Thomas Gerdts ist seit rund sechs Monaten der neue Schulsozialpädagoge an der Grundschule Am Lindhof. Er hat Unterstützung mitgebracht: seine Labradorhündin Kira. (Braunschädel)

Syke. Wie sieht der typische Tag eines Schulsozialarbeiters aus? „Den gibt es nicht“, lacht Thomas Gerdts. Der 31-Jährige ist seit gut einem halben Jahr an der Grundschule Am Lindhof, und kein Tag ist wie der andere. Genau, was sich der gebürtige Osnabrücker für seinen Berufsalltag gewünscht hat.

Dabei hatte Thomas Gerdts Schulsozialarbeit zunächst nicht auf dem Zettel, als er sein Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen antrat. Sein Praxissemester absolvierte der leidenschaftliche Fußballspieler noch in der aufsuchenden Jugendarbeit im Bereich Fußballfans. Doch im dazugehörenden Begleitseminar berichteten zwei seiner Kommilitoninnen so anschaulich über ihr Praktikum in Schulen, dass er hellhörig wurde. „Das fand ich spannend“, sagt er. An einer Oberschule bewarb er sich daraufhin als Honorarkraft, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. „Das war megaspannend und eine sehr schöne Zeit“, lautete sein Fazit, und er legte sich für seine künftige Berufslaufbahn fest. Nach seinem Abschluss 2016 absolvierte er sein Anerkennungsjahr an einer Oberschule. „Man weiß nie, was heute passiert, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich“, beschreibt er, welchen Reiz diese Tätigkeit für ihn hat. Die Palette reicht dabei von schönen Sachen über Probleme bis hin zu Entwicklungen bei den Schülern, die man begleitet. „Das will ich auch“, sagt er. „Ich will nicht jeden Tag dasselbe tun.“

Die Stadt Syke lernt der Bremer noch kennen, in der Grundschule Am Lindhof ist er gut angekommen. Sein Büro liegt direkt neben dem Forum im Herz der Schule, die Tür steht allen immer offen. Es sei denn, er ist gerade in einem Beratungsgespräch mit Schülern, Lehrern oder Eltern. Zuhören, ein offenes Ohr haben, ansprechbar sein, das sind für Gerdts die wichtigsten Aufgaben eines Schulsozialarbeiters. Da zu sein, wenn etwas passiert ist. „Das kann sehr unterschiedlich sein“, weiß Gerdts. Er kümmere sich von der Streitschlichtung bis hin zu kleinen und auch großen Krisen, von „Ich kann mich gerade nicht richtig konzentrieren“ bis hin zu „Zuhause geht gerade alles drunter und drüber“. „Da muss man nicht gleich eine Lösung parat haben. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass jemand mal darüber sprechen kann.“ Sein großer Vorteil dabei: „Ich benote nicht.“

Das Wichtigste dabei sei das Vertrauen, sagt Gerdts. Und das müsse wachsen, ist sich der 31-Jährige bewusst. Dabei kann er sich auf eine wichtige Helferin verlassen: Kira. Die junge Labradorhündin hat sich Thomas Gerdts mit seiner Frau privat angeschafft, doch schon mit dem „Hintergedanken, sie auch in der Schule einzusetzen“. Kira hat die Hundeschule absolviert – „Das war uns wichtig“ – und auch eine Zusatzausbildung als Schulbegleiterin. Dabei werden unter anderem die Stressresistenz und das Wesen des Hundes getestet. Kira ist ein prima „Eisbrecher“ hat er schon feststellen können, auch wenn die Hündin sich derzeit noch in der Eingewöhnungsphase befindet. „Sie ist ein Riesenvorteil, um einfach ins Gespräch zu kommen, gerade auch wenn es verschlossenere Kinder sind.“ Und umgekehrt hat so ein Hund eine beruhigende Wirkung auf Kinder und ist ein „Superfreund“, wie Gerdts sagt, denn: „Sie sagt klipp und klar, was Sache ist.“

Neben der Begleitung im Schulalltag ist künftig auch ein Einsatz von Kira im Unterricht denkbar, und zwar nicht nur im Sachkundeunterricht. Sie kann zum Beispiel eine Frisbee-Scheibe mit der richtigen Antwort bringen, würfeln oder ein Glücksrad drehen. „Das hat sie alles drauf.“ Angst vor dem Hund hat er bisher noch bei keinem Kind feststellen können. „Das ist die Hauptsache“, unterstreicht er. Sollte das jedoch vorkommen, dann „muss man gucken, wie man mit so etwas umgeht.“

Der Umgang miteinander, untereinander, aber auch mit sich selbst, das steht im Mittelpunkt der gesamten sozialen Arbeit an einer Schule. „Schule ist nicht mehr nur die reine Vermittlung von Lerninhalten“, sagt Gerdts. „Es ist ein ganzheitliches Lernen.“ Gerade an einer Grundschule kommt dem noch mal eine besondere Bedeutung zu. Etwas, das ihm entgegen kommt, wie er nach seinen vorherigen Erfahrungen an Oberschulen festgestellt hat. „Kinder sind offener, herzlicher und direkter als Jugendliche“, hat er die Erfahrung gemacht. „Sie sind noch mit Begeisterung dabei. Sie erzählen auch mit Begeisterung, da merkt man: Da passiert etwas.“ Diese Direktheit kann im Überschwang durchaus auch schon mal unhöflich beim Gegenüber ankommen – etwa wenn ihnen nicht gefällt, dass der neue Schulsozialpädagoge vergessen hat, sich morgens zu rasieren. Doch gerade das gefällt Thomas Gerdts. „Kinder nehmen sich nicht zurück, und das will ich auch gar nicht. Sie sollen so sein, wie sie sind.“ Er sieht Lernen als einen Prozess, und das „ist halt nicht Mathe, dass da sofort ein Ergebnis steht.“ Es ist vielmehr eine Entwicklung – eine, bei der „man sich auch selbst entwickelt.“