Müssen jetzt nicht mehr alle stehen: Hermann Köhnenkamp (rote Jacke) spendete mit dem Havana-Club einige Bänke dem Tierpark. Bürgermeister Christian Porsch (links hinten) sagte Danke. (Michael Braunschädel)

Bassum. Am Anfang waren sie vier Männer. Freunde, die dreimal nach Kuba gereist sind, um Land und Leute kennenzulernen. „Wir haben fast immer bei Familien gewohnt und nette Bekanntschaften geschlossen“, erzählt Hermann Köhnenkamp. Das erste Mal legte er mit Wilhelm C. Plate, Dieter Lepand und Werner Jendrzok vor 16 Jahren die rund 8000 Kilometer lange Strecke zurück. In ihren vier Wochen auf der Insel kamen die Freunde auf die Cuba-Libre-Idee. „Wir haben einfach gesagt, wir machen das“, erinnert sich Hermann Köhnenkamp an den Beginn des Havana-Clubs. Den Club gibt es so nicht mehr. Das Geld, das über Jahre eingezogen wurde, schon.

Einen Teil davon sehen die Besucher des Tierparks Petermoor. „Wir haben vier Bänke mit lustigen plattdeutschen Sprüchen gespendet“, sagt Köhnenkamp und zitiert direkt einen Satz: „Leewer hart sitten as hart arbeiten.“ Der Bassumer lacht. Vor Kurzem rief Bürgermeister Christian Porsch bei dem Ruheständler an. Die Stadt wolle ihm danken für die Spenden. „Das fand ich nett“, gibt Köhnenkamp zu.

Der Havana-Club selbst zählte mehr als 30 Mitglieder. „Es gab keine Verpflichtung, nur die zu zahlen“, sagt Hermann Köhnenkamp und lacht. Zehn Euro im Jahr wurden eingezogen. „Das ging jahrelang, es sind schon einige Beiträge zusammengekommen“, freut sich der Bassumer. Und das Geld kam von Menschen, die die Freunde angeworben hatten. Ein Mitglied stammte etwa aus den USA. Einen haben sie südlich von Havanna kennengelernt. „Er ist beigetreten, aber wir haben ihn nie wiedergesehen“, sagt er. Köhnenkamp holt eine Beitrittserklärung hervor und dreht sie um. Ein Kalenderblatt aus dem Jahr 2005. Bei einer anderen wurde einfach ein Liederzettel kurzerhand umfunktioniert. Das Wichtigste war ja schließlich auch die Bankverbindung. Hermann Köhnenkamp lacht bei dieser Erinnerung.

Aber nicht nur die Beitrittserklärungen hat er aufgehoben. Eine kleine Schachtel mit Zigarren legt er auf den Tisch. Auf der Innenseite ist ein Foto der vier Freunde zu sehen, mit einer Zigarre in der Hand. Auch einen Tischfahnenständer hat Köhnenkamp noch. Eine kleine Kuba-Flagge und das Wappen des Havana-Clubs kamen zu jedem Treffen mit. „Es waren viele Bassumer dabei, wir haben uns dann immer wieder getroffen“, erinnert sich Köhnenkamp, der selbst gerne reist.

Mit seinen drei Freunden ist er aber nur nach Kuba geflogen. Dreimal. Für vier Wochen jeweils. „Wir haben fast alle Städte gesehen. Von Nord bis Süd und West bis Ost sind wir immer gefahren. Es ist ein tolles Land“, erzählt Köhnenkamp von einem Kuba, bevor zahlreiche Touristen auf die Insel gekommen sind. „Die Menschen vor Ort sind zwar arm, aber sehr gastfreundlich“, schwärmt der Bassumer. Einmal hatten die Männer Tütchen von Gummibärchen für die Kinder auf Kuba mitgebracht. „Die kannten das gar nicht.“ Sie aßen ein paar Bärchen, sodass die Kinder sahen, was man mit dem bunten Zeug aus Deutschland anfangen kann. „Die Eltern haben uns dann zu sich eingeladen“, berichtet der ehemalige Unternehmer.

Vor fünf Jahren stoppte Köhnenkamp dann den Einzug der zehn Euro im Jahr. Der Club, der stets den Zusatz „in Gründung“ trug, löste sich auf. Dann kam die Frage auf, was mit dem Geld geschehen soll. Ideen gab es einige. „Wir haben an einen Springbrunnen in Bassum gedacht oder an eine Litfaßsäule. Aber es gab Probleme wegen des Standortes“, sind die Mitglieder laut Hermann Köhnenkamp auf die Idee mit den Bänken gekommen.

Die Sitzgelegenheiten selbst stehen schon eine Weile verteilt im Tierpark. Seit Herbst vergangenen Jahres können sich die Besucher auf dort hinsetzen und sich etwas ausruhen. Die Bänke, mit den Sätzen wie „Ein sitten Mors kann veel bedanken“, „Sett di hen un ruh di ut“ und „Sett di dool un verpuss di mol“, stammen aus Hensloh. „Eigentlich wollten wir die erst bei der Freudenburg aufstellen, dafür waren sie aber zu groß. Und der Tierpark ist gut besucht“, erzählt Köhnenkamp von der schnellen Alternative.

An manchen Bänken gibt es ein kleines Schildchen, auf dem steht, dass der Havana-Club und die Cappuccino-Runde die Sitzgelegenheiten gespendet haben. Das liegt daran, dass aus dem Bassumer Teil des Clubs die Cappuccino-Runde geworden ist. Zwischen 16 und 18 Bassumer Mitglieder kommen dann einmal die Woche zusammen, um zu schnacken. Köhnenkamp sagt: „Wir treffen uns jeden Freitag.“