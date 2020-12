Stellten das Handbuch zu den Wehlauer Sammlungen vor (von links): Stephan Kathe, Ulrike Taenzer, Gerd Gohlke und Ralf Vogeding. (Michael Galian)

Syke. „Zukunftssicherung“ betrieben jetzt das Syker Kreismuseum und das Kreisarchiv. In der Diele unterschrieben Museumsleiter Ralf Vogeding und Gerd Gohlke von der Kreisgemeinschaft Wehlau einen sogenannten Depositalvertrag. Damit gehen die Wehlauer Sammlungen ans Kreismuseum und ans Kreisarchiv Über. Zunächst als Leihgabe und später, nach der „absehbaren“ Auflösung der Vereine der Heimatvertriebenen, wie Gohlke sagt, ist auch die Übergabe geregelt. Vogeding und Kreisarchivar Stephan Kathe freuen sich, dass damit nun das gesammelte Schriftgut zu und über die Geschichte der deutschen Heimatvertriebenen im Landkreis Diepholz zusammenbleiben und künftigen Historikern eine differenzierten Gesamtbetrachtung der historischen Vorgänge ermöglichen. „Die Zukunft der Bestände ist damit gesichert“, so Vogeding.

Die Geschichte dieser Sammlung geht zurück bis in das Jahr 1955 als der Landkreis Diepholz die Patenschaft für den ehemaligen ostpreußischen Landkreis Wehlau übernahm. Damit wurde er zum Anlaufpunkt für alle Wehlauer deutschlandweit. Im Lauf der Jahre sammelten sich so unzählige Akten, Schriften, Dokumente und vieles mehr an. „In Bassum wurden eigens Räume dafür gemietet“, erinnert sich Gohlke, der als Siebenjähriger aus Ostpreußen fliehen musste und sich seit Jahrzehnten bei der Kreisgemeinschaft Wehlau engagiert. Eines der Themen, mit denen sich der 82-Jährige in den vergangenen Jahren verstärkt auseinandersetzte, war, was mit den Hinterlassenschaften dieser Gemeinschaft geschieht, wenn es sie eines Tages nicht mehr gibt. Zurückgeben? An ein Museum verschenken, wie das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg? Keine Option für Gohlke: „Die Sammlung muss da bleiben, wo sie entstanden ist“, ist er überzeugt.

Im Kreishaus fanden sich schließlich Räume. Passend, finden Kathe und Vogeding. Schließlich übernahm im Landkreis Diepholz der Bund der Vertriebenen in den 1950er-Jahren die offizielle Flüchtlingsberatung. Es gebe also eine „ganz enge Verzahnung“ von Flüchtlings- und Kreisgeschichte, wie Vogeding betont. Mit der Kulturwissenschaftlerin Ulrike Taenzer, seit 2010 „immer mal wieder“ für die Wehlauer aktiv, fand sich auch eine „ordnende Hand“. Ein ganz wichtiger Schritt, wie Vogeding betont. Denn: „Fehlt die Beziehung, ist der Bestand gefährdet.“

Finanzielle Förderung

Taenzer konnte dank der finanziellen Förderung vom Landschaftsverband Weser-Hunte – ein „unersätzlicher Partner“ in Sachen wissenschaftlicher Arbeit, wie Vogeding betont – und Unterstützung der Kreissparkasse Syke und des Landes Niedersachsen 2014 ans Werk gehen. „So etwas kostet Zeit und Geld“, weiß Gohlke, der dankbar ist für diese Unterstützung. Denn der Nachlass der Wehlauer ist auch ein wichtiger Beitrag zur Zeitgeschichte im Landkreis Diepholz, etwa bei der Frage: Wie sind die Flüchtlinge im Westen angenommen worden?

In mehrjähriger Arbeit ordnete Taenzer die Unterlagen nicht nur, sondern erstellte dazu auch ein Handbuch, das genau auflistet, was sie wie getan hat, etwa nach welchen Kriterien sortiert wurde, und was sich nun wo findet. Das Handbuch richtet sich in seiner wissenschaftlichen Präzision hauptsächlich an Fachleute. So wird unter anderem auch aufgeführt, wie etwas verpackt ist. Doch jeder Interessierte hat darauf Zugriff und kann im Kreisarchiv in Diepholz Einblick nehmen.

Zudem ist im Kreismuseum Syke das Heimatmuseum Wehlau zu besichtigen. Im Ochtmannien-Speicher wird der Bogen geschlagen von der Zeit von Flucht und Vertreibung von 1945 bis 1948 bis hin zum Neuanfang und zur Integration im heutigen Landkreis Diepholz. Die Ausstellung mit Fotos und Objekten soll im kommenden Jahr neu gestaltet und ab 2022 gezeigt werden, kündigt Vogeding schon an.