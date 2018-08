Vom Berliner Dachgarten in die Syker Bibliothek: Jenny Erpenbeck stellt ihr Buch "Gehen, ging gegangen" vor. (Katharina Behling)

Syke. Das Beste kommt zum Schluss? Von wegen! Die Syker Stadtbibliothek lässt ihre Fans nicht so lange warten. Da geht's gleich mit einem Rums los. Mit einer Autorenlesung. Jenny Erpenbeck besucht am Mittwoch, 26. September, die Hachestadt und stellt ab 10 Uhr ihren Roman "Gehen, ging, gegangen" vor. "Dieses Buch liest zurzeit die gesamte Oberstufe in Niedersachsen", weiß Büchereileiterin Jutta Behrens.

So war es auch Ute Jahnke vom Syker Gymnasium, die Behrens auf die Schriftstellerin ansprach. "Als sie mir die Honorarvorstellungen genannt hat, musste ich allerdings schlucken", so Behrens. Aber: Wofür gibt es denn die Syker Kreissparkasse (KSK)? Die hatte schon bei Anni Heger geholfen. Und auch bei Klaus-Peter Wolff. "Wir waren sofort Feuer und Flamme", berichtet Dennis Landt vom KSK-Marketing. "Es ist spannend, wenn ein Buch gerade Lehrstoff ist. Und uns ist das ja nicht fremd mit Schülern." Die Karten müssten entsprechend erschwinglich sein. Deshalb griff die Sparkasse ins Portemonnaie und sponserte diese Veranstaltung. Und stellte ihren Konzertsaal für die Lesung zur Verfügung.

Die Folge: "Wir wurden überrannt." 230 Oberstufen-Schüler buchten ein Ticket für schlappe drei Euro. Der Konzertsaal wurde schlagartig zu klein. Also: Umzug ins Syker Theater. Das hat 527 gepolsterte Sitze. Es gehen also etwa 300 Karten in den freien Verkauf. Apropos: Erwachsene zahlen sechs Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, bei der Kreissparkasse und bei der Buchhandlung Schüttert.

Jenny Erpenbeck hat seit 1999 acht Bücher geschrieben. Noch größer ist die Liste ihrer Auszeichnungen: Seit Beginn des neuen Jahrtausends regneten 25 Preise auf die gebürtige Ost-Berlinerin herab. Allein 2013 heimste sie den Schubart-Literaturpreis, evangelischen Buchpreis für "Aller Tage Abend", Joseph-Breitbach-Preis, Thomas-Valentin-Literaturpreis und den Verdi-Literaturpreis Berlin-Brandenburg ein. Darüber hinaus erhielt sie eine Poetik-Professur an der Universität Bamberg. Der Weg zur Autorin war allerdings kein gerader. Erpenbeck absolvierte eine Lehre als Buchbinderin, arbeitete danach an diversen Theatern als Requisiteurin und Garderobiere. Sie studierte Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, wechselte nach zwei Jahren über zum Studium der Musiktheater-Regie. Nach erfolgreichem Abschluss war sie zunächst als Regieassistentin am Opernhaus Graz aktiv. Erst 1999 kam ihr Erstling "Geschichte vom alten Kind" auf den Markt.

Ihr aktuelles Werk "Gehen, ging gegangen" erzählt die Geschichte eines emeritierten Altsprachen-Professors. Als zehn geflüchtete Afrikaner auf dem Alexanderplatz in den Hungerstreik treten und darüber hinaus nicht einmal ihre Namen nennen, befasst sich Richard, seit fünf Jahren Witwer und von seiner jüngeren Geliebten kürzlich verlassen worden, immer eingehender mit dem Migrationsproblem. Er gerät immer tiefer hinein in die deutsche Bürokratie und die afrikanische Kultur. „Dass Erpenbecks Buch nicht den Deutschen Buchpreis zugesprochen bekam, ist auch der Scheu der Jury zuzuschreiben, ein solch kontrovers diskutiertes Thema für eine Saison in den Mittelpunkt des literarischen Lebens zu stellen“, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ein Programm mit einem Punkt wäre aber kein Programm. Drei Reiseberichte von Klaus Kirmis locken ebenso wie zwei Varianten des immer mehr in Mode kommenden Herdensingens. Der Frauenmode-Flohmarkt steht ebenso wieder auf der Agenda wie der Syker Quizabend. Und am Ende steht am 10. Dezember ein Termin, bei dem man gut zu(g)hören sollte. Markus Wetterauer erzählt unter anderem über das Eisenbahnmuseum in Bruchhausen-Vilsen und die Kleinbahn Syke - Asendorf. Jutta Behrens: "Der Referent war selber Lokführer. Er will die Faszination Zugfahren speziell regional aufzeigen."

Neugierig geworden? Das Programm der Syker Stadtbibliothek liegt in den Räumlichkeiten der Bücherei, Hinrich-Hanno-Platz 1, aus und gewährt tiefere Einblicke.