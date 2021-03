Die Christuskirchengemeinde in Syke und die Bartholomäuskirchengemeinde in Barrien bieten im Sommer erstmals gemeinsam eine Jugendfreizeit an. (Michael Galian)

Die Kirchengemeinden Syke und Barrien wollen im Sommer auf große Fahrt gehen. Erstmals seit längerer Zeit wird wieder eine Jugendfreizeit angeboten, erstmals von beiden Kirchengemeinden gemeinsam. Organisator ist der Jugenddiakon beider Gemeinden, Sascha von Poeppinghausen. Er ist optimistisch, dass die Fahrt vom 6. bis 16. August trotz Corona stattfinden kann. „Wir werden ganz allein in dem Haus mit seinem weitläufigen Grundstück sein“, stellt er in Aussicht. Ziel ist Boiensdorf in Mecklenburg-Vorpommern.

Boiensdorf sei ein kleiner Ort, das Meer liege direkt vor der Tür und das Gelände sei sehr weitläufig. Sich auf Kontakte innerhalb der Gruppe von maximal 35 Teilnehmern und fünf Betreuern zu beschränken, sei daher gut möglich. Und von Poeppinghausen ist entschlossen, alle geltenden und eventuell noch kommenden Auflagen zu erfüllen, um den Jugendlichen im Sommer diese Fahrt zu ermöglichen. „Die Jugendlichen haben einen großen Bedarf nach Gemeinschaft, danach sich wieder treffen zu können und zu dürfen“, sagt er aus seiner Erfahrung als Jugenddiakon. In dieser Zeit den Kontakt über Video-Anrufe und Zoom-Konferenzen zu halten, sei zwar wichtig, aber die Sehnsucht nach persönlichen Treffen und einem persönlichen Miteinander sei groß. „Dafür wollen wir einen sicheren Rahmen bieten.“

Wenn es also erforderlich sei, mit zwei Bussen zu reisen, weil die Zahl für einen begrenzt ist, werde das getan. Ziel sei es zudem, dass alle Mitreisenden vor dem Einstieg in den Bus getestet sind. Vor Ort wird in Zwei-Bett-Zimmern übernachtet und die Gruppe muss sich selbst versorgen, also auch gemeinsam kochen. Die in Gänze gemietete Einrichtung besteht aus zwei Häusern, in denen große Gruppenräume genügend Platz bieten, bei denen Abstände ebenfalls eingehalten werden können. Alle Beteiligten seien „sehr offen“ für diese Idee. Vier ehrenamtliche Mitarbeiter werden von Poeppinghausen begleiten und unterstützen. „Alle sind sehr engagiert und haben da richtig Lust drauf.“

Auf dem Programm steht natürlich miteinander, Spiel, Spaß und Spannung zu haben. Darüber hinaus werde aber auch thematisch gearbeitet, das heißt, sich mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt. Dennoch stehe diese Fahrt generell allen Jugendlichen offen, auch die anderer Konfessionen oder ohne Konfession, betont Sascha von Poeppinghausen.

Die Kosten für die zehntägige Fahrt belaufen sich auf 350 Euro. Wer bei der Finanzierung Unterstützung benötigt, kann sich direkt an den Jugenddiakon wenden. Daran solle eine Teilnahme nicht scheitern. „Wir kriegen das hin“, sagt er. Mitfahren können Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Mindestens 25 sollten sich finden, damit die Fahrt stattfindet. Finanziell unterstützt wird die Fahrt seitens des Landkreises Diepholz, der Stadt Syke, des Kirchenkreises und der Landeskirche.

Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Flyer mit dem Anmeldezettel liegen in den Kirchengemeinden in Syke und Barrien aus. Weitere Auskünfte gibt Sascha von Poeppinghausen unter der Rufnummer 0157/35729756 oder per E-Mail an sascha.vonpoeppinghausen(at)evlka.de.