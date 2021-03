ÖPNV spielt bei den Bassumer offenbar noch keine große Rolle. Zumindest die Teilnehmer an der Verkehrsumfragen wünschten sich eher bessere Radwege und -infrastruktur. (Michael Braunschädel)

Wie soll der Verkehr künftig in Bassum aussehen? Diese Frage stellt sich nicht nur die Verwaltung, die an einem Verkehrsentwicklungskonzept arbeitet. Daher hatten die Bassumer mehrere Wochen die Möglichkeit, Mängel und Wünsche hinsichtlich des Verkehrs in der Lindenstadt zu benennen. Die Stadt wollte die Bevölkerung einbeziehen in die Überlegungen und weiteren Planungen. Das soll natürlich nicht heißen, dass sämtliche Rückmeldungen auch auf jeden Fall umgesetzt werden - oder werden können. Bis zum 17. Januar ging das über eine eigene Internetseite (www.verkehrsentwicklung-bassum.de), auf der die Beiträge immer noch zu sehen sind. Nun ist die Auswertung vom Planungsteam der Sweco da. Und die Lenkungsgruppe hat etwas, womit sie arbeiten kann.

Aber kurz vorab: Die Gruppe ist groß, damit möglichst viele Perspektiven in den Blick genommen werden können. Teilnehmer sind neben der Verwaltung (Bürgermeister, Erster Stadtrat, Bauamt, Ordnungsamt) und Vertretern der Politik auch die Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region (WIR) Bassum, der ADFC, die Polizei, das Klima-Aktions-Bündnis, der Stadtelternrat sowie der Behindertenbeirat. Insgesamt sind übrigens 132 Beiträge und 74 Kommentare auf der Plattform eingegangen - und die zeigen auf, wo es in Bassum verkehrstechnisch hakt. Und hat vier Ziele festgelegt.

Auffällig ist, dass vor allem die Verkehrssicherheit bemängelt wird. So wird unter anderem kritisiert, dass Am Hasseler Moor nicht im Schritttempo gefahren wird und so die Kinder gefährdet werden. Oder, dass im Bereich Bremer Straße/Lange Straße/Sulinger Straße Unsicherheiten zwischen Autofahrern und Fußgängern herrschen. Es sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass es in der Stadt klarer werden muss, wer hat sich wie zu verhalten. Das Planungsteam nennt das: „Die Vereinfachung von Verkehrsabläufen.“

Weiteres Problemfeld: der Nahverkehr. Denn auch Radwege wie an der Langen Wand oder in Hassel werden gewünscht, damit man häufiger auf das Auto verzichten kann. Außerdem soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden und - was damit einhergeht - unter anderem „die Reduzierung des Durchgangsverkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen der Bassumer Innenstadt“, wie Sweco festlegt. Auch das wurde seitens der Bassumer moniert. So kommt etwa der Vorschlag, dass die Sulinger Straße zu einer Fußgängerstraße umgestaltet werden sollte.

Was bei der Beteiligung ebenfalls herausgekommen ist, dass "ÖPNV anscheinend kein Thema in der Bürgerschaft" ist, wie das Gutachten nahelegt. Daher sollte, geht es nach der Auswertung, Bassum auch diesen Aspekt fördern. "Gerade jetzt in Krisenzeiten zeigen sich die Mängel in der Infrastruktur der Stadt einmal so richtig - zumal wenn ein wesentlicher Teil nur auf ehrenamtliches Engagement aufgebaut wird", geht aus einem der Beiträge hervor. Insbesondere auch daher, da derzeit der Bürgerbus aufgrund der Corona-Pandemie nicht fahren kann. Aber auch sonst würden sich die Bassumer über bessere Verbindungen freuen, damit das Auto mal stehen bleiben kann.

Die Lenkungsgruppe wird nun darüber sprechen, wie sich die Mängel beseitigen lassen und Ideen zur Umsetzung anstoßen. Was, wie und wo etwas umgesetzt wird, muss sowieso politisch beraten werden. Dazu gehört auch die Frage: Wo beginnt man mit den Verbesserungen?