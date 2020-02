Sie weiß, was sie will: Sonja Leefers macht vor dem Studium ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Kirchengemeinde Asendorf. (Vasil Dinev)

Asendorf. Sonja Leefers ist 19 Jahre alt. Zeit für Träume, Zeit für Reisen, Zeit für Abenteuer. Doch die junge Dame geht ihren Weg. Schnurgerade. „Für mich stand früh fest: Ich werde Pastorin.“ Auf dem Weg zu diesem Ziel liegt ein Theologie-Studium. Göttingen soll dann der Standort sein – für fünf bis sieben Jahre. Eine lange Zeit. Für Leefers zu lange, um hinterher zu bemerken, dass es doch nicht der Traumberuf ist. Also schob Scholerin in Freiwilliges Soziales Jahr ein, ist jetzt die erste FSJlerin der Kirchengemeinde Asendorf.

Geboren in Oerdinghausen, aufgewachsen in Scholen – Sonja Leefers ist ein Kind der Region. Und ein Kind der Kirche. Bei der Gemeinde Vilsen hat sie in jungen Jahren Theater gespielt, dort ist sie konfirmiert worden, hat angehende Konfirmanden betreut, sich ehrenamtlich engagiert. Und sie hat – wie auch in der Gemeinde Bruchhausen – den Lesedienst übernommen. „Es wäre also naheliegend gewesen, das FSJ in der Gemeinde Vilsen zu machen. Da bin ich zu Hause.“ Nur: Dort war diese Stelle bereits besetzt.

Also ging Sonja Leefers auf die Suche. Bei der Abiturentlassung traf sie auf Dagmar Focke aus dem Asendorfer Kirchenvorstand. Die hat dann Pastorin Melanie Simon angerufen. Und dann begann die Arbeit für die Kirchengemeinde. „Wir mussten ja erst einmal schauen, was dafür alles notwendig ist“, erklärt Simon. „Wir mussten auch begründen, warum wir eine FSJ-Kraft brauchen.“ Auch muss es für die FSJlerin etwas zu tun geben. Zudem gilt es, Seminare und Außentermine zu organisieren. Fünfmal in diesem einen Jahr geht es auf Seminarreise für Leefers. Dann stehen Themen wie Menschen mit Behinderung oder Deeskalationsstrategien auf dem Programm. Ende Mai fährt Leefers mit FSJlern aller Couleur nach Taizé.

Investition nicht bereut

Auch die Finanzen mussten vorab geregelt werden, denn Sonja Leefers arbeitet bei der Kirchengemeinde Asendorf nicht kostenlos. 4000 Euro mussten im Etat für die 19-Jährige bereitgestellt werden, die Hälfte davon bezahlt die Landeskirche Hannover für die Unterstützung theologischen Nachwuchses.

Es ist eine Investition, die die Kirchengemeinde Asendorf nicht bereut hat. Im September hat Sonja Leefers ihr FSJ begonnen. Ihre Erfahrungen aus Vilsen halfen ihr und der Gemeinde schnell weiter. In Vilsen hatte sie im Hauptkonfirmandenjahr schon einen Taufgottesdienst mit einem Theaterstück aufgepeppt. „Das kam sehr gut an“, erinnert sie sich. Nun hat sie in Asendorf eine sogenannte Anspielgruppe mit inzwischen sechs jungen Frauen gegründet, die in loser Regelmäßigkeit Theaterstücke initiiert und aufführt. Nächster Übertrag von Vilsen nach Asendorf: Lesungen. Pastorin Anja von Issendorf hatte sich in einer Notlage daran erinnert, dass Leefers in der sechsten Klasse den Vorlesewettbewerb des Gymnasiums gewonnen hatte. Also schmiss sie das Mädchen ins kalte Wasser. Eine Erfahrung, von der nun die Kirchengemeinde Asendorf profitiert.

Sonja Leefers, die ihr Abitur im Leistungskurs Religion machte, besucht Gemeindemitglieder zum Geburtstag, betreut Konfirmanden teilweise alleine und liest biblische Texte. Einmal wöchentlich trifft sie sich zum Austausch mit Melanie Simon. Und die ist begeistert von ihrem Schützling. „Sie macht es sehr gut.“ Leefers sei eine gute Nahtstelle zwischen der Pastorin und den Teamern. Sie sei selbstbewusst und wisse, was sie will. „Für die Jugendlichen ist es spannend zu erleben, dass so ein cooler Mensch wie Sonja Pastorin werden möchte.“

Für Melanie Simon ist Sonja Leefers eine absolute Entlastung. Ob es um das Anspitzen von Bleistiften geht, um den Kinder-Gottesdienst, um einen neuen Schrank, der dringend eingeräumt werden muss – die 19-Jährige packt überall an. „Ich mache, was mir auffällt“, sagt sie bescheiden. Die Pastorin kontert: „Sonja hat die Messlatte hochgelegt.“ So hoch, dass die Gemeinde überlegt, die FSJ-Stelle auch fürs nächste Jahr zu besetzen. „Aber das muss dann jemand mit Vorkenntnissen sein.“

Sonja Leefers freut sich über diese Worte. Ihre Entscheidung ist bereits jetzt gefallen: Sie wird Pastorin. Am 14. September läuft das Freiwillige Soziale Jahr in Asendorf aus und dann geht es raus aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Göttingen ist das Ziel, das Theologie-Studium. Erst recht, seit ihr „Freund gesagt hat, er zieht mit dahin“.