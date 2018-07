Einer Lagermiete mit rund 100 Strohballen ist ebenso unversehrt geblieben wie ein dortiges Windrad. (Feuerwehr)

Syke-Okel. 50 Einsatzkräfte sind am Montagmittag zu einem Flächenbrand in Okel gerufen worden. Wie Ihno Fißer, Pressesprecher der Syker Ortswehr, mitteilt, brannte ein Getreidefeld im Okeler Bruch in der Nähe der Straße An der Beeke in Richtung Sudweyhe. „Das Feld wurde gerade mit einem Mähdrescher abgeerntet, als es zu einem Feuer kam“, informiert Fißer. Zunächst seien die Ortsfeuerwehren Okel und Barrien alarmiert worden. Nach dem Eintreffen wurden umgehend die Tanklöschfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren Sudweyhe, Gödestorf, Felde und Heiligenfelde zur Unterstützung gerufen.

Wiederum äußerst effektiv sei die Unterstützung der Landwirte gewesen, die mit ihren Maschinen großräumige Schneisen zwischen die Brandfläche und den noch nicht betroffenen Flächen grubbern konnten. „Somit konzentrierten sich die Feuerwehrkräfte auf den Schutz des umliegenden Gehölzes“, sagt der Pressesprecher. Die Ausbreitung auf eine größere Lagermiete von rund 100 Rundballen konnte verhindert werden. Weiter im Blick hatte man eine Windkraftanlage, die mitten im brennenden Feld stand. Glücklicherweise etwas besser befestigt und erhöht, sodass das Feuer nicht direkt darauf zulief und die Kräfte dorthin vorrücken konnten.

Das Schneidwerk des Mähdreschers wurde auf ein benachbartes Stoppelfeld abgestellt, wo es wiederum in Brand geriet. Dies wurde von den Einsatzkräften jedoch frühzeitig bemerkt und gleich abgelöscht. Danach wurde das Schneidwerk auf die gegrubberte Fläche des Brandfeldes abgestellt und bis zum Abkühlen mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die hergestellte Schlauchleitung wurde wieder aufgenommen, während Einheiten eine abschließende Kontrolle mit der Wärmebildkamera vornahmen und Glutnester im Unterholz abschließend wässerten. Von dem Brand war eine Fläche von etwa vier Hektar betroffen. Der Einsatz konnten gegen 15.30 Uhr beendet werden.