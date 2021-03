Ja, sie läuft noch: Küster Heino Raven konnte die 109 Jahre alte Turmuhr der Stiftskirche reparieren. (Michael Galian)

Ja, es haben sich Menschen bei ihm gemeldet und gesagt, dass da was nicht stimmt. Immerhin zeigte die Uhr der Stiftskirche in Bassum wochenlang nur eine Zeit an: zehn vor zehn. „Die eine Seite des Membranblechs war abgebrochen. Wahrscheinlich aus Altersschwäche“, sagt Bassums Küster Heino Raven über den Fehler. Ihm selbst ist bei einem Besuch Anfang Januar im Kirchturm der Stiftskirche aufgefallen, dass das Pendel schief hing und die Uhr stand.

Die Zeit selbst blieb in der Lindenstadt aber natürlich nicht stehen. Das nötige Ersatzteil wurde binnen ein paar Wochen bestellt und geliefert, und eigentlich hätte es von der Firma Eduard Korfhage und Söhne aus Melle eingebaut werden sollen. Raven hat sich aber an die Reparatur gewagt - und seit einigen Tagen funktioniert die Uhr wieder. Sogar schneller als zuvor. Zu Anfang ging die Turmuhr sechs Minuten vor. „Man muss sich beim Justieren der Membran ein wenig herantasten“, gibt Raven zu. Vor allem im Sommer leben die Bassumer häufiger mal in der Zukunft, da die Uhr schneller läuft.

Raven steigt die 72 Stufen der steinernen Wendeltreppe zum Turm hoch. Oben angekommen öffnet er die Tür von einem Holzkasten. Sofort eröffnet sich der Blick auf die Uhr von 1912, die übrigens von der Meller Firma Korfhage gebaut wurde. Zahnräder greifen ineinander, das Pendel auf der hinteren Seite schwingt leicht von links nach rechts. Plötzlich bewegt sich ein Zahnrad und eine kleine Glocke erklingt. Zwei Mal - wie zu jeder halben Stunde. Danach bleibt das Zahnrad stehen und setzt sich erst eine Viertelstunde später erneut in Bewegung.

Die Bassumer können nun wieder beim Blick auf die Uhr genau wissen, wie spät es denn nun ist. (Michael Galian)

Dass die Uhr indes mehr tut, als die Zeit anzuzeigen, das wird vielleicht nicht jedem bewusst sein. So sorgt das beschriebene Zahnrad dafür, dass eine Etage weiter oben ein Hammer gegen die kleine Glocke geschlagen wird. Alle 15 Minuten. Um 6, 12 und 18 Uhr ertönt zudem noch die Bet-Glocke. „Auch die wird von der Uhr angetrieben“, sagt Raven. Dann wird es im Kirchturm auch schon mal ein wenig lauter. Im Gegensatz übrigens zu den großen Glocken, die seit den 1950er-Jahren dort hängen, schwingen die kleineren nicht.

Erst seit den 1990er-Jahren wird die Uhr mittels Motor betrieben, vorher musste der Küster diese regelmäßig mit der Hand aufziehen. „Das lief etwa eine Woche“, schätzt Raven heute. Früher hat sich ein Ehrenamtlicher mit seinem Sohn um die Uhr gekümmert - der Uhrbeauftragte sozusagen. „Er hat sich darum gekümmert, dass sie richtig geht und gegebenenfalls nachgestellt“, erzählt Raven. Als vor etwas mehr als zehn Jahren einmal der Storm ausfiel, musste die Uhr von Hand nachgestellt werden. Die drei Gewichte wurden dabei ein wenig zu hoch gehängt (maximal ein Millimeter), sodass die Uhr nur zehn bis zwölf Tage funktionierte und dann wieder stehenblieb. „Der Monteur wollte die Uhr komplett zerlegen und schauen, wo es hakt. Wir haben dann den Notschalter gesehen, der ausgelöst wurde, weil die Gewichte zu hoch gehängt waren“, erinnert sich Raven. Glück gehabt, die Kirchengemeinde sparte sich eine Menge Geld.

Eine wunderbare Aussicht über Bassum bietet der Kirchturm. Im Sommer kann man kilometerweit schauen. (Michael Galian)

Über ein Gestänge übrigens werden die großen Zeiger der Turmuhr von der Maschine angetrieben. Und so sorgen auch mehr als 100 Jahre nach dem Einbau, Pendel und Zahnräder dafür, dass die Bassumer stets die richtige Zeit gezeigt bekommen. Und wenn nicht, wird nachgefragt.