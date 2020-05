Jedes Ratsmitglied saß an einem eigenen Tisch mit jeweils zwei Meter Abstand zum nächsten. (Michael Galian)

Syke. „So eine Ratssitzung hat es in Syke noch nicht gegegen, aber das ist der Zeit geschuldet“, leitete Ratsvorsitzender Karsten Bödeker die Ratssitzung am Donnerstagabend ein. Und in der Tat war so einiges anders an dieser Sitzung – der ersten während der Corona-Pandemie, der ersten unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen.

Da war zunächst der Tagungsort. Die Ratsmitglieder kamen nicht im Syker Rathaus zusammen, sondern im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde (DGH). Der einzige Saal weit und breit, der groß genug war, um eben die besagten Abstandsregeln einzuhalten. Diese beachteten die Teilnehmer bereits im Vorfeld. Auf der Wiese vor dem DGH standen die Bürger, die sich für die Teilnahme an der Sitzung angemeldet hatten. Sieben waren es, die sich unterhielten, mit Mund-Nasen-Maske ausgestattet und auf zwei Meter Abstand – nach Augenmaß. Auch die Ratsmitglieder standen in gebührendem Abstand in kleinen Grüppchen beisammen. Zwei separate Zugänge waren für die Fraktionen ausgewiesen. Schilder wiesen den Weg, je nach Parteizugehörigkeit. Die Ratsmitglieder nahmen es mit Humor – hilft ja nichts, es ist, wie es ist. Dennoch ließ sich eine gewisse Erleichterung, dass es an diesem Abend endlich wieder eine ordentliche, wenn auch nicht normale Sitzung geben würde, anzumerken.

Zuvor galt es für die Besucher und die anwesende Presse, noch zwei Formulare auszufüllen: ein Zettel mit den Kontaktdaten, damit man im Fall einer später bekannt werdenden Erkrankung informiert werden kann; ein weiterer mit einer Datenschutzerklärung, dass diese Kontaktdaten in vier Wochen vernichtet würden. Irgendwie hatte es etwas Beruhigendes, dass in diesen Zeiten immerhin noch die Bürokratie funktioniert. Ein Spritzer Handdesinfektionsmittel, und dann konnte es losgehen.

Sitzungsdauer: Maximal 15 Minuten

Die Aufstellung der Tische im Saal erinnerte an alte Klausurzeiten: Die Tische formten kein U und keinen Kreis, sondern standen einzeln im Abstand von zwei Meter fächerförmig im Saal. Ein Tisch für jedes Ratsmitglied. Die Zuhörer erhielten Sitzplatznummern für die hinten aufgestellten Stühle – auch mit jeweils zwei Meter Abstand zum nächsten. Auf der Bühne saßen Bürgermeisterin Suse Laue, Erster Stadtrat Thomas Kuchem, Ratsvorsitzender Karsten Bödeker und eine Mitarbeiterin der Verwaltung für das Protokoll. Der Ratsvorsitzende erinnerte daran, dass die Sitzung einem strengen Zeitreglement unterliege. Maximal 15 Minuten dürfe die Sitzung dauern. Das gelang, auch weil sich die Ratsmitglieder diszipliniert an die Vorgaben hielten.

Zügig wurde die Tagesordnung abgearbeitet. Die drei eingebrachten Anträge zur Straßenausbausatzung von FWG, Grüne und CDU werden mehrheitlich in den Fachausschuss gegeben. Auf Antrag von Florian Kastner (UWG) sollen alle drei Anträge in ein und demselben Ausschuss diskutiert werden, da sie thematisch eng zusammenhängen. Die FWG hat sich mit ihrem Antrag den Forderungen der Bürgerinitiative angeschlossen und fordert eine Abschaffung der Straßenausbausatzung ,da die bestehende Satzung „sehr ungerecht“ sei. Dem schließen sich die Grünen an, sofern bei einer neuen Regelung auch Rad- und Fußwege berücksichtigt werden. Die CDU sieht zwar auch Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Verteilung der Kosten, lehnt aber die von der FWG als Gegenfinanzierung vorgeschlagene Steuererhöhung ab. Das Thema sei ohnehin zu komplex, um ad hoc darüber zu entscheiden, daher hat die CDU-Fraktion die Gründung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe vorgeschlagen.

Einstimmig wurden die vorliegenden Anträge der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion zu Wessels Hotel in Sykes Hauptstraße in den Fachausschuss verwiesen. Die Besitzerin des Hotels war Anfang März verstorben (wir berichteten). Da es keine direkten Erben mehr gibt, ruht derzeit der Betrieb. Wie es mit dem Grundeigentum weitergeht, steht noch nicht fest. Das Testament wurde noch nicht eröffnet. Bei der Immobilie handelt es um ein in Teilen denkmalgeschütztes und ortsbildprägendes Gebäude in zentraler Lage. Durch die Anträge solle sichergestellt werden, dass die Stadt eine „sehr aktive Rolle“ bei der künftigen Gestaltung des Geländes spielt, wie CDU-Fraktionssprecher Wilken Hartje bei der Erläuterung des Antrags deutlich machte. Daran ist auch der SPD-Fraktion gelegen. Beide Fraktionen regten zudem an zu prüfen, ob die Immobilie für den angedachten Umzug der Bücherei an die Hauptstraße geeignet sei.

Einig waren sich die Ratsmitglieder auch bei den verbleibenden Punkten auf der Tagesordnung. Einstimmig nahmen sie die Spenden der OLB-Stiftung in Höhe von 1000 Euro für das Projekt zum Jugendaustausch im Januar an und der Volksbank in Höhe von 500 Euro für die Dorfgemeinschaft Barrien. Beschlossen wurde zudem die Satzung für eine Änderung des Bebauungsplans im Gewerbegebiet Syke. Durch eine Anpassung der textlichen Festsetzungen soll es den ansässigen Gewerbetreibenden dort künftig leichter gemacht werden, sich zu entfalten. Damit soll einer Abwanderung entgegen gewirkt werden. Entfallen musste hingegen der Satzungbeschluss zum Bebauungsplan für das Neddenborgsfeld. Dabei hat die Verwaltung noch Klärungsbedarf.

Abschließend dankte Karsten Bödeker den Anwesenden für die gute Mitarbeit bei dieser Ratssitzung unter schwierigen Bedingungen. Der Rat habe damit Präsenz gezeigt, seine Handlungsfähigkeit bewiesen, wenn auch in einem begrenztem Rahmen. Es könnte nicht die letzte Sitzung dieser Art gewesen sein, machte Bürgermeisterin Suse Laue noch deutlich. Diese Sitzung sei auch ein Testlauf gewesen, und es „gibt noch einiges zu optimieren“. Wie etwa die Verständlichkeit der Redebeiträge, die durch die Mund-Nasen-Masken nicht verbessert wurde. Doch je nachdem, wie es mit Corona und den Verordnungen weitergeht, sei eine Wiederholung durchaus denkbar.