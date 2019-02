Kein Abschied, sondern ein Neuanfang: Arjeta Asani (von rechts), Alaa Alkhalas und Firas Sednawei haben das Projekt Sichtwechsel mit geprägt. (Janina Rahn)

Syke. Ausgezeichnete Stimmung herrschte auf der „Abschiedsfeier“ beim Verein Intakt in der Bahnhofstraße vergangene Woche. Nicht wirklich Abschied, aber erst mal das Ende eines erfolgreichen Projekts feierten Jugendliche vieler verschiedener Nationen. Äußerlich sichtbar wurde dieses Projekt an ihren schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck „Wir haben unsere Sicht gewechselt – und du?“ vorne drauf, hinten konnte man lesen: „Sicht-Wechsel“. Das war nämlich das Konzept der zweijährigen Aktion, das gelebte Integration beinhaltete und vom Welthaus Barnstorf getragen wurde.

Rund 20 junge Menschen zwischen 16 und 23 Jahren trafen sich mittwochs und auch manchmal freitags und nannten das „Frieden“. Viel Spaß hatten geflüchtete und nicht geflüchtete Jugendliche bei vielfältiger Freizeitgestaltung und Hausaufgabenbetreuung, Spielen und Workshops. „In Syke konnte man sie bei der Nacht der Jugend, der Weihnachtsbaumaktion oder auch beim Neujahrsempfang erleben“, freute sich die ehrenamtliche Betreuerin Heidi Plantör. Aber sie machten auch Ausflüge ins nähere und weitere Umland, nach Twistringen oder Bremerhaven zum Auswandererhaus.

Arbeit als Orientierungshilfe

„Wir haben viel unternommen und uns angefreundet, wir sind alle füreinander da, das ist schon fast so etwas wie eine Familie“, waren sich Arjeta und Alaa einig. Dass es dabei keine Verständigungsschwierigkeiten gab, dafür sorgte Manuela Wiese, hauptamtliche Mitarbeiterin des Welthauses Barnstorf; dazu gehört eben auch Intakt. Dort im und für das Welthaus bieten diverse Mitarbeiter Migrationsberatung und Flüchtlingssozialarbeit besonders für Familien, Kinder und Jugendliche an. „Unsere Arbeit bietet zugewanderten Menschen eine Orientierungshilfe – sie hat auch aufsuchenden Charakter“, sagt Manuela Wiese. „Die Arbeit umfasst auch sozialpädagogische und psychosoziale Beratung, so unter anderem gesundheitliche und suchtspezifische, geschlechts- und altersspezifische Angebote zur Orientierung und Eingliederung.“ Die Beratung soll auch der Vermittlung von Sprachförderung dienen und hilft über Bildung und Ausbildung bei der Integration. Wiese fährt fort: „Orientierung in unserer demokratischen pluralistischen Gesellschaft wollen wir besonders jungen Menschen geben – die Arbeit fördert freiwilliges und ehrenamtliches Engagement von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.“

Die Feiernden hatten Pizza gebacken und genossen einen entspannten Abend am großen Tisch. Da saßen und plauderten neben Jugendlichen aus Syrien, dem Kosovo und der Türkei auch Deutsche, Iraner und Iraker sowie Geflohene aus dem Sudan, Kenia und Afghanistan. „Das ist hier immer wieder wie ein Gefühl, als wenn man nach Hause kommt. Auch wenn wir eine bunte Truppe sind und jeder anders ist“, sagte der aus Syrien geflohene Alaa. Er hatte seit seiner Flucht 2015 hier mit Unterstützung von Intakt eine Ausbildungsstelle als Maurer bei der Firma Voss gefunden. „Das ist aber auch eine Aufbruchsparty, denn das Ende ist zugleich ein Anfang“, freute sich Arjeta, die hier nach dem Abitur ihr Freies Ökologisches Jahr macht. Denn die Gruppe hatte ihr Projekt evaluiert und bei der finanzierenden Stelle in Hannover, dem niedersächsischen Kultusministerium, vorgestellt. Dort war man begeistert und sagte ein Nachfolgeprojekt zu. Manuela Wiese ist optimistisch: „Das war zwar erst mündlich, aber es klappt bestimmt – und dann für drei Jahre.“