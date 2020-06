Schüler und Lehrer aus der betroffenen Klasse der Oberschule können sich freiwillig testen lassen (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Im Landkreis Diepholz hat es auf einen Schlag sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Wie die Verwaltung berichtet, wurde bereits am Freitag ein Familienvater aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen positiv auf das Virus getestet. Auch bei der Ehefrau sowie bei sechs der Kinder wurde am Wochenende eine Infektion bestätigt. Zwei der betroffenen Kinder haben in den vergangenen Tagen am Präsenzunterricht der Oberschule in Bruchhausen-Vilsen teilgenommen, heißt es weiter. Das Gesundheitsamt hält eine Übertragung im schulischen Umfeld aufgrund des umfassenden Hygienekonzepts der Oberschule aber für „unwahrscheinlich“. In Abstimmung mit der Schule und der Samtgemeinde wurden jedoch alle Schüler, die mit den betroffenen Kindern in eine Klasse gehen, sowie deren Lehrer über die Fälle informiert. „Entsprechend der Teststrategie des Landes Niedersachsen wird ihnen auf freiwilliger Basis die Möglichkeit einer vorsorglichen Covid-19-Testung durch das Gesundheitsamt angeboten“, heißt es vom Landkreis.

Insgesamt sind gegenwärtig 13 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich damit auf 393. 354 Corona-Patienten konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell befinden sich 33 Menschen darin. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit zehn Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt. Davon werden zwei Patienten intensivmedizinisch versorgt. Bisher sind 26 Menschen an der Virus-Erkrankung gestorben.