Oben ohne: Im April trat Manfred Mann's Earth Band noch bedacht in der Music-Hall Worpswede auf. Am morgigen Abend rocken sie unter freiem Himmel. (von Lachner)

Bassum. 24 und 21. Nein, dass sind nicht die Gewinnzahlen der nächsten Lotterie, sondern die zu erwartenden Temperaturen am Freitag, 1. Juni, und Sonnabend, 2. Juni, ab 20 Uhr in Bassum. Bestes Open-Air-Wetter also. Wie es der Zufall will, finden an den beiden Tagen zwei Konzerte unter dem Banner des Bassum-Open-Airs statt. Während am heutigen Freitagabend mit Philharmonic Rock Klassik auf Rock trifft, gehört die Konzertmuschel an der Freudenburg am Sonnabend den fünf Recken von Manfred Mann's Earth Band.

Wenn Klassik und Rock aufeinandertreffen, vermischen sie sich laut Angaben der Veranstalter zu einem wahrhaft umwerfenden künstlerischen Gesamtkunstwerk. Fans von Queen, Led Zeppelin, den Beatles und vielen weiteren Bands dürfen sich darauf freuen, ihre Lieblingshits mal mit völlig neuen Tönen zu lauschen – vertont von mehr als 30 Musikern der Klassischen Philharmonie Nordwest. Zur langsamen Einstimmung kündigt Veranstalter Oliver Launer Joe Löhrmann an. Mit seinem reisenden Piano kombiniert Löhrmann seine zwei größten Passionen: Musik und Reisen. "Solange ich mich erinnern kann, bin ich von der Melodie des Pianos fasziniert. Genauso stark, wie davon, die Welt zu erkunden", sagt Löhrmann. Deswegen hat er sein eigenes mobiles Piano auf Rädern gebaut. Wann und wo er spielt, entscheidet Löhrmann spontan, "meist nur wenige Tage bis Stunden vor dem Auftritt". Und was können Besucher erwarten? "Bei meinen Open-Air-Konzerten spiele ich Eigenkompositionen, meine Lieblings-Cover-Songs und erfülle Wünsche aus dem Publikum."

Wesentlich länger im Business ist Manfred Mann's Earth Band. 40 Jahre Erfahrung bringen die fünf Musiker auf die Bassumer Bühne. Wo es jetzt eher bei den Jugendlichen der 1970er- und 1980er-Jahre klingeln wird, kommt die Erkenntnis bei allen anderen vielleicht bei Songnamen wie “Blinded By The Light” oder “Mighty Quinn”. Immer noch keinen blassen Schimmer? Dann ab zu den Vorverkaufsstellen, eine Karte sichern und ein Stück Musikgeschichte nachholen. Als Support wird sich Eloi Dias die Ehre geben. Der Gitarrist aus Portugal hat sich dem Blues und Rock verschrieben und war lange Zeit Teil der pulsierenden Punk-Rock-Underground-Szene in Lissabon.

Oliver Launer kann das Wochenende gar nicht erwarten. Mit jeweils etwa 1000 Besucher rechnet er bei den Konzerten. Damit die Besucher beim Rocken nicht ins Schwitzen kommen, hat er nach eigenen Angaben mehrere Getränkebuden organisiert. "Es gibt kalte Getränke und Softeis", beruhigt Launer "hitzige" Gemüter. Das einzige Fragezeichen hat Oliver Launer nun noch wegen etwaiger Wärmegewitter über dem Kopf. "Man weiß ja nie, wo und wann es gewittern wird, aber wir liegen mit den Temperaturen ja über 20 Grad, da sollte ein Regenschauer leicht zu überstehen sein."

Karten gibt es für Philharmonic Rock (28,85 Euro, ein Euro Rabatt für Abo-Card-Besitzer) und Manfred Mann's Earth Band (41,05 Euro, zwei Euro Rabatt für Abo-Card-Besitzer) sowohl bei Papier und Tinte in Bassum als auch bei allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER.

Mit ein wenig Glück können Leser sogar umsonst rein kommen. Dank der Veranstalter verlost der SYKER KURIER Last Minute je zwei Mal zwei Karten für Philharmonic Rock und Manfred Mann's Earth Band. Eine Teilnahme ist über www.facebook.com/sykerkurier oder per E-Mail an redaktion@syker-kurier.de möglich. Teilnahmeschluss ist heute um 15 Uhr.