Hatte stets Spaß an ihrer Arbeit in den Grundschulen Petermoor und Nordwohlde: Doris Meyer-Toms. (Vasil Dinev)

Bassum. In den Schuldienst selbst kam sie mit Anfang 40. 1999 war das. Nun endet für Doris Meyer-Toms die Reise. In wenigen Wochen, zum zweiten Halbjahr, wechselt die Leiterin der Grundschule Petermoor und deren Außenstelle in Nordwohlde ein letztes Mal – in den Ruhestand. „Jeder Job ist spannend, man kann so viel lernen“, schwärmt Meyer-Toms. Schließlich lernt man ein Leben lang.

Die letzte Tätigkeit, mit der die Bassumer die Frau aus Bremen am ehesten in Verbindung bringen, ist die Arbeit als Schulleiterin. Vor zwölf Jahren kam sie in die Lindenstadt, übernahm die Leitung in Nordwohlde. „Das ist eine einzügige Schule. Eine Kollegin sagte mal, es sei wie bei Astrid Lindgren“, sagt sie mit einem Lächeln. Wie Bullerbü. Von der ein wenig verwunschenen Schule ging es dann drei Jahre später nach Petermoor, zum Schuljahr 2012/13 übernahm sie kommissarische Leitung. „Ich war zerrissen, weil mir die Kollegen und Kinder beider Schulen am Herzen liegen“, betont die Bremerin.

Ein Junge kommt in den Klassenraum, will nur kurz seinen Malkasten wegbringen. Er trägt eine Maske. Meyer-Toms strahlt, als sie kurz mit dem Viertklässler redet. Die Freude und der Spaß an der Arbeit mit Kindern springen sofort über. Kurz vor ihrem Ruhestand wurden noch Smartboards in den Klassenräumen installiert. Während sich wohl so mancher älterer Kollege etwas schwertun würde, ist Meyer-Toms von der neuen Technik Feuer und Flamme. Es gibt ja wieder etwas zu lernen. Diese Neugier hat sie sich bis heute erhalten.

Dass es für sie mal in die Stadt Bassum geht, das war nicht sofort klar, hatte sie doch zuvor in Göttingen unter anderem Germanistik und Publizistik studiert. Kurz nach ihrem Magisterabschluss kam ihr erstes von drei Kindern zur Welt. Meyer-Toms blieb zu Hause, arbeitete als freie Mitarbeiterin bei einer Tageszeitung und auf dem Bauernhof. Irgendwann gab sie Kurse zu „Deutsch als Zweitsprache“ oder zu Literatur. „Obwohl es oft Frauenliteratur war, kam auch der eine oder andere Mann“, erinnert sie sich und lacht. Auch an einem Kurs zur Hauswirtschafterin nahm sie teil. Über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gab sie in Nienburg Alphabetisierungskurse. Eine Freundin brachte sie auf die Idee, doch als Lehrerin zu arbeiten.

Um das jedoch tun zu können, brauchte es noch ein Studium. Das absolvierte sie in Oldenburg, konnte in Germanistik ein paar Kurse überspringen, nahm evangelische Religion als Zweitfach und wurde bei ihrer Einschreibung nach einem Drittfach gefragt. Meyer-Toms war überrascht, entschied sich dann aber für textiles Gestalten. Die Alternativen wären Musik („Ich kann nur Blockflöte spielen“) oder Sport gewesen. Die Entscheidung „war ganz gut, weil ich nach dem Referendariat keine Stelle bekommen habe, weil es einen Einstellungsstopp gab“, berichtet die Oma von mittlerweile sieben Enkeln. Also bot sie Förderlehrgänge für Schulabbrecher an. Durch ihr Drittfach konnte sie auch praktische Kurse geben „und die Jugendlichen so auf einen Hauptschulabschluss vorbereiten“, sagt sie. Ebenfalls eine spannende Tätigkeit, wie sie findet. Schließlich half sie den Jugendlichen, die vorher im System gescheitert waren, einen Schulabschluss zu erreichen.

Gescheitert wäre auch fast Petermoor. Als Meyer-Toms die Leitung übernahm, war die Auflösung der Schule noch ein Thema. Vor Kurzem hat sie noch ein altes Protokoll von ihrem Vorgänger gefunden. Es habe sogar schon einen runden Tisch gegeben. „Wir haben es geschafft, die Schülerzahlen zu stabilisieren, und die Schule besteht weiterhin“, betont sie. Die Bremerin schaut sich um, „so eine schöne Schule“. Witzigerweise war sie einige Jahre zuvor schon mal vor Ort. Durch eine Zusatzqualifikation für Englisch besuchte ihr Kurs die Grundschule Petermoor. „Ich habe mir damals schon gedacht, dass das ein tolles Gebäude und eine tolle Schule ist. Und wir hatten die gleichen blauen Fester“, erzählt Meyer-Toms, die zu dem Zeitpunkt an der Grundschule Ströhe im Landkreis Osterholz gearbeitet hat. Später leitete sie die Einrichtung, ehe es für sie nach Nordwohlde gegangen ist.

Und in ihrer Zeit hat sich einiges geändert. So wurde die Grundschule in dem Ort an der Bundesstraße 51 zur Petermoor-Außenstelle, der Ganztag kam hinzu, die Mensa ebenfalls. „Wir haben viel gearbeitet, um die beiden Standorte zusammenzubringen“, erinnert sich Meyer-Toms. Gesamtkonferenzen fanden wegen der Räumlichkeiten an der Manfred-Krause-Straße statt, der Schulvorstand traf sich dagegen in Nordwohlde. Auch dort stabilisierten sich die Schülerzahlen – erst durch die Änderung der Schulbezirke (Kinder aus Dimhausen besuchen nun die Schule in Nordwohlde), bald wieder durch das neue Baugebiet. „Die Kollegen sind mir ans Herz gewachsen. Wenn ich an einer Schule war, dann wollte ich da bleiben. Wenn ich an der anderen Schule war, wollte ich dort nicht mehr weg“, erzählt sie und schmunzelt.

Nun verabschiedet sich Meyer-Toms demnächst von beiden Schulen – die Nachfolge steht bereits fest. Für ihren Ruhestand hat sie auch schon Pläne. „Ich bin eine Reisetante“, gibt sie zu. Wenn es das Coronavirus zulässt, dann würde sie gern mit der transsibirischen Eisenbahn nach Asien reisen und eine Freundin in Peking besuchen. Ein Ausflug mit dem Segelboot ist sicher ebenfalls drin. „Ich passe auch gerne auf meine Enkel auf, das ist einfach cool“, findet sie. Die Neugier bleibt jedenfalls. Im Moment interessiert sich Doris Meyer-Toms für die jüngere deutsche Geschichte und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Da gibt es noch viel zu lesen, man lernt doch nie aus.