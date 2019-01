Der neue Ortsbrandmeister der Gemeinde Hallstedt: Vor seinem Haus steht Ralf Linz in der typischen Uniform. (Braunschädel)

Bassum-Hallstedt. Hallstedt ist eins der Dörfer im Landkreis Diepholz, in denen die Straßennamen alle gleich sind und die Hausnummern quer durcheinandergehen. Hausnummer 30? Beim Feuerwehr-Gerätehaus links rein, rechts abbiegen, dann wieder links und immer geradeaus. Im Garten des weißen Hauses, das etwa einen Kilometer vom Dorfzentrum entfernt liegt, flattert eine Deutschland-Fahne. Dort, von wo aus das Feuerwehrhaus so schön einfach zu finden ist, wohnt der neue Ortsbrandmeister: Ralf Linz.

Sein Vorgänger Hendrik Meyer ist aus persönlichen Gründen von diesem Amt zurückgetreten. Ralf Linz war drei Jahre lang sein Stellvertreter, also eine Art logischer Nachfolger. Obwohl: tatsächlich? Bei seinem Eintritt in die Feuerwehr 1998 gab er an, keine Lehrgänge machen zu wollen. Und als Ortsbrandmeister braucht man einige. Dazu kam, dass der 53-Jährige eigentlich weniger ehrenamtliche Arbeit verrichten wollte. Gerade war er von seinem Amt als Vorsitzender des örtlichen Schützenvereins zurückgetreten. Doch der Reihe nach: Ralf Linz hatte ein paar Jahre in Bassum gewohnt, als er 1996 nach Hallstedt zurückkehrte. In sein Elternhaus. 1980 war er bereits in den Hallstedter Schützenverein eingetreten. Blau- und Grünröcke residieren dort direkt nebeneinander. 1998/99 wurde ein neues Haus gebaut, der gelernte Gas- und Wasserinstallateur Linz packte für die Schützen kräftig mit an, „wie alle im Dorf“. Als bei den Brandbekämpfern eine neue Heizung eingebaut werden sollte, wurde Linz gefragt, ob er helfen könne. Voraussetzung: Er müsse in die Ortswehr eintreten. Die Antwort: „Okay, aber ich mache keine Lehrgänge.“

Von Bremen nach Bassum

So weit, so klar. Im Laufe der Jahre ließ sich Ralf Linz dann doch überreden. Er absolvierte den Truppführer-Lehrgang, lernte in einer Woche, einen Zweier-Trupp zu führen und Situationen richtig einzuschätzen. Er machte den Gruppenführer-Lehrgang, Teil eins und zwei, jeweils eine Woche. In denen ging es vornehmlich darum, andere Interessierte bei der Feuerwehr auszubilden und eine Gruppe von acht Personen anzuführen. Einen Termin für den Zugführer-Lehrgang hatte er auch schon, „darauf habe ich dann verzichtet. Wegen des Jobwechsels“. Linz heuerte nach 25 Jahren bei Siemens in Bremen und sieben Jahren als Hausmeister beim Nordwestdeutschen Schützenverband (NWDSB) in Bassum bei der Kläranlage in der Lindenstadt an.

Aber auch ohne Zugführer-Lehrgang kann man Ortsbrandmeister werden. Noch. Und als die Hallstedter Feuerwehr durch Hendrik Meyers Rückzug in Not geriet, zögerte Ralf Linz nicht. „Hendrik hat den Job gut gemacht. Vom Fachwissen her steckt er mich locker in die Tasche“, sagt der 53-Jährige. Ein großer Grund zur Aufregung sei dieser neue Job nicht. „Das hier ist ein kleines Dorf, wir kennen uns alle sehr lange.“ Ein bisschen stolz indes sei er sehr wohl, „auch wenn das so nicht geplant war“. Nach der Wahl durch seine Kameraden wurde er bei der jüngsten Sitzung des Bassumer Stadtrates für sechs Jahre zum Ehrenbeamten ernannt, zum Ortsbrandmeister. Ab dem 1. Januar.

Da er nebenbei auch noch Vizepräsident des Kreisschützenverbandes Bassum und Mitglied im Hallstedter Schützenverein ist, musste er seine neue Führungsposition natürlich mit seiner Familie absprechen. Tochter Luisa (24) war‘s egal, „sie hat mit der Feuerwehr sowieso nichts am Hut“. Sohn Robin (19) musste wahrscheinlich auch nicht überredet werden, ist er doch „Hallstedts Feuerwehrmann des Jahres 2018“. Und Gattin Heike nahm‘s mit einem Schmunzeln: „Du kannst ja sowieso nicht ohne Ehrenamt.“

Sechs Jahre wird Ralf Linz dieses Amt nun ausüben. Vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen. Als Ortsbrandmeister wird er die Einsätze leiten. Zwei bis drei im Jahr, „es kann aber auch mal ein Jahr ohne Einsatz verstreichen“. Sturmschäden reparieren, Unfallopfern helfen, Gebäudebrände löschen. Das muss geübt werden. Das monatliche Training wird auch Linz anleiten. Dann wird beispielsweise ein Gebäude dazu genutzt, einen bestimmten Einsatz durchzuspielen. Mit oder ohne den Einsatz einer Nebelkanone. Auch theoretischer Unterricht gehört dazu, „den muss ich aber nicht zwangsläufig selber halten“. Ein bisschen vielfältig soll es schon sein. Denn, so Ralf Linz: „Wer in die Feuerwehr eintritt, will ja nicht immer nur einen Schlauch halten.“