas, das auch Torben Schmidt in seinem Bericht als „besonders positiv“ herausstellt. „Meine allerallergrößte Hochachtung und ganz herzlichen Dank an alle“, sagte Suse Laue.

Über die „vorbildliche Evakuierung“ durch die Einsatzkräfte ist auch die Convivo-Unternehmensgruppe aus Bremen, die das Seniorenzentrum Syke betreibt, froh. Man habe noch am Abend damit begonnen die Angehörigen der Bewohner zu informieren, so Timm Klöpper von der Pressestelle des Unternehmens. Im Laufe des Donnerstags wurden Transporte und Kleiderspenden organisiert, zudem seien die ersten Senioren bereits in andere Einrichtungen des Unternehmens im Landkreis umgezogen. Da das Seniorenzentrum zurzeit unbewohnbar sei, bemühe man sich schnellstmöglich um Alternativen.