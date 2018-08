Alles für das Huhn: Die Bürgerinitiative regt unter anderem an, die Option einer Bio-Geflügelhaltung in Erwägung zu ziehen. (Andreas Gebert)

Asendorf-Hardenbostel. Die Bürgerinitiative gegen den Bau des Hähnchenstalls in Hardenbostel (der WESER-KURIER berichtete), sieht im Antrag auf sofortigen Vollzug der Baugenehmigung, den Iris Flentje beim Landkreis stellte, das Bemühen Fakten zu schaffen. „Wegen der Emissionen von Bioaerosolen, Endotoxinen, Keimen und Geruch wurden zahlreiche Widersprüche eingereicht. Belegt ist in Studien aus den Niederlanden, dass die derzeitigen Filteranlagen nicht wirksam sind. In Hähnchenställen wird erheblich mehr Staub aufgewirbelt durch das Flügelschlagen als in Schweineställen“, hieß es. „Der massiven Zufuhr von Antibiotika, die automatisch dem Trinkwasser zugesetzt werden, dem Einsatz von Medikamenten und der Gefährlichkeit von multiresistenten Keimen wurden im Genehmigungsverfahren keine Beachtung geschenkt.

Weitere Übertragung von Keimen lauere in den Massen ausgebrachtem Mist und Gülle bei der großen Anzahl von Tieren. Der Landkreis kommt seiner Aufgabe, die Öffentlichkeit vor gesundheitsschädlichen und gefährlichen Stoffen zu schützen, nicht nach. Unseres Erachtens ist das grob fahrlässig. Es sollte zudem ein neuesten Erkenntnissen angepasstes Gutachten seitens des Kreises erstellt werden“, so die Sprecherin der Initiative, Christine Rohlfs, am Montag bei einem kurzfristig anberaumten Pressetermin.

Im Zusammenhang, dass die Niederländer als Weltspitze im Umgang mit Keimen gelten, wiesen weitere Mitglieder darauf hin, dass dort bestimmte Berufsgruppen, zu denen beispielsweise Landwirte gehören und generell Deutsche, die ein Krankenhaus aufsuchen, als Risikopatienten eingestuft werden. Bereits 2012 berichtete der Focus, dass in Deutschland in Kliniken der multiresistente Staphylococcus aureus zu 20 Prozent verbreitet ist. In den Niederlanden lediglich zu einem Prozent. Erst wenn Abstriche erwiesen haben, dass Patienten nicht besiedelt sind, werden sie in den Niederlanden aus der Isolationsabteilung in den normalen Klinikbereich gelassen. Beklagt wurde im Pressegespräch, dass nicht transparent gemacht wird, wie hoch die Gabe von Antibiotika ist.

Gefordert wurde, dass eine Deklaration von Antibiotika in Geflügelfleisch unbedingt von der Politik auf den Weg gebracht werden müsse. Betont wurde, dem jungen Landwirt auf dem Hof Flentje wolle man keineswegs die Erwerbschancen mindern, aber die Alternative Bio-Geflügelhaltung müsse in Erwägung gezogen werden. „Antibiotika wären dann vom Tisch und die große Zahl von Tieren. Landwirte haben eine hohe Verantwortung für die Bevölkerung. Kurzfristiges Denken ist nicht zeitgemäß“, hieß es.

Einer in der Gruppe verwies auf die Aussage der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin, Barbara Otte-Kinast (CDU) im Juli dieses Jahres, die von Erfolgen bei Öko-Bauern in der Legehennen-Haltung sprach. „Da keimt ein bisschen Hoffnung auf“, sein Statement. Das Argument, das ins Feld geführt worden war, es würden jetzt sämtliche Menschen gegen den Stall kämpfen, die aus der Stadt aufs Land gezogen wären, wurde mit lautem Protest von denjenigen widerlegt, die von jeher im Dorf wohnen.

Am Dienstag überreichten die Mitglieder der Bürgerinitiative, Christine Rohlfs, Günther Schlake, Sven Runge und Ekkehard Kijewski, Landrat Cord Bockhop und Kreisrat Jens-Hermann Kleine – zuständig für Veterenärwesen und Verbraucherschutz – in Diepholz eine Liste mit 580 Protest-Unterschriften. Sie wiesen damit auf Verfahrensmängel hin und drückten den Wunsch aus, die Genehmigung unter anderem aufgrund von nur 200 Metern Abstand zum Nachbarn und nicht ausreichender Filteranlagen zurückzuziehen. Die Verwaltung wartet die bis zum 3. August eingereichten Stellungnahmen ab und wird dann nach genauer Prüfung entscheiden, hieß es seitens Bockhop.

Sollte die im März erteilte Baugenehmigung wegen neuer Erkenntnisse zurückgenommen werden, bliebe nur der Abriss des Gebäudes, hatten die Gegner bereits vorab erfahren. Die EU-Gülleverordnung brachte die Abordnung in Diepholz außerdem zur Sprache, Vertriebswege landwirtschaftlicher Produkte, unzureichende Verdienstmöglichkeiten in der konventionellen Massenproduktion und Zusammenwirken von Leben und Erwerb auf dem Land auf friedlichem Weg.

Am Donnerstag, 30. August, ab 19 Uhr findet im Gasthaus Zum Hüttenwirt in Scholen eine weitere Veranstaltung statt mit dem Thema „Multiresistente Keime und Landwirtschaft“. Eingeladen ist dazu auch Iris Flentje. Es referieren Gerd Meier, Arzt in Nienburg und Mitglied der Initiative Ärzte gegen Massentierhaltung, der das MRSA-Screening durchführte, und der Leiter des Hygiene-Instituts Bremen-Mitte, Martin Eikenberg. Sie erläutern Zusammenhänge und stehen anschließend den anwesenden Gästen Rede und Antwort.