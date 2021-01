In diesem Jahr werden die Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie in den Vorjahren von Haus zu Haus gehen können. Dafür gibt es Alternativen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Landkreis Diepholz. Alle Jahre wieder gehen sie zum Fest der Heiligen drei Könige am 6. Januar von Haus zu Haus, um den Segen an Türen von Häusern und Wohnungen anzubringen und Geld für den guten Zweck zu sammeln: die Sternsinger. Doch in diesem Jahr kann die Tradition, wie auch schon so viele andere, aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. „Die Sternsinger und viele Menschen, zu denen die Kinder kommen, freuen sich eigentlich immer sehr über die Aktion“, bedauert Peter Grunwaldt, Pfarrer der katholischen Syker Gemeinde St. Paulus, die Situation. „Dass die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr nicht wie sonst stattfinden kann, ist ein Verlust, den man nur schwer wegmachen kann“, findet er. Damit aber auch in diesem Jahr niemand auf den sichtbaren Segen verzichten muss, haben sich die katholischen Kirchengemeinden in der Region jedoch etwas einfallen lassen und corona-konforme Alternativen entwickelt.

So planen etwa die fünf Kirchen der katholischen Emmaus-Pfarreiengemeinschaft in Syke, Brinkum, Kirchweyhe, Bruchhausen-Vilsen und Hoya an diesem Mittwoch, 6. Januar, mehrere Gottesdienste, an denen einige Kinder als Sternsinger verkleidet teilnehmen werden. Dabei sollen auch die Aufkleber und die Kreide für die Häuser gesegnet werden. Wer möchte, kann sich diese dann im Anschluss an den jeweiligen Gottesdienst mitnehmen und selbst am Haus anbringen.

Den Anfang macht um 9 Uhr die Gemeinde St. Marien in Bruchhausen-Vilsen. Um 15 Uhr folgt die Gemeinde Heilige Familie in Kirchweyhe. Am Abend finden dann in Brinkum (Heilig-Geist, 18 Uhr) sowie Hoya (St. Michael, 18 Uhr) und Syke (St. Paulus, 18.30 Uhr) entsprechende Messen statt. Für Menschen, die an diesem Mittwoch nicht die Zeit finden, einen der Gottesdienste zu besuchen, gibt es zudem eine Alternative am Sonntag: Dann findet in der Vilser Cyriakus-Kirche ab 11 Uhr ein ökumenischer Sternsinger-Gottesdienst statt. Um eine Anmeldung für die jeweiligen Gottesdienste wird gebeten.

Gesundheit geht vor

„Gerade ältere Menschen haben zurzeit allerdings Angst, in die Gottesdienste zu kommen und wollen das Gesundheitsrisiko nicht eingehen. So sind wir auch an Weihnachten nicht von Besuchern überrannt worden“, erzählt Grunwaldt. Dementsprechend bietet die Pfarreiengemeinschaft auch die Möglichkeit, den Segen zu erhalten, ohne dafür einen Gottesdienst zu besuchen. Wer möchte, kann sich dafür bei den Pfarrbüros oder bei den Organisatoren vor Ort melden. Daraufhin werden ein gesegneter Aufkleber oder gesegnete Kreide vorbeigebracht. Die Gemeinde in Bruchhausen-Vilsen plant bei solchen Fällen beispielsweise, Aufkleber in die Briefkästen zu werfen.

Auch das Sternsinger-Team der katholischen Gemeinde St. Paulus in Stuhr wählt in diesem Jahr nach Aussage der Organisatorin Patricia Schulenberg „einen ganz ungewöhnlichen Weg“, um den Segen nach Hause zu bringen – auch wenn sie es schade findet, dass die Tradition in diesem Jahr nicht wie sonst begangen werden kann. „Die Gesundheit von unseren Sternsingern und den Menschen, die den Segen erhalten, liegt uns am Herzen, zumal wir sonst gerade auch viele Ältere besuchen“, erklärt Schulenberg die Entscheidung, in diesem Jahr auf das Sternsingerlaufen zu verzichten.

Stattdessen werden bis Sonnabend, 9. Januar, Mitglieder der Kirchengemeinde, die sonst den Transport der Sternsinger übernehmen, den Segen postalisch an rund 360 Haushalte verteilen. In den jeweiligen Briefen befindet sich einerseits ein entsprechender Aufkleber mitsamt Kreidezeichen. Auf der anderen Seite enthalten die Briefe auch noch Info-Material über die Sternsinger-Aktion, den Segensspruch in schriftlicher Form sowie die Daten eines Kontos, auf das Spenden überwiesen werden können. Alternativ ist es auch möglich, im Kirchenbüro kontaktlos eine Spende abzugeben.

Schließlich steht bei diesem christlichen Brauch seit vielen Jahrzehnten nicht zuletzt das Soziale im Vordergrund. So werden bei der Sternsingeraktion jährlich Spenden für das Kindermissionswerk gesammelt, das sich weltweit für Kinder in Not einsetzt. Die 63. Sternsinger-Aktion nun steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. „In der Ukraine müssen viele Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen, da diese in Polen und anderen Ländern arbeiten müssen, um die Familie versorgen zu können“, berichtet Gemeindereferentin Jutta Sievers von der Kirche Heilige Familie in Kirchweyhe.

Spenden können direkt auf das Konto des Kindermissionswerks „Die Sternsinger" überwiesen werden. Aber ebenso wie die Kirchengemeinde in Moordeich nehmen auch die Gemeinden der Emmaus-Pfarreiengemeinschaft entsprechende Gelder entgegen. Die Spenden werden dann weitergeleitet. Grunwaldt geht jedoch davon aus, dass die Spendenaufkommen in diesem Jahr angesichts der Pandemie deutlich geringer ausfallen werden als sonst. „Das wäre vor allem deshalb schade, weil es unter normalen Umständen die wichtigste Spendenaktion von Kindern für Kinder ist“, sagt er. Auch Schulenberg vermutet, dass in 2021 weniger Geld zusammenkommt: "Viele ältere Menschen haben kein Online-Banking, sind nicht gut zu Fuß und würden somit eher etwas spenden, wenn wir zu ihnen nach Hause kommen." Umso mehr freue sich die Organisatorin jedoch, wenn sich ihre Vermutung am Ende doch nicht bestätigen sollte.