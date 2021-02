Hufschmied Nick Nolte bei der Arbeit. (Vasil Dinev)

Etliche eiserne Skulpturen aus Hufeisen lassen schon bei der Zufahrt zu seinem Hof in Heiligenfelde auf die Tätigkeit des Besitzers schließen: Hufbeschlag Nolte. Da leben und arbeiten also die Noltes; seit ein paar Wochen in Sachen Hufbeschlag nur noch Nick, der Jüngste der Familie. „Bis Dezember, bis zum Tod meines Vaters Reinhard, haben wir alles gemeinsam gemacht“, erklärt der 26-Jährige. Er ist in vierter Generation – den Betrieb gibt es seit 1927 – in diesem Beruf aktiv und offensichtlich macht er das mit Herzblut.

Echtes Handwerk: Zwischen Amboss und Hammer gehört ein rot glühendes Hufeisen. (Vasil Dinev)

Wobei der Weg dorthin ein langer war. Hufschmied ist nämlich kein anerkannter Ausbildungsberuf, sondern bedarf etwas längerer Zeit und Ausdauer. Nick Nolte hat also seine Ausbildung zunächst mit der zum Metallbauer gestartet, an die sich ein Praktikum, ein Lehrschmiedeaufenthalt und die staatliche Prüfung zum Hufbeschlagschmied anschlossen. Knapp sechs Jahre hat er damit zugebracht, wobei er immer wieder auch zuhause praktisch tätig war.

Passt? Passt! Das Eisen kann aber noch an den Huf angepasst werden. (Vasil Dinev)

Dort hatte er noch gelernt, aus einem Stahlstab ein Hufeisen zu schmieden. Wie schon seine Vorfahren. An der Hauswand der Schmiede hängt noch das Meisterstück seines Vaters, der – wie auch der Großvater – Schmiedemeister gelernt hatte. Wo man noch neben den Hufbeschlägen auch ganz andere Produkte in der Schmiede herstellte wie Schilder oder Zäune. „Das ist viel zu teuer geworden, das kann man alles industriell gemacht erwerben“, so Nolte.

Pediküre gefällig: Auch Hufe müssen regelmäßig gepflegt werden. Aber die Nagelschere sieht anders aus als beim Menschen. (Vasil Dinev)

Die Spezialisierung seines Vaters auf hochrangige Sportpferde sowie orthopädische Spezialbeschläge hat er in den Jahren mit ihm übernommen. Und das, was sein Großvater Johann begonnen hatte. Über den konnte man vor Jahrzehnten in der Zeitung lesen: „Ein Hufschmied macht mobil mit einer Feldesse.“ Damals noch eher ungewöhnlich, da man als Pferdebesitzer eigentlich zum Hufschmied kam.

Einblick in den Werkzeugkasten: Hammer, Nägel, Zangen – Hufschmied Nick Nolte hat alles Notwendige dabei. (Vasil Dinev)

Doch das ist längst vorbei, auch wenn in der Scheune weiterhin eine Werkstatt mit traditioneller Esse, Amboss und Kohlefeuer existiert. Heute fährt der junge Mann mit seinem VW-Bus zu den Kunden, integriert in seinen Wagen also eine komplette Schmiedeausstattung samt kleinem Amboss. Dazu kommen einige Bohrmaschinen für die Nagellöcher und ein Gasofen, mit dem er entsprechend hohe Temperaturen erzeugen kann, denn ein Hufrohling muss auf etwa 800 Grad erhitzt werden.

Arbeit in der Boxengasse: Nick Nolte ist Hufschmied mit Leib und Seele – und das in vierter Generation. (Vasil Dinev)

Doch zum Beruf gehört zunächst, die Hufe vorzubereiten, also nach der Entfernung des alten Hufs das Ausschneiden und Raspeln des Horns. „Das muss so circa alle sechs Wochen passieren, denn die Hufe wachsen ja nach wie beim Menschen die Nägel“, erklärt Nolte. Bei seinem Pferd, das wie die meisten Kundenpferde an ihn gewöhnt ist, kann man sehen, wie das Tier schon freiwillig das Bein hebt. Dann erst kommt das mit dem Eisen. „Ich muss nicht lange messen, dank meiner langen Erfahrung sehe ich auf einen Blick, welche Größe und welche Kappen die richtigen sind.“ Also wählt er aus seinem großen Eisenbestand das richtige aus. Meist handelt es sich um Eisen aus Aluminium, die für Sportpferde wegen ihres geringen Gewichts besser geeignet sind.

Wie im Schuhregal: Auch bei den Hufeisen gibt es verschiedene Größen. (Vasil Dinev)

„Ein Mensch kann sagen, wo es drückt, beim Pferd muss man ein Gefühl dafür entwickeln, damit bin ich groß geworden“, erläutert Nolte, „und jeder Huf ist anders, da muss man aufpassen, denn Pferde sind empfindliche Tiere.“ Deshalb ist er auch gegen die mögliche Verkürzung der Ausbildung für Quereinsteiger, die aus ganz anderen Berufen kommen dürfen. Für ihn sind die Grundlagen in Sachen Tiere und Schmiederei wichtig, daher hat er derzeit zwei Azubis, die demnächst Prüfung machen.

Da fliegen die Funken: Nick Nolte schärft sein Messer. (Vasil Dinev)

In seiner Werkstatt besteht eine halbe Wand aus Halterungen mit einer Vielzahl von Hufeisen in 16 verschiedenen Größen von drei unterschiedlichen Herstellern. Auch in der Stärke können die Eisen variieren, von acht bis zwölf Millimetern. Letzteres wird meist für schwere Kaltblüter, für Fahr- oder Arbeitspferde verwendet, Nolte nimmt in der Regel die acht-Millimeter-Eisen. Da er ein vielbeschäftigter Mann ist, kann er derzeit keine neuen Kunden mehr aufnehmen.